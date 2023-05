Gladys Tejeda sobre el premio de Lima 2019: “Ya se vienen unos nuevos Panamericanos y aún nadie cuenta con los departamentos”

Gladys Tejeda participó en la maratón de Lima 42k donde ocupó el segundo lugar. (Difusión/Adidas)

Gladys Tejeda fue la primera deportista peruana en clasificar a los Juegos Olímpicos París 2024. La fondista peruana logró un cupo para la cita olímpica al terminar en el puesto 18 en la Maratón de Valencia con un tiempo de 2 horas, 26 minutos y 26 segundos en la categoría Senior Femenina. La noticia se hizo oficial luego de algunas semanas, ya que la Federación Mundial de Atletismo publicó posteriormente las marcas mínimas para maratón (42 km) y el calendario de clasificación.

Con miras a las competencias importantes en las que participará este año, como el Mundial de Atletismo en Budapest y los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, la atleta nacional viajó a Kenia para mantener un entrenamiento de alto nivel. Allí la deportista peruana estuvo por varias semanas, pero regresó al país para participar de la Lima 42K, donde logró el segundo lugar con 2 horas, 31 minutos y 6 segundos. Tras la carrera, contó lo difícil que ha sido estar lejos de su familia y país por tantas semanas, ya que no continúa entrenando en Huancayo.

“Ya se vienen los Juegos Panamericanos y obviamente debo hacer bastante análisis para ver lo que me pueda haber faltado. Pero estoy muy contenta porque me recordó cuando gané la medalla en Lima 2019. El deporte es así, hay que aprender a ganar y a perder. Mi preparación ha sido muy complicada por lo que han sido los últimos años fuera del país. Salir de tu país, irte muy lejos, estar lejos de tu familia, no es fácil, pero igual sigo adelante. No me quedo mucho tiempo entrenando en Huancayo, últimamente he estado en África y la adaptación ha sido muy dura, pero estoy muy contenta de cosechar toda esta experiencia que me va a servir muchísimo. Mi prioridad más grande es Santiago 2023 y París 2024”, contó a Infobae Perú.

La fondista peruana decidió entrenar por varios meses en África para prepararse para las competencias de este año como el Mundial en Budapest y Santiago 2023. (GladysTejeda)

Lima 2019 y la promesa incumplida hacia los deportistas

Antes del inicio de los Juegos Panamericanos, el presidente del Perú de ese momento, Martín Vizcarra, buscó darles una motivación extra a los deportistas que participarían en Lima 2019: un departamento en la Villa Deportiva para todos los que ganen una medalla. Los deportistas y paradeportistas tenían su objetivo trazado más allá del premio.

Cuando llegó la pandemia, esas viviendas se convirtieron en un recinto para recibir a los pacientes de Covid-19.

“El IPD hizo lo correcto en dar el espacio por la pandemia, pero también nos lo ofrecieron a nosotros y ya pasaron 4 años, ya se viene unos nuevos Juegos Panamericanos y aún nadie cuenta con el departamento. Así que esperemos que quien se esté haciendo cargo, pueda darnos esas facilidades con el tema del departamento porque realmente lo necesitamos”, dijo Tejeda para Infobae Perú.

Villa Deportiva que albergó deportistas en Lima 2019. (Legado)

Son 65 medallistas nacionales, mientras que la Villa contaba con un aforo que en un inicio albergó a más de 9 mil deportistas. Se planteó que solo una de las siete torres sea para los medallistas, mientras que las otras queden a disposición del Estado. Sin embargo, en un Decreto Supremo que se publicó, señaló que la emergencia sanitaria se prorrogaría hasta el 24 de mayo del 2023, por lo que pronto debería concluir dicha entrega que ha mantenido por muchos años en vilo a los deportistas que ya tenían planes para aquellas viviendas.