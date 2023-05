Flavia Laos se defiende de críticas por no acompañar a Austin Palao durante operación

Flavia Laos responde a críticas. (Instagram)

Flavia Laos no dudó en defenderse ante las duras críticas que ha estado recibiendo por no acompañar a Austin Palao durante su operación. Y es que, el último lunes 22 de mayo, el chico reality dejó a más de uno preocupado al contar en sus redes sociales que se había sometido a una intervención quirúrgica en la rodilla.

Luego de tres años de haber sufrido una aparatosa caída en una competencia en ‘Esto es Guerra’, el modelo decidió acudir a los especialistas para solucionar su dolencia. Según mostró en un vídeo en su cuenta de Instagram, todo sucedió cuando estaba bajando de unos bloques de madre. Al pisar el último, este se rompió y la mitad de su pierna quedó atorada, dejando su cuerpo colgando en el aire.

Austin Palao fue llevado a la clínica y atendido de emergencia. Posteriormente, continuó con su vida hasta que fue eliminado del reality. Aunque se pensó que nada grave había pasado, lo cierto es que ahora el exintegrante de EEG ha sido operado para solucionar los estragos de aquel accidente.

Su publicación generó múltiples reacciones por parte de sus familiares, amigos cercanos y fieles seguidores, quienes le brindaron todo su apoyo. Asimismo, algunos usuarios se percataron que Flavia Laos no aparecía en ningún momento del clip, ni durante la operación, por lo que comenzaron a criticarla.

“Flavia debería estar contigo apoyándote bro, ella como si nada y ni te menciona en sus cosas”, “Porque no lo publique no la hace mejor ni peor enamorada, pero que no esté pendiente de él en la intimidad, eso sí hablaría mal de ella”, fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, hubo un usuario que no dudó en ir al Instagram de la misma influencer para arremeter en su contra. “O sea, tu pareja está mal y ella en su mundo. Se nota cuando no hay amor... Que pésima pareja eres”, escribió un internauta y a lo que Flavia Laos no pasó desapercibido.

La cantante decidió romper su silencio y contestarle al usuario. Según explicó, tuvo que cumplir con una campaña ya pactada en el extranjero y no pudo reprogramarla. Cabe mencionar que, a través de sus plataformas digitales, la actriz se mostraba muy contenta en su viaje a Estados Unidos.

“Tenía que ir a trabajar, tenía una campaña de bitcoin allá que ya estaba cerrada con anticipación. Sino sabes no des tu humilde opinión”, escribió, recibiendo el respaldo de sus fans.

Flavia Laos estuvo en programa internacional

luego de ganar como ‘Influencer Latino del año’ en ‘People’s Choice Awards 2022′ y participar como actriz en el reality inglés ‘Too Hot To Handle’, las puertas de canales internacionales se le han ido abriendo a Flavia Laos.

A finales del mes de abril, la actriz peruana fue como invitada a un importante programa en la cadena internacional E! Entertainment Televisión Latino para ser panelista. De acuerdo a sus redes sociales, la rubia viajó hasta Miami para asistir al espacio ‘Ojos de mujer’, donde tuvo la oportunidad de codearse con relevantes figuras como Elizabeth Gutiérrez, exesposa del actor William Levy, Erika de la Vega, Karla Medina y la conocida TikToker Chiki Bombom.

“Me invitaron para grabar un programa en E! Entertainment Latino y estamos en mi camerino, estoy escondida porque nadie sabe que he venido como una invitada especial y me han convocado para dar mi humilde opinión a cerca de los temas que me van a preguntar”, escribió Laos en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Austin Palao se mostró muy orgulloso de los logros que viene alcanzando su bella pareja y confía en los talentos que tiene para ser una artista de talla internacional. “Está probando suerte a ver qué onda, sé que le va a ir súper bien, es una chica súper desenvuelta, súper talentosa así que vamos a esperar ojalá todo positivo”, declaró para Más Espectáculo’.