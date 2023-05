La indignación de Magaly Medina contra la PNP por intervenir a Arcángel: “Fue un abuso de poder”

Magaly cuestiona intervención de la PNP a Arcángel. Magaly TV La Firme / ATV

En la reciente edición de ‘Magaly TV La Firme’, de este lunes 22 de mayo, Magaly Medina criticó a la Policía Nacional del Perú (PNP) por haber intervenido a Arcángel horas antes de su concierto en el Estadio San Marcos. Para la periodista de espectáculos, los agentes no debieron detener al cantante de música urbana si no era sospechoso de ningún crimen.

“La Policía lo sacó de su carro no solo para pedirle su DNI, sino también para registrarlo. Supongo que habrá sido sospechoso de algo. ¿Por qué tendrían que registrarlo? Eso es lo que yo me pregunto como ciudadana. (No se interviene) a los pasajeros del auto, sino al chófer y se le piden los papeles. Yo no sé por qué bajaron al reguetonero, que vino como turista para hacer una presentación”, señaló indignada.

Tras ello, la ‘Urraca’ resaltó la actitud de Arcángel por aceptar ser registrado por la Policía Nacional. “De buena gente se bajó y dejó que lo revisaran, rodeado de seguridad y de policías”.

Arcángel siendo intervenido por la PNP. (Captura)

“Fue una especie de abuso de poder, así lo noto yo si tú no tienes sospechas de que el hombre ha robado, es delicuente o trae drogas en su carro. Eso no es lo correcto. Todos nos tenemos que identificar, pero no a todos nos tiene que revisar. Tú no necesitas bajarte de tu auto, tu auto es tu propiedad privada”, mencionó la conductora de TV.

Por otro lado, Magaly Medina arremetió contra la Policía por lanzar un comunicado felicitando a Arcángel por su pronta “cooperación”. Aseguró que el reguetonero actuó de forma pasiva porque no conocía sus derechos, algo que no hubiera ocurrido con un peruano “informado”.

“Yo siempre he defendido a la Policía, ya saben que mi vínculo con la PNP es fuerte y de antaño. ¿Pero eso forma parte de sus atribuciones? Tú paras el carro y quieres los papeles del vehículo y de quien conduce el vehículo. El policía puede pedir identificar a los demás miembros, ¿pero a qué viene el registro? Eso me parece un abuso de poder e innecesario (...) Agradezcan a Arcangél que fue caballeroso y que lo dejó en eso, algún otro con las ínfulas más crecidas... qué hubiera sido”, sentenció.

PNP felicitó a Arcángel por dejarse intervenir por los agentes. (Facebook)

Arcángel aplaudió a la Policía Nacional

En pleno concierto de Reggaetón Lima Festival, donde la peruana Michelle Soifer fue abucheada por los asistentes, Arcángel se pronunció tras ser detenido por la PNP. Para sorpresa de muchos, el músico estadounidense de ascendencia dominicana elogió a los efectivos policiales por cumplir con su trabajo.

“Yo la paso bien cada vez que piso este país, me lo pueden hacer la próxima vez (la detención), que como quiera la voy a pasar cabrón. No tengo problema. Me pueden revisar todas las veces que quieran. Gracias Perú por quererme”, indicó el cantante en un principio, logrando emoción a su público.

Asimismo, Arcángel dejó en claro que el incómodo momento, que terminó siendo viral en redes, no lo afectó en lo absoluto. “Si pensaban que subiendo la noticia me iban a jod**. No, no, no. A un artista como yo, usted no jode su imagen porque yo soy del barrio. Yo vengo del bajo mundo. Eso a mí no me jode. A mí me hacen eso hasta del lugar de donde yo vengo. Está todo bien. Así que un aplauso para la policía del Perú. Está haciendo su trabajo. Qué bueno”, acotó.