Roberto Mosquera dejó de ser entrenador de Royal Pari a un mes de su debut: ¿Por qué?

Roberto Mosquera dejó de ser entrenador de Royal Pari por inesperada razón.

Impensado. El técnico nacional Roberto Mosquera no seguirá al mando de Royal Pari, equipo de la primera división de Bolivia, a un mes de su primer partido. Así lo dio a conocer la institución del país vecino a través de sus redes sociales. Finalizó su segunda era en el ‘inmobilario’.

Te puede interesar: Asistente de Municipal explotó por victoria de Alianza Lima: “Las polémicas siempre eran pitadas para el mismo club”

La ‘Mosca’ fue presentado el 16 de marzo por el club boliviano luego de la destitución de Luis Marín Camacho por malos resultados. El peruano llegó para afrontar su segunda campaña en dicho equipo, debido a que ya había estado en sus filas durante las temporadas 2017 y 2019.

Pasó mucho tiempo para que el exSporting Cristal dirija su primer partido. Esto ocurrió el 8 de abril cuando recibió a The Strongest en el estadio “Tahuichi” Ramón Aguilera Costas y cayó 2-0 por la fecha 8 del campeonato doméstico.

Te puede interesar: ‘Paco’ Bazán aseguró que Alianza Lima necesita nuevo técnico: “No puede sufrir como ante Municipal y Vallejo”

Hoy, 22 de mayo, un poco de un mes, Royal Pari publicó un comunicado y explicó la razón de su salida. “Por motivos personales, y en mutuo acuerdo con el Club, el profe Roberto Mosquera se desvincula de la dirección técnica del equipo profesional de Royal Pari. Nuestro agradecimiento a él y su cuerpo técnico por el trabajo y el profesionalismo brindado este tiempo”.

Roberto Mosquera no seguirá como técnico de Royal Pari por motivos personales. (Royal Pari)

Cómo le fue a Roberto Mosquera en Royal Pari

Luego de su mal debut ante The Strongest, el peruano y compañía se lavaron la cara ante Oriente Petrolero y sumaron una victoria de visita (2-1). En la siguiente fecha, volvió a caer ante Blooming (2-1). Y sumó dos derrotas consecutivas al ser goleado (3-0) por Aurora.

Te puede interesar: Alianza Lima logró sensacional registro oficial que supera a clubes gigantes de Sudamérica

Royal Pari consiguió romper esa racha y venció (2-0) a Libertad Gran Mamoré. Después, igualó (1-1) con Vaca Díez. Y en su último cotejo, fue superado (2-1) ante Always Ready en condición de local.

En total, Roberto Mosquera dirigió 7 partidos, registrando 2 victorias, 4 derrotas y 1 empate. De esta forma, su exequipo se ubica en la casilla 13 con 14 puntos, a 16 del líder del certamen local, The Strongest.

Mosquera no ha podido campeonar en Bolivia

El país, sin contar el Perú, donde el estratega de 66 años dirigió fue Bolivia. Sin embargo, hasta la fecha, no ha podido levantar un trofeo en esas tierras. Su máximo logro se dio con Jorge Wilstermann al avanzar hasta cuartos de final de la Copa Libertadores. En dicha instancia del certamen de Conmebol goleó 3-0 a River Plate de Argentina en la ida, mientras que en la vuelta cayó 8-0. Así fue eliminado.

Roberto Mosquera junto a Marcelo Gallardo, extécnico de River Plate, luego de ser goleado 8-0 en Copa Libertadores.

Roberto Mosquera confesó que no ve los partidos de Sporting cristal

El exjugador sostuvo una entrevista con Tigo Sports de Bolivia y reveló un dato sobre su exclub, Sporting Cristal. “No he vuelto a ver un partido, me duele el alma. Yo me enamoro de mis equipos, creo que son míos”.

Roberto Mosquera se marchó de Sporting Cristal luego de perder las semifinales ante Melgar y ubicarse en el tercer lugar de la Liga 1. El conjunto ‘celeste’ decidió no revonarle y contrató a un estratega extranjero, el brasileño Tiago Nunes.

Técnico del Royal Pari afirmó. que no ha visto los partidos de Sporting Cristal.

Los clubes que dirigió Roberto Mosquera

- Unión Huaral

- Sporting Cristal

- Alcides Vigo

- Deportivo Wanka

- Unión Minas

- Coronel Bolognesi

- Melgar

- Sport Boys

- Deportivo Municipal

- Sport Águila

- América Cochahuayco

- Sport Áncash

- Sport Huancayo

- Alianza Lima

- Jorge Wilstermann

- Royal Pari

- Deportivo Binacional

Roberto Mosquera, a lo largo de su carrera como técnico, consiguió ser campeón nacional en Perú en tres ocasiones. Con Sporting Cristal en 2012 y 2021 y con Deportivo Binacional en 2019. Asimismo, ganó torneos cortos, como el Apertura con Juan Aurich en 2014, Apertura y la Copa Bicentenario con los ‘celestes’.