Pedro Pablo Kuczynski niega tener “miedo” a las declaraciones de Alejandro Toledo

El expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), habló largo sobre su situación actual y las últimas declaraciones de Alejandro Toledo. Un pedido de prisión efectiva por 35 años por caso de corrupción que lo tienen en medio de la preocupación y anuncia una eventual demanda contra los que lo acusan.

De acuerdo con la tesis fiscal, las empresas de PPK habrían lavado un total de USD 12 millones durante 15 años a través de las asesorías. Sin embargo, el exmandatario negó que esta acusación.

“Eso es una locura donde vamos a tomar todas las acciones legales, esta es una difamación no solo a mí”, declaró a Punto Final.

Westfield Capital habría asesorado a la empresa brasileña Odebrecht cuando esta se encontraba en un proceso de contratación para el Estado peruano. En ese entonces, PPK era ministro de Economía en el gobierno de Toledo.

Visita a Palacio

El exjefe de Estado también indicó que no tiene “miedo” a lo que Alejandro Toledo pueda declarar e incluso comprometerle en este caso que lo llevaría a prisión. “Alejandro Toledo hasta ahora ha declarado cosas factuales y de repente esta visita de Marcelo Odebrecht a quien yo no conocía”, señaló.

En este sentido, dice no acordarse de que él llevó a Marcelo Odebrecht y Jorge Barata a Palacio de Gobierno. “Yo creo que yo no lo presenté, no lo creo. Pero, mire, eso se hace 20 años, bien he hecho una llamada a la secretaria que estos señores tienen una reunión”, continúa.

Un conflicto de intereses

PPK también reconoce que pudo existir un conflicto de intereses en las asesorías brindadas por su empresa. Para la Fiscalía, el expresidente “instruía” a Gerardo Sepúlveda a suscribir las contrataciones de su compañía, debido a que tenía información “privilegiada” al asumir un cargo público

“Es sin duda algo donde puede haber conflictos de intereses, pero yo no lucre de eso. Los pagos que presenta Westfield Capital son los reembolsos de los viajes que hizo el señor Sepúlveda”, manifiesta el también economista.

Sin embargo, Kuczynski dice no haber ordenado nada a Sepúlveda, debido a que él tenía su propia empresa. Además, señala que no interfirió en los contratados de Odebrecht, pese a que figura al menos cuatro visitas en el 2005. “Nunca estuve en la licitación de quien iba a construir esta carretera”, agrega.