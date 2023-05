Partidos de hoy, lunes 22 de mayo: horarios, canales, TV y resultados en vivo.

Hoy lunes 22 de mayo habrá acción para todos los amantes del fútbol. Y es que se continuará con la realización de la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1. Así como también se disputarán partidos en los torneos más importantes del mundo, por ejemplo, la Serie A y Premier League. Por último, el Mundial Sub 20 realizado en Argentina sigue con sus encuentros.

Este día una nueva jornada del campeonato nacional llegará a su fin con dos duelos atractivos. Primero, Deportivo Binacional recibirá a Unión Comercio en el estadio Guillermo Briceño, ubicado en la altura de Jualiaca. Los dos equipos necesitan una victoria con urgencia, debido a que están muy cerca del fondo de la tabla.

Un dato peculiar del ‘poderoso de alto mayo’ y el ‘bi’ es que ambos se quedaron sin técnico por culpa de Sporting Cristal. El colombiano Jaime de La Pava fue destituido del conjunto de Tarapoto después de ser goleado 5-1 por los ‘celestes’, mientras que el argentino Darío Franco corrió con la misma suerte luego de perder en el último minuto con los rimenses.

Sporting Cristal venció 1-0 a Binacional por el Torneo Apertura de la Liga 1 (Liga 1 Max).

Segundo, Sport Boys chocará con Universidad Técnica de Cajamarca en el Iván Elías Moreno de Villa El Salvador. La ‘misilera’ no gana desde hace 8 fechas, mientras que el ‘gavilán del norte’ rompió su sequia de triunfos en la fecha pasada al vencer 1-0 a Carlos A. Mannucci en condición de visitante.

Este encuentro podría marcar un cambio en los ‘rosados’ luego de la presentación de su nuevo técnico Fernando Gamboa, quien tiene pasado en Newell’s Old Boys y Nacional de Paraguay. El estratega argentino no estará en el banco de suplentes en el enfrentamiento con UTC, no obstante, se presentó en la concentración para brindarle su apoyo al comando técnico interino y jugadores.

Fernando Gamboa llegó a Sport Boys luego de la salida de Guillermo Sanguinetti. (Sport Boys)

En cuanto al contexto internacional, el cotejo que promete será Leicester City vs Newcastle. ¿Por qué? El primer club mencionado se juega la permanencia en la primera división de Inglaterra. Actualmente es penúltimo con 30 puntos, sin embargo, con una victoria podría salir de zona de descenso a falta de una fecha para que finalice el certamen más importante del mundo.

Partidos de Liga 1

- Binacional vs Unión Comercio (15:00 horas / estadio Guillermo Briceño / Liga 1 Max)

- Sport Boys vs UTC (15:30 horas / estadio Iván Elías Moreno / GOLPERU)

Partidos de Serie A

- Roma vs Salernitana (11:30 horas / estadio Olímpico de Roma / ESPN2 y Star+)

- Empoli vs Juventus (13:45 horas / estadio Carlo Castellani / ESPN2 y Star+)

Partidos de Premier League

- Newcastle vs Leicester City (14:00 horas / St. James’ Park / Star+)

Partidos de Copa del Mundo Sub 20

- Inglaterra vs Túnez (13:00 horas / estadio Ciudad La Plata / DirecTV)

- Francia vs Corea del Sur (13:00 horas / estadio Malvinas Argentinas / DirecTV)

- Gambia vs Honduras (16:00 horas / estadio Malvinas Argentinas / DirecTV)

- Uruguay vs Irak (16:00 horas / estadio Ciudad La Plata / DirecTV)

Partidos de Brasileirao

- Cruzeiro vs Cuiabá (18:00 horas / Arena do Jacaré / Star+)

Partidos de fútbol colombiano

- Alianza Petrolera vs Rionegro Águilas (18:00 horas / estadio Municipal de Fútbol Daniel Villa Zapata)

Partidos de fútbol paraguayo

- Resistencia 1-0 Tacuary (Finalizado)

- Guaraní 0-2 Sportivo Tridense (Finalizado)

- Sportivo Ameliano vs Guaireña (16:00 horas / estadio Martín Torres)

- Sportivo Luqueño vs Nacional (18:30 horas / estadio Feliciano Cáceres)

Partidos de Superliga turca

- Trabzonspor vs Karagumruk (12:00 horas / Medical Park Stadyumu / Star+)