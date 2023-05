José Luis Gavidia: el exministro de Pedro Castillo que le ha costado más de S/500 mil al Estado por un cargo en el extranjero

José Luis Gavidia Arrascue fue titular del Ministerio de Defensa (Mindef) durante el gobierno de Pedro Castillo durante 6 meses. | Panorama

José Luis Gavidia Arrascue fue titular del Ministerio de Defensa (Mindef) entre febrero y agosto del año pasado, alrededor de seis meses durante el gobierno del hoy vacado Pedro Castillo.

Sin embargo, luego de su paso por el Mindef, fue designado por esa misma gestión gubernamental en un importante cargo de representación en el exterior del país, significando el desembolso de una importante suma de dinero por parte del Estado, cuyos recursos los financia cada peruano con el pago de sus impuestos, según reveló recientemente Panorama.

Los detalles

El 17 de agosto del 2022, se dio por terminado el paso de José Luis Gavidia Arrascue en el Ministerio de Defensa, luego de que presentara su renuncia. Sin embargo, en menos de dos semanas, fue designado en un importante cargo.

“Designar al contraalmirante (r) José Luis Gavidia Arrascue como Representante Alterno Permanente del Perú ante la Organización Marítima Internacional de la ONU”, señaló una resolución suprema publicada el 29 de agosto del 2022. El documento tiene la firma del vacado por intentar dar un golpe de Estado, Pedro Castilo. El país destino para ejercer este cargo era Londres, Inglaterra.

Panorama reveló una serie de documentos que transparentan todos los gastos que asumió el Estado para que Gavidia Arrascue represente al país en Europa. En total, suman más de S/505.000.

De esta manera, se detalla que por concepto de traslado de Lima a Londres (equipaje, bagaje e instalación) se desembolsó más de S/92.000. Esto contempló los gastos para él y su familia: su esposa y tres hijos.

Primero, el 31 de octubre del 2022, Gavidia Arrascue viajó a Londres con un fondo de dólares por US$1.705 (más de S/6.700) a fin de que pueda asumir funciones desde el 1 de noviembre.

Posteriormente, su familia viajó el 20 de diciembre. Solo en pasajes, los gastos ascendieron a más de S/23.400.

Ahora bien, este cargo también brindaba una compensación extraordinaria hasta por más de S/47.000, monto que recibía mensualmente Gavidia Arrascue.

En detalle, el pago de las compensaciones aprobado por Pedro Castillo fueron: S/47.179 por el primer mes, correspondiente a noviembre del 2022; por el segundo y el tercero (diciembre y enero del 2023) fueron S/48.182 cada mes; el cuarto (febrero) fue S/47.881; mientras que el quinto y el sexto (marzo y abril) ascendió a S/47.179 mensual.

El Estado pagó el traslado de José Luis Gavidia Arrascue y su familia a Londres. | Panorama

Es decir, el gobierno de Pedro Castillo designó a su exministro luego de que se retirara de su gabinete en un puesto por el que cobró, solo en 6 meses, más de S/285 mil. Ahora, sumando los conceptos de traslados y más, el dinero asumido por el Estado supera los S/505.000.

“¿Quién no quiere salir del Perú, de esta crisis, irse a vivir a Londres con toda la familia, con todo pagado y vivir en primera clase con los mejores estatus de vida que se pueda tener internacionalmente?”, declaró la congresista Vivian Olivos para el dominical.

Respuesta de Gavidia

Consultado por Panorama, Gavidia Arrascue subrayó que “tiene experiencia en este trabajo” y que se trata de “un cargo netamente técnico”.

Añadió que su designación en este cargo en el extranjero responde a que estaba recibiendo amenazas luego de ejecutar un operativo contra el narcotráfico.

“Yo hice un operativo, se llamó el operativo Patriotas, donde golpee muy fuertemente a los elementos terroristas y los narcotraficantes. Y producto de ese operativo, obviamente, hubieron amenazas muy fuertes hacia mi vida. Yo salgo al extranjero porque soy amenazado de muerte por los terroristas y narcotraficantes”, explicó.

También indicó que el dinero que se le ha venido pagando en este puesto corresponde a un monto necesario para cubrir el costo de vida en un país como Inglaterra.

“Para vivir en Inglaterra se necesita no menos de 5.000 libras esterlinas. En transporte son 1.000 libras. Entonces, más o menos, los gastos aproximados que yo tenía para vivir en Londres serán de 7.000 u 8.000 libras. A mí no me pagan porque se les ocurre. Hay una escala. El monto que yo gano es el monto que se necesita para vivir en estos países”, argumentó.

Detalle del pago de compensaciones a José Luis Gavidia Arrascue.| Panorama

Sobre su trabajo en Inglaterra, comentó que consistió en reuniones cuyos resultados se verán todavía en un tiempo.

“Hemos tenido alrededor de 14 o 16 sesiones, donde se tocaron temas, ¿no? Esas sesiones, generalmente, duran una semana. Había la intención de que, realmente, se prohibiera el transporte a minerales a granel por la contaminación del medio ambiente. Y no es que se da de un año para otro, o sea, a partir del 2030, ya no hay más transporte de minerales a granel para evitar la contaminación”, mencionó.

Finalmente, el 1 de marzo de este año, también mediante resolución suprema, el Gobierno de Dina Boluarte le notificó que se desempeñaría en dicho cargo solo hasta el 1 de mayo. Al respecto, el exministro de Pedro Castillo indicó sentirse mortificado y añadió que ha cursado una serie de documentos para que se le pueda devolver dinero que el Estado le debería.

“Me mortifica el maltrato. O sea, alquilé una casa por dos años y he tenido que pagar una penalidad por romper el contrato. Estoy regresando con mis propios recursos”, declaró. Aunque documentos del Mindef muestra que se ha desembolsado casi S/10.000 para sus gastos de retorno, correspondiente a él y a una de sus hijas.

“Yo he solicitado al Ministerio de Defensa que se me reintegre, no solamente los pasajes de otros tres familiares, sino las penalidades y todo lo que ha demandado mi retorno. Creo que son US$3.500″, apuntó.