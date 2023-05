Dengue en Perú: Escasez y aumento de precios de medicamentos agrava crisis en regiones

Piura sufre por la presencia del dengue.

La enfermedad del dengue sigue avanzado a grandes pasos y es la costa norte del Perú que más está enfrentando una grave crisis por los miles de casos que se han presentado, sobre todo en Piura y Lambayeque.

Te puede interesar: Dengue en el Perú presentó cifras históricas: Más de 89 mil contagios y una problemática que ha puesto en jaque al sistema de salud

No solo la falta de camas en los principales hospitales afecta a los pacientes, ahora el desabastecimiento de medicamentos para tratar este mal y los altos precios le juegan una mala partida a las personas que se están contagiando a diario de este virus.

En la actualidad son más de 89 mil casos a nivel nacional, sumando a que caso 90 personas ya han perdido la vida por el dengue. Sin embargo, esto puede aumentar en las siguientes semanas.

Casos del dengue podrían bajar en dos semanas.

Escasez de suero endovenoso en hospital de Piura

Cindy Chanduvi, periodista de Radio Cutivalú en Piura, contó a través de sus redes sociales toda la travesía que pasan los pacientes y sus familiares para adquirir suero endovenoso, producto que es necesario para enfrentar al dengue.

Te puede interesar: Niña de 3 años con dengue grave en Piura necesita con urgencia cama UCI pediátrica

Según la comunicadora, este insumo ha escaseado en los últimos días, haciendo que los pocos que quedan en algunas farmacias o boticas se eleven su precio. Por ejemplo, manifestó que anteriormente una botella de suero costaba 10 soles, pero ahora puedes encontrarlo hasta en 18 a 20 soles.

También, informó que la pastilla analgésica Supracalm de 1 gramo y el Paracetamol tienen un rango de precio entre S/ 1.50 y S/ 3.80, siendo que anteriormente su costo era de S/ 1.30 por unidad, informó el medio regional.

Te puede interesar: Dengue en Perú: Quiénes no deben vacunarse, cuánto tiempo dura la inmunidad de las vacunas y los remedios caseros contra el virus

Ante la compra indiscriminada de fármacos, el investigador principal de Videnza Instituto, César Amaro, sostuvo que las autoridades deben orientar a la población sobre los efectos negativos de estas malas prácticas.

Además, el especialista explicó que el sector privado, representando por las farmacias, no tienen la responsabilidad frente al desabastecimiento, ya que no estaban preparados para hacer frente a una demanda tan alta.

Foto cortesía.

Colegio Médico del Perú alerta que se desbordó enfermedad del dengue en Perú

El Consejo Nacional del Colegio Médico del Perú (CMP) expresó su preocupación sobre el “desborde” de la epidemia del dengue y la respuesta brindada por el gobierno ante la alarmente situación.

La institución autónoma emitió un comunicado en su cuenta de Twitter, donde afirmó que el número de personas contagiadas de la enfermedad está aumentando diariamente, y la cifra de fallecidos está experimentando un incremento preocupante.

“La evidencia de salud pública muestra que, para enfrentar exitosamente la epidemia, no basta con una declaratoria de emergencia sanitaria, si no se tiene una gestión eficiente, se asignan escasos recursos y hay demora en su movilización, no hay un trabajo intersectorial efectivo”, se lee en el comunicado.

Según lo indicado, se ha registrado un aumento del 140% en el número de casos en comparación con el año anterior. En los últimos días, se han reportado 12,789 nuevos casos, lo que suma un total de 89,654 personas contagiadas de dengue en lo que va del año.

Foto cortesía: Agencia Andina.

“De los 82 fallecidos confirmados por dengue, hay 21 más que se encuentra en proceso de confirmación, con los que tendríamos más de un centenar de peruanos muertos por una epidemia que se pudo prevenir”, señalan.

“Es por esta desidia del gobierno central, de los gobiernos regionales y locales, que la población hoy sufre la embestida de una nueva epidemia. Los servicios de salud nuevamente sufren la presión del incremento de pacientes, estando a punto de colapsar en varios lugares” puntualizó.