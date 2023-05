Dayanita le envió mensaje a Jorge Benavides: “En algún momento nos volveremos a encontrar”

Dayanita le envió mensaje a Jorge Benavides | América TV

Dayanita volvió a referirse a Jorge Benavides luego de que el cómico se pronunciara en su programa y desmintiera la versión de la humorista, quien afirmó que no tenía contrato en ‘JB en ATV’. Estas palabras causaron gran incomodidad en el artista, quien además señaló que no se había despedido de él cuando fue separada de su espacio.

Durante una entrevista con Ernesto Pimentel en ‘El Reventonazo de la Chola’, la actriz cómica expresó abiertamente que fue apartada del programa de comedia de ATV debido a su comportamiento inapropiado y falta de disciplina. Dayanita manifestó sinceramente su arrepentimiento y emitió una disculpa pública a Jorge Benavides por la polémica que generó su salida.

Además, le expresó su gratitud por haberla acogido en su programa durante los últimos años, espacio que le generó gran popularidad y con el que tiene grandes oportunidades de trabajo hasta ahora.

“Quiero agradecer al señor Jorge Benavides. Si en su momento no lo hice, es porque yo también me sentía afectada con las palabras que él me dijo cuando me llamó la atención. Y sí, yo lo reconozco. Yo reconozco mis errores”, comentó al inicio.

Dayanita se pronunció otra vez sobre Jorge Benavides. (Captura)

Tras ello, reafirmó que ella le había pedido disculpas a la esposa del artista, pero a él no. Sin embargo, se mostró con esperanzas de poder volver a verlo, por lo que afirmó que buscará la manera de poder conversar con él y dejar este mal momento atrás.

“Sé que yo pedí disculpas a su esposa, como él lo dice. Lo hice a ella, más no a él. Pero yo sé que en cualquier momento, como dice el mundo, cuando esto es pequeño y nos vamos a encontrar, yo buscaré la forma como conversar con él. Trataré de solucionar el tema”, comentó con la voz entrecortada.

Además, se mostró muy tocada al revelar que le duele que su madre se sienta mal por las críticas que recibe a diario, sobre todo por los insultos que recaen sobre ella a diario. “A mi mamá le afecta demasiado todas estas cosas. Hay veces que yo ya no quiero seguir trabajando en la calle porque la gente más me insulta, más me dice cosas. Yo no soy mala persona. Yo no vengo a hacerme la pobre ni la inocente ni nada, porque yo reconozco mi centro de trabajo. Sé que nunca más lo voy a hacer, nunca”, relató.

Dayanita se pronunció otra vez sobre Jorge Benavides. (Captura)

Jorge Benavides decepcionado por la actitud de Dayanita

En su versión de ‘El valor de la Verdura’, Jorge Benavides se quitó los personajes y, siendo él mismo, desmintió cada una de las declaraciones de su expupila. Desde el principio, la tildó de mentirosa y malagradecida, pues detalló que había faltado a su trabajo en más de una ocasión, pese a que afirmó que solo había sido dos veces.

Además, confesó que sintió que había cambiado su forma de ser luego de que comenzara a ser conocida. También que, tras el fin de su relación laboral, no recibió ninguna llamada de su parte para agradecerle la oportunidad de iniciar una carrera televisiva y conseguir el éxito que hasta ahora tiene.

“Sí (es malagradecida). Fui yo quien la sacó del lugar donde estaba. Gracias al programa y a mí, ella llegó hasta donde llegó, de ser una persona totalmente desconocida se convirtió en una persona popular, querida y admirada por miles y miles de personas. Esta persona cuando decide retirarse del programa, ni siquiera ha tenido la delicadeza de acercarse a mi persona para decir gracias. Entonces, una persona que no te agradece lo que tú has logrado con ella, es una persona desagradecida”, añadió el líder de ‘JB en ATV’ con evidente decepción.