Yahaira Plasencia confirmó que su intempestiva salida de ‘Esto es Guerra’ fue por el ‘escandalo de la maletera’

Yahaira Plasencia señaló que su sueño siempre fue desarrollarse en su carrera musical, e ingresar a ‘Esto es Guerra’ significaba para ella tener mayor exposición, además de lograr más ingresos económicos. Es por ello que aceptó ser parte del reality. Sin embargo, fue retirada de manera inesperada.

En el 2020, la cantante Yahaira Plasencia hizo noticia por haber asistido a una fiesta en Cieneguilla y evitar a los efectivos policiales escondiéndose en la maletera de un auto.

Después de hecho, la artista dejó de aparecer en ‘Esto es Guerra’ y reapareció en TV después de un año, cuando fue invitada a ‘El Artista del Año’, donde hizo un mea culpa. “Uno de mis peores errores es ser tan confiada, no me justifico, cometí un error. La pasé mal, no es la primera vez que siento esta presión mediática“, indicó en aquel momento.

En este 2023, Yahaira Plasencia se refirió una vez más al sonado ‘escándalo de la maletera’, señalando que le costó su presencia en ‘Esto es Guerra’. Cabe indicar que en anteriores oportunidades había preferido no dar detalles al respecto.

¿Por qué aceptó ingresar a ‘Esto es Guerra’?

Yahaira Plasencia señaló que tras salir de una ruptura amorosa (con Jefferson Farfán) siguió adelante con su carrera, siempre enfocada en su futuro musical. Ante ello, Verónica Linares le preguntó por qué decidió ingresar a ‘Esto es Guerra’.

“Empecé a arrancar y escribir mi historia por mí misma, como Yahaira, y hacer lo que yo quería sin sombras detrás. ¿Por qué entré a Esta Guerra? Por varias cosas. Primero, porque necesitaba exposición para hacer música. Dos, porque también era un tema económico. Por pandemia, para la mayoría de cantantes, orquestas y todos los que hacemos música, era complicado poder hacer conciertos. Gracias a Dios, yo tenía la oportunidad de poder hacer conciertos virtuales y me iba muy bien, pero para tener una carrera musical, tienes que invertir”, explicó en entrevista con Verónica Linares.

“En cada canción que sacas, tienes que invertir en digital, en PR, en community, en vestuarios, en videoclip, en todo. Entonces, dije, es una buena oportunidad para acercarme al público, económica, para tener exposición, para mostrar mi música, para que la gente vea una Yahaira divertida, porque no ganaba ni un juego, entonces la gente se mataba de risa. Eso, más que todo”, acotó.

Salida inesperada de ‘Esto es Guerra’

Esta exposición e ingreso econónimo fue retirado de manera inesperada. La razón, su ‘escándalo de la maletera’. Según contó en ‘La Lineares’, fue retirada del reality como una manera de sanción.

“Salí porque en realidad hubo un tema fuertísimo. ¿Por lo de la fiesta? (pregunta Verónica Linares). Tal cual. No sé si fue una sanción, pero salí, salí completamente. Un despido, la verdad”, señaló Yahaira, explicando que el contrato de ‘Esto es Guerra’ tiene cláusulas sobre el tema de imagen, comportamiento, entre otros.

Yahaira señaló que pese a que no la pasó bien en ese moemento, supo salir adelante. “Siempre me sentí una mujer bastante fuerte. Entonces, he podido salir de cada adversidad, de cada cosa”, recalcó.

No sa arrepiente de nada

Yahaira Plasencia sorprendió a Verónica Linares al decir que no se arrepiente de nada de lo que ha hecho. La periodista le cuestionó sobre el ‘escándalo de la maletera’. resaltando que al menos debió preguntarse para qué hizo eso.

“A lo que voy es que, por ejemplo, si me dicen, ¿Yahaira, te arrepientes de algo? Yo le digo, no, porque siento que cada cosa que ha pasado, me ha servido para ser la chica que soy hoy en día, mucho más madura, mucho más enfocada. Pienso muy bien antes de decir o hacer algo. Ya no es como que, ‘sí, vamos a juerguear’. Sí, soy joven, no tiene da malo (ir a bailar), pero prefiero evitar ahora. Creo que lo que pasó en pandemia me sirvió muchísimo para entender muchas cosas. Valorar también mi trabajo, mi familia, mi carrera. Y saber decir, Yahaira, ¿eso es lo que tú quieres?, pues tienes que sacrificar varias cosas. Eso es lo que he estado tratando de hacer todo ese tiempo, enfocarme en música”, concluyó.