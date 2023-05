“O bien te mueres o te quedas en silla de ruedas”, las palabras del falso curandero para quedarse con 14 mil soles

Falso curandero estafó a mujer con 14 mil soles. (Captura Latina Noticias)

“O bien te mueres o te quedas en silla de ruedas”, fueron las palabras del falso curandero que estafó a una mujer con S/14000.00 soles. Se hacía llamar ‘El Maestro Shaitán’ y sembró el miedo en una mujer para que acuda a él.

El curandero estafador no trabajaba solo. Su hijo lo acompañaba a realizar sus fechorías. Hacía desvestir a sus víctimas y les daba un brebaje que las dejaba inconscientes. Esta es la historia del falso curandero.

Fue por una curación y terminó siendo estafada

‘Brujo el más antiguo’, es el nombre del curandero que se promociona en redes sociales como el ‘sanador’ y el hacedor de rituales efectivos para aquellos que buscan salud. Nada haría dudar de su efectividad, pues aseguraba que había trabajado con empresarios, políticos y personajes públicos. Esto generaba confianza en los incautos, quienes acudían a él sin dudar.

Así fue que cayó una mujer, quien buscaba la cura para sus problemas de salud. Una vez que contactó con el brujo, inició la ruta de la estafa. Fue hasta la estación Grau del Metro 1 de Lima, acompañada de su menor hija y lo que vino después se convirtió en uno de los episodios más insólitos de su vida.

Ahí la esperó uno de sus trabajadores para llevarla a la cueva del supuesto brujo. Él se encontraba listo, esperándola con fotos personales de la mujer, un altar con imágenes tenebrosas y velas. Fue así que el ritual inició.

De un momento a otro, le pidió a la mujer que se desnude, luego le dio una bebida que la hizo desmayar. Todo eso pasó frente a la vista del hijo del curandero y de la menor hija de la víctima. Pero el momento incómodo no quedaría ahí.

“La ropa interior que tienes puesta, te la sacas y me la dejas”, refirió la mujer. Al recibir esa propuesta por part del estafador, se sintió muy extrañada. Todo era raro, pero esto le traía más desconfianza.

Al consultarle el por qué del pedido, el supuesto chamán le aseguró que el pedido era para continuar con “el trabajo”, pues con la prenda él se encargaría de la buena suerte de la mujer, la salud y que incluso, le realice un amarre a su pareja. Sin tener más opción que creer en el hombre, la mujer dejó su prenda, pero eso no fue todo. También le dio S/1600.00.

Un “cráneo” para más efectividad

A pesar de pensar que aquel episodio de su vida quedaría en el pasado, esto no fue así. Luego de cuatro días, y al no ver resultado sobre su estado de salud, se comunicó con el charlatán, quien le dijo que su caso era grave, por lo que el pago debía ser mayor.

“Tu caso es grave. No te puedo curar porque las cosas están caras. Tú necesitas cráneos y cada cráneo está caro y le tengo que pagar al portero”, fue la respuesta del curandero. Pero todo ello, era parte de su plan para pedirle más dinero.

Inmediatamente después, le dijo que podía hacerlo pero bajo la suma de S/6000.00. La madre, no tuvo más opción que sacar un depósito, pues no contaba con dicho monto. No tenía el nombre completo del curandero, pero los pagos sí identificaban a una persona que respondía al nombre de Jordan Jean Montoya Ocaña, hijo del estafador.

La curación continuó de manera virtual, pero no habían rastros del efecto. Fue así que entre un juego de palabras, la mujer comenzsó a realizar más depósitos, los cuales sumaron en total S/14200.00.

Finalmente, cuando ella decidió reclamar porque el servicio no cumplía con lo ofrecido, el chamán decidió no dar la cara. La mujer no dudó en acudir a la Depincri de Cercado de Lima para denuncia que había sido víctima de estafa.

Curandero estafador

Con la idea de captar más verdugos, el curandero publicaba diversos videos a través de sus redes sociales, e incluso mostraba mostraba cómo realizaba sus rituales con partes del esqueleto de las personas. Estos restos los sacaba de los cementerios.

“Al tumbar los nichos, sacan el cajón del mismo muerto. Los lijan y el altar se vuelve más rápido, más fuerte. Como pueden ver acá, tenemos todas las almitas que nos ayudan a realizar los trabajo de maldad”.

De acuerdo a la Policía Nacional del Perú (PNP), el modo de operar de este tipo de estafadores es el no brindar su identidad y utilizar el poder de convencimiento.

Los efectivos fueron a la base del delito y al requisar todo encontraron cráneos, muñecos de demonios, figuras satánicas y botellas con brebajes para realizar los rituales.

En el lugar cuatro personas fueron capturadas: Kiara Carmen Bedón Idrugo, Jair Bedón Idrugo, Jesús Miguel Hernández Peña y Jean Pierre Montoya Ocaña, hijo del curandero estafador.