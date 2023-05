Miguel Trauco insólito gol desde fuera del área con San Jose por MLS

El lateral izquierdo Miguel Trauco convirtió en el enfrentamiento entre San Jose Earthquakes contra Los Angeles FC por la Mayor League Soccer (MLS). | Mayor League Soccer

El lateral izquierdo Miguel Trauco sigue sumando minutos como titular en San Jose Earthquakes. En la última jornada de la Mayor League Soccer (MLS), marcó frente a Los Angeles FC. Con esa anotación, el defensor peruano convirtió, por primera vez, desde que fichó por los ‘quakes’.

Te puede interesar: Pedro Gallese advirtió a André Carrillo por alto nivel de Luis Advíncula en Boca Juniors: “Que se cuide”

Al inicio de la segunda mitad, el club del jugador incaico estaba por debajo del marcador por un tempranero tanto del extremo Stipe Biuk. A partir de ahí, los dirigidos por el entrenador Luis González buscaron el empate en el estadio Banc of California.

En el minuto 51 de juego, la visita tuvo un tiro de esquina a su favor. En lugar de lanzarlo al área, el delantero Cristian Espinoza decidió jugar rápido el balón con un compañero, con quien armó un pared. El atacante argentino sacó un centro, pero el esférico rebotó en un defensor rival y quedó muy cerca del área del equipo local.

Te puede interesar: Marcelo Bielsa y el día que declinó a ser técnico de Perú con una carta memorable

Trauco aprovechó esa situación y, después de que la pelota dio un bote, sacó un remate antes de que vuelva a tocar el césped. Su disparo tuvo como dirección al palo izquierdo del arco contrario. Antes de que el guardameta John McCarthy pudiera hacer algo, el balón rebotó metros antes y lo dejó sin reacción para que entre sin problemas en su portería.

Sin embargo, el marcador se volvería a mover a poco de que finalice el encuentro. El delantero Carlos Vela anotó el definitivo 2-1 para el elenco local. Con este resultado, San Jose Earthquakes se mantiene en la quinta posición con 18 unidades y se ponen a siete puntos del líder, Los Angeles FC.

El lateral izquierdo Miguel Trauco jugó los 90 minutos en la derrota 2-1 de San Jose Earthquakes ante Los Angeles FC. | Dario Cruz

Rendimiento de Miguel Trauco en la MLS

El lateral izquierdo peruano, para esta temporada, dejó el fútbol europeo para fichar por San Jose Earthquakes. Desde su llegada, ha tenido bastante participación en el once titular. Aunque también tuvo momentos en los que no ingresó al campo de juego.

Te puede interesar: Marcelo Bielsa y el día que agradeció la actitud de los futbolistas peruanos durante disputa limítrofe entre Perú y Chile

En los primeros cuatro partidos, Trauco disputó 283 minutos y solamente recibió una tarjeta amarilla. En los compromisos ante St. Louis City SC, Vancouver Whitecaps FC y Atlanta United FC fue sustituido, mientras que contra Colorado Rapids jugó los 90 minutos.

Entre la quinta hasta la octava jornada, el defensor peruano no tuvo minutos. En el duelo ante Toronto FC no estuvo en la lista de convocados del técnico Luis González. En los juegos contra Houston Dynamo, New York RB y Kansas City se quedó en el banco de suplentes.

En los siguientes enfrentamientos, Trauco volvió a tener oportunidades en el terreno. El jugador de 30 años ingresó en los encuentros ante Real Salt Lake y Austin FC. En las fechas 11 y 12 retornó al once titular y compitió los 90 minutos. También fue titular en la derrota ante Monterrey Bay FC por la tercera ronda de la U.S Open Cup.

El siguiente encuentro de San Jose Earthquakes será ante FC Dallas en el Paypal Park. De salir victoriosos, estarían acercándose a clasificar a los ‘play off’ para definir al campeón de la Conferencia Oeste.

El lateral izquierdo se reunió con el entrenador Juan Reynoso como parte de su jira por Estados Unidos. | Selección peruana

Trauco y su reunión con Juan Reynoso

El lateral izquierdo, días atrás, habló acerca de la reunión que tuvo con el entrenador de la selección peruana, Juan Reynoso. Trauco mencionó los puntos que conversó con el estratega y expresó su deseo que pueda hacer un buen papel en la ‘bicolor’.

“Nos encontramos en el hotel. Me preguntó por mi situación en el club y también un poco de cosas personales. Fue un gusto haberlo tenido ayer (15 de mayo). Compartimos un buen rato y espero que se pueda plasmar todo lo que el profe a planeado”, sostuvo en una entrevista para Area Sports Network.