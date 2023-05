Carlos Galván y su encuentro con Diego Maradona en un night club: se amanecieron y lo excusó para que no entrene

Carlos Galván fue dirigido por Diego Maradona en Racing y contó una divertida anécdota con el campeón del Mundo.

Carlos Galván, es un exjugador argentino que dejó huella en el Perú tras su paso por Universitario, donde salió campeón nacional en 2009. Antes de su llegada a Ate, tuvo una larga estancia en su país, pasando por grandes clubes como Lanús, Argentinos Jrs y Racing. En este último tuvo el placer de ser dirigido por uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, Diego Armando Maradona.

En ese sentido, el popular ‘negro’, ahora alejado de las canchas, recordó sus anécdotas con el Campeón del Mundo en México 1986 en los inicios de su carrera como profesional en una entrevista para el programa de Youtube llamado La Fe de Cuto.

“Me voy al night club, digo ‘me quedo hasta las 2 y tranquilo’, miro y son la 1:45, entonces comienzo a bajar las escaleras y escucho ‘¿De quién es ese coche de m..? ¿Dónde voy a dejar mi Ferrari?’. En ese entonces el único que tenía Ferrari era el monstruo. Bajé dos escalones más y se voz la conocía. ‘Sácame ese carro de acá'”, comenzó.

“Dije ‘Diegoo, con... , ahora qué hago, caballero a poner el pecho a las balas’. El entrenador estaba subiendo y tú te estabas yendo. Bajo y me dice ‘Negroo’ y yo le digo ‘ese carro de m.. es mío’. ‘Déjalo, déjalo, tomá pónelo donde quieras’. Le dije ‘pero ya me voy, mañana entrenamos’ y me respondió ‘no,no,no, vamos’”, continuó.

“Hasta las 7:30 de la mañana nos quedamos, a las 10 entrenábamos, fuimos a desayunar, allá las autopistas son buenas, los grifos están a los costados y se desayuna bien. Fuimos a desayunar e hicimos hora charlando de la vida. Yo estaba muerto de los ojos, estaba muy cansado”, agregó.

Maradona le perdonó no entrenar en Racing

Tras salida del night club, Diego Maradona sorprendió a Carlos Galván a su llegada al complejo deportivo de Racing. “Da la charla, ‘bueno muchachos vamos a hacer esto’. Luego llama al doctor y le dice ‘El Negro amaneció con un dolor en el gemelo, masaje, baño y lo mandás a la casa’. Un crack”.

Eso sí, el exjugador de Universitario recordó el pedido del ‘10′ después de exonerarlo del entrenamiento. “Agarra cuando me estoy yendo me dice ‘Negro el domingo la tienes que romper’. Con él mantuve un nivel altísimo que llegué a la selección (sub 23)”.

Carlos Galván junto a Diego Maradona. Ambos coincidieron en Racing durante la temporada de 1995.

La vez que Maradona le regaló cientos de chimpunes

Carlos Galván contó otra anécdota con Diego Maradona. Esta reveló la calidad como persona del astro argentino fuera de las canchas. Y es que el exdefensor no contaba con botínes para entrenar y ‘D10s’, que era su entrenador, tuvo un espectacular gesto con su dirigido.

“Estaba entrenando con toperoles, me mira y me dice ‘Negro y ¿tus zapatos?’, le dije que no tenía y me respondió ‘listo, termina la práctica, me esperas y te vas conmigo’. Hablamos de la vida, me dio su número para cualquier cosa, me acuerdo que acababa en 1010. Me llevó a la fábrica de Puma. Él era hombre Puma, me dijo ‘agarrá lo que quieras, pero para vos, para tu papá, tu mamá, tu hermana, para todos’”, detalló.

“Yo agarré un bolso de utilería, agarré botas, lo llené todo hasta más no poder. Después, agarré bolsas para mi viejo, mi vieja y mis hermanas. Yo era un utilero. No tenía dinero para el remise y voy arriba, pregunto por Diego, él sale y me dice ‘¿Qué pasó negro?’. Le digo ‘No me alcanza para el remise’, saca 100 pesos y me dijo ‘tomá, no me jodas, te veo mañana’. Tenía Puma hasta para regalar, de todos los colores, Diego hizo eso y me ayudó bastante”, finalizó.