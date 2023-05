Renato Tapia y su deseo de jugar por Alianza Lima: “Tengo ese sueño pendiente”

Renato Tapia es hincha confeso de Alianza Lima y tiene la meta de jugar ahí en algún momento.

A pesar de que no jugó en Alianza Lima, ni como profesional, ni en divisiones menores, Renato Tapia nunca ocultó su hinchaje por el cuadro ‘íntimo’. El volante del Celta de Vigo reveló que uno de sus objetivos es retornar al Perú para retirarse y vestir la camiseta del equipo de sus amores. Nunca tuvo oportunidad de jugar en la primera división nacional, pues se marchó al Twente de Países Bajos procedente del Club Esther Grande de Bentín.

“Soy hincha de Alianza y un sueño que tengo pendiente es poder jugar en Alianza Lima, porque nunca debuté en la primera división de Perú. Me encantaría poder jugar por un club de mi país y si es en Alianza muchísimo mejor”, declaró al medio español Faro de Vigo.

El ‘Cabezón’ siempre ha mostrado en redes sociales su afición por el equipo de La Victoria, incluso ha posado con la camiseta ‘blanquiazul’ y ha hecho acto de presencia en el estadio Alejandro Villanueva para alentar al equipo en varios partidos. El último fue en junio del 2022 para un encuentro ante Ayacucho FC.

En ese entonces también dejó en claro su deseo de fichar por el cuadro victoriano: “Fue muy emocionante estar en Matute, lógico que yo antes ya había estado en el estadio, pero ahora lo hice con la familia, mi padre, mi hija, hermanos que siempre van a sur, y la pasamos muy bien”, confesó a Alianza Play.

Renato Tapia asistió a Matute para un partido de Alianza Lima vs Ayacucho (RPP).

El futuro de Renato Tapia en Celta de Vigo

Renato Tapia también fue consultado sobre su futuro en el Celta de Vigo, pues le queda un año de contrato y aún no renovó. Recordemos llegó al cuadro español en 2020 procedente del Willem II de Países Bajos:

“No siento que haya terminado mi ciclo aún, siento que puedo dar más. Eso también dependerá de las pretensiones del club. Siempre estaré muy agradecido con ellos porque me abrieron las puertas cuando muy pocos hubieran hecho lo mismo. Soy consciente del momento que atraviesa el club, pero me gustaría estar en el año del centenario, jugar en una nueva grada Bailados y con un mayor número de gente. Siempre he recalcado lo feliz y tranquilo que me siento aquí, no solo futbolísticamente, sino también en el tema familiar”, señaló.

El ‘Capitán del futuro’ también se refirió a la posibilidad de que el club decida no continuar con sus servicios:

“El club siempre te dejará en claro si estás en sus planes o no. En ese caso, lo mejor que podría hacer sería dar un paso al costado, ayudar económicamente al club en lo que se pueda y salir tranquilo. Si bien es cierto, estoy cómodo en la ciudad, pero no es mi país natal y no me sentiría cómodo, ya que no contribuiría al equipo ni al club o a la gente”, comentó.

Volante del Celta de Vigo estuvo cerca de poner el 1-1 con un remate de lejos (Liga Española).

Celta de Vigo perdió 2-1 con Athletic Club sin Renato Tapia

Renato Tapia no estuvo en la derrota del Celta de Vigo 2-1 en su visita a Athletic Bilbao por la jornada 35 de la Liga Española. El mediocampista peruano estuvo suspendido por acumulación de tarjetas amarillas e hizo falta a su equipo, el cual acumuló su cuarta derrota consecutiva y cayó hasta el puesto 14 de la tabla.

Esta temporada, el mediocampista peruano ha disputado 26 partidos en los que alternó entre el once titular y el banco de suplentes. En 15 ocasiones formó parte del equipo inicial y en 11 ingresó en la segunda parte. Además, recibió ocho tarjetas amarillas y una cartulina roja. Cabe indicar que, su mejor campaña en el cuadro hispano fue la 2020/2021, en la que participó de 34 encuentros y fue inicialista en 33.