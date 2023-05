Jorge Fossati valoró el triunfo de Universitario ante César Vallejo por Liga 1: “El plantel sacó la cara”

Jorge Fossati se refirió a la goleada de Universitario sobre César Vallejo por la Liga 1. (Foto: Universitario)

El último viernes, Universitario se reencontró con el triunfo y superó ampliamente a César Vallejo en el estadio Monumental. El cuadro ‘crema’ ya suma 31 puntos y se ubica a tan solo cinco unidades de Alianza Lima, líder absoluto de la Liga 1.

Con este resultado, los dirigidos por Jorge Fossati aún siguen en la pelea por el Torneo Apertura 2023 debido a que su ‘compadre’ cayó 2-1 ante Melgar y perdió la oportunidad de consagrarse ganador a falta de tres fecha de que finalice la primera mitad del campeonato.

Luego del encuentro, Jorge Fossati aprovechó en destacar el nivel de su plantel, que logró recuperarse de la dura derrota ante Alianza Atlético de Sullana la jornada pasada. Además, no dudó en resaltar lo importante que fue la buena labor defensiva, la cual se vio afectada tras la ausencia de Williams Riveros y Aldo Corzo.

“El plantel sacó la cara. La actuación de nuestra defensa hoy estuvo en un alto nivel. No puedo decir la palabra feliz, porque me costó mucho salir del estado emocional que provocó el partido pasado. No por lo futbolístico, sino por la forma en que se dio”, sostuvo en un inicio el DT de 70 años.

Asimismo, valoró el trabajo que viene haciendo Sebastián Abreu al mando de la Universidad César Vallejo, pues aunque los ‘merengues’ supieron dominar de inicio a fin el partido, el elenco ‘poeta’ nunca dejó de atacar. Ahora, los de Ate deberán enfocarse en su participación por Copa Sudamericana, ya que el próximo martes chocarán ante Goiás en Brasil.

“Estoy muy satisfecho porque enfrentamos a un equipo que no es para nada fácil. Se caracteriza por tener un juego muy ofensivo y eso es difícil de controlar, a la vez, estoy contento por derrotar a un equipo importante y con un técnico muy inteligente como Sebastián Abreu”.

Con triplete de Alex Valera, los 'cremas' golearon en casa y se acercaron más a Alianza Lima. (Video: GOLPERU).

La temible ofensiva de Universitario

Universitario viene haciendo un gran trabajo ofensivo en los últimos 25 metros del campo, por ejemplo, Alex Valera logró marcar su segundo ‘hat-trick’ en lo que va de la temporada, mientras que Emanuel Herrera también aportó en la goleada ‘merengue’ sobre la institución trujillana.

“No solo están Valera y Herrera. Hay tres delanteros más. Puede pasar que un delantero neto no anote y juegue bien. No dejo de valorar a los que asisten y hoy (viernes) un delantero neto (Herrera) fue el que asistió a Alex”, detalló el experimentado técnico.

El delantero nacional ha disputado 11 compromisos a lo largo del año y ha logrado anotar en 9 ocasiones, siendo considerado uno de los más destacados de su equipo y ocupando el tercer lugar en la tabla de goleadores.

Por su parte, el atacante argentino ha estado presente en 15 encuentros, cuatro más que Valera, sin embargo, éste solo ha podido marcar en 5 oportunidades. Tanto Alex Valera como Emanuel Herrera se han convertido en jugadores claves en el ataque de Universitario.

Emanuel Herrera y Alex Valera celebrando uno de los tantos de Universitario. (Foto: Liga 1)

Próximos retos a afrontar

Luego del encuentro ante la Universidad César Vallejo, la ‘U’ volverá a sumar minutos por Copa Sudamericana cuando viaje a Brasil para enfrentar a Goiás. El duelo entre ‘cremas’ y ‘esmeraldinos’ se llevará a cabo el próximo martes 23 de mayo a partir de las 17:00 horas de Perú en las instalaciones del estadio Serra Dourada, ubicado en el municipio de Goiânia.

Como se recuerda, Universitario quedó como líder absoluto de su grupo tras vencer por 2-0 a Independiente Santa Fe en el estadio Monumental. Debido a ello, los de Ate se verán en la obligación de sumar de a tres en suelo brasileño para así, poder aspirar a la siguiente instancia del certamen continental.