Golazo de misil de Alex Valera y doblete para el 3-0 de Universitario vs César Vallejo por Liga 1

Universitario enfrenta a César Vallejo por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1

Universitario de Deportes se imponía en condición de local ante Universidad César Vallejo en un duelo correspondiente a la jornada 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2023. Los dueños de casa, con el apoyo de su hinchada, se volcaron desde el inicio al ataque y generaron varias ocasiones de peligro. Como consecuencia, apareció Alex Valera para abrir el marcador, siendo seguido por Emanuel Herrera. Sin embargo, el delantero nacional no quedaría satisfecho y convirtió el segundo gol a su cuenta personal y el tercero de su equipo con un potente misil.

Esta acción se llevó a cabo a los 50 minutos de la contienda. El arquero José Carvallo inició un contragolpe luego de una arremetida del elenco trujillano y jugó con Martín Pérez Guedes, quien corrió varios metros por la banda derecha. Ante la imposibilidad de contar con un compañero cerca, temporizó y descargó con José Bolívar.

El lateral izquierdo encaró hacia el medio y, tras alzar la mirada, metió un cambio de orientación para el flanco derecho. Andy Polo tuvo un buen control orientado, le ganó en velocidad a Sais Santibáñez, enganchó hacia el lado contrario y le dio un pase en corto para el exdelantero de Al Fateh de Arabia Saudita, quien se perfiló para la zurda y sacó un tremendo disparo con mucha vehemencia que venció la valla defendida por Carlos Grados.

Primer gol de Alex Valera

A los 14 minutos de la primera mitad, Alex Valera anotó su primer gol en este partido de Universitario ante César Vallejo. Martín Pérez Guedes recuperó un balón en el centro del campo que luego fue recepcionado por Horacio Calcaterra, quien retrocedió con la defensa y, luego de varios pases en el fondo, Piero Guzmán se animó a lanzar un balón largo para el mismo Pérez Guedes.

El exfutbolista de Melgar controló y descargó para la banda derecha con Andy Polo, que corrió al espacio luego de ganar en velocidad a Sais Santibáñez y sacar un centro rasante que Emanuel Herrera intentó transformar en gol, aunque su remate fue atajado por Carlos Grados. No obstante, el guardameta dejó un rebote que fue tomado por el ‘Cholo’, que atacó la jugada y empujó la pelota al fondo de la red.

Universitario enfrenta a César Vallejo por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2023

Alex Valera se resarció de la oportunidad que tuvo apenas a los ocho minutos del inicio del encuentro. El artillero nacional aprovechó un mal pase para el medio de Frank Ysique y corrió por ese sector hasta quedar mano a mano con el portero Grados, empero, no estuvo fino en la definición y terminó enviando su disparo al travesaño.

Jorge Fossati y su influencia en Alex Valera

La mejora de Alex Valera en Universitario tiene mucho que ver con la llegada del entrenador Jorge Fossati. El uruguayo relevó a Carlos Compagnucci y, no solo le cambió la cara al equipo, sino que también recuperó la confianza de varios hombres importantes como Piero Quispe, Emanuel Herrera, Luis Urruti y el propio delantero de 27 años.

Luego del ‘hat-trick’ que le hizo a Sport Boys a finales de abril, el experimentado DT se refirió al artillero. “Es un delantero que está en una gran fase, creo que ha venido mejorando, por lo menos, desde que nosotros lo tenemos. Está cada día con más tranquilidad, más confianza y entiende mejor los movimientos colectivos”, expresó en primera instancia.

De la misma manera, aseguró que para él sus dirigidos son los mejores y que no hace comparaciones. “Mis jugadores, para mí, son los mejores. Pero en general no me gusta compararlos con nadie porque me parece que sería una falta de respeto a los demás delanteros que hay en el fútbol peruano”, agregó.