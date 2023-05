‘Cuto’ Guadalupe gritó su amor por Charlene Castro días antes del ampay: “La engrío y le doy lo que se merece”

Antes de que se emitiera el ampay de Charlene Castro, 'Cuto' Guadalupe conversó con Yaco Eskenazi sobre su romance con la rubia. Estás en Todas / América TV

Yaco Eskenazi conversó con ‘Cuto’ Guadalupe días antes que Magaly Medina difundiera el sonado ampay de Charlene Castro, quien fue grabada saliendo de un hotel con un tercero. Durante la entrevista, emitida recién este sábado 20 de mayo, el exfutbolista le echaba flores a la madre de su último hijo, sin saber que ella le estaba siendo infiel con otro hombre.

El exjugador de la ‘U’ indicó que conoció a Charlene Castro en el 2013, cuando jugaba para el Real Garcilaso, hoy llamado Cusco Fútbol Club. Ambos coincidieron en una misma reunión y bailaron juntos toda la noche. Fue así que la química surgió entre ellos y, poco a poco, se convirtió en amor.

'Cuto' Guadalupe reveló que conoció a Charlene Castro en el 2013. Ella lo acompañó de cerca cuando se retiró del fútbol profesional, en el 2015. (América TV)

“Estoy feliz, mi corazón lo está. Justo la conocí bailando una bachata de Romeo Santos, el tema ‘Mi corazoncito’. Y como es chiquita, la subí a (risas)”, expresó el jugador de la ‘U’ sobre su primer encuentro con la rubia.

Más adelante, ‘Cuto’ Guadalupe indicó que se encontraba feliz por su relación sentimental y que estaba haciendo todo lo posible por mantener feliz a la madre de su último hijo.

“Hay que engreírla y darle lo que se me merece. Agradecido con Dios porque me da salud y trabajo, eso es lo lindo”, expresó.

'Cuto' Guadalupe es padre de cinco hijos. Su último pequeño es fruto de su romance con Charlene Castro. (América TV)

Cabe resaltar que, al igual que en ‘Estás en Todas’, ‘Cuto’ Guadalupe habló con Infobae sobre sus planes con Charlene a futuro. El exfutbolista dijo en abril, un mes antes del ampay, que quería consolidar su relación amorosa con la rubia.

“Tengo muchos sueños por cumplir. Primero, casarme por civil y por la iglesia”, fueron las palabras del deportista mientras señalaba la madre de su hijo, quien estuvo presente en la entrevista que se le hizo en aquella ocasión.

Yaco Eskenazi elogió a ‘Cuto’ Guadalupe

Luego de ver la entrevista que le hizo a ‘Cuto’ Guadalupe, Yaco Eskenazi resaltó la valentía del exdeportista por perdonar a Charlene tras la infidelidad cometida.

“Es un crack ‘Cuto’ Guadalupe para mirar la vida, para entenderla cómo debe ser. Ha aprendido mucho con los golpes que le ha dado la vida. Estoy seguro que este golpe también lo ayudará a aprender, a evolucionar como ser humano. Quiero aclarar que esta entrevista se hizo la semana pasada, antes de que pase todo esto. Como dice él, la fe sigue intacta. Sigue siendo el mismo”, precisó.

Desde su posición como hombre, el exchico reality añadió: “Lo que le ha tocado ha sido muy difícil. Creo que lo ha afrontado de la manera más inteligente. El tiempo lo cura todo. ‘Cuto’ es un hombre muy bien criado. La seguirá rompiendo”.

Yaco Eskenazi entrevistó a 'Cuto' Guadalupe antes que se difundieran las imágenes de Charlene Castro con un tercero. (América TV)

‘Cuto’ Guadalupe regresó a Lima

Luego de dar una conferencia de prensa, donde anunció que demandará a Magaly Medina por un reportaje del pasado, ‘Cuto’ Guadalupe viajó a Miami, Estados Unidos, por motivos laborales. Nadie sabía cuándo sería su fecha de regreso, pero ahora ya se conoce gracias a unas imágenes difundidas por ‘Instarándula’. El exfutbolista ya está en Lima.

Según su hijo mayor, Luis Guadalupe Jr, el exdeportista comunicará en los siguientes días si ha decidido retomar su relación amorosa con Charlene Castro, algo que él desaprueba desde ya.

“Me parece bien que lo tome tan calmado. Pero imáginate, que alguien le haga daño a tu padre, como hijo no es de mi agrado saber (que la sigue protegiendo). Claramente, yo respetaré lo que él decida, pero si es algo que yo no apoye, él también tendrá que respetar mi decisión como hijo. Pero yo no puedo aceptar a alguien así al lado de mi papá”, aclaró en influencer en entrevista con ‘América Hoy’.