Alineaciones probables del Sporting Cristal vs Cusco FC para duelo por la Liga 1

Sporting Cristal y Cusco FC se enfrentarán por la fecha 16 del Torneo Apertura.

Sporting Cristal supo cómo levantarse después de la crisis que vivió donde los malos resultados terminó por afectar al grupo y casi genera la salida del técnico Tiago Nunes. Los ‘celestes’ le dieron vuelta a todo y se reencontraron con el triunfo: dos consecutivos en la Liga 1. Ahora buscan ampliar la racha positivo frente Cusco FC este sábado 20 de mayo a las 20:30 horas en el estadio Nacional.

Los ‘cerveceros’ llegan motivados tras conseguir un triunfo en Juliaca por 1-0 ante Deportivo Binacional con gol de Leandro Sosa en los descuentos. El duelo no solo fue bueno por la victoria, también se celebró la reaparición de Alejandro Duarte en el arco de los ‘rimenses’, fue su primer choque oficial en el 2023. El arquero recién pudo ponerse los guantes después de superar su fractura en la clavícula que sufrió en la ‘Tarde Celeste’ de inicios de año.

Otro que volvió al equipo fue Irven Ávila después de casi un mes luego de superar lesión. El ‘Cholito’ se convirtió en una opción en la delantera del cuadro de La Florida, y jugó 17 minutos en el ‘poderoso del sur’. El técnico brasileño podrá contar con Ignácio da Silva, quien cumplió su fecha de suspensión después de acumular su quinta amarilla.

El equipo del Rímac se pararía de la siguiente manera: Alejandro Duarte; Jhilmar Lora, Ignácio Da Silva, Rafael Lutiger, Leonardo Díaz; Jesús Castillo, Jesús Pretell, Martín Távara; Joao Grimaldo, Alejandro Hohberg y Brenner Marlos.

“Estaba muy ilusionado por volver a jugar, pasé por meses complicados y cuando me dijeron que iba a jugar me puse muy contento, pero había que estar muy concentrado para hacer un buen partido. Que haya terminado el partido con el triunfo y más aún con el arco, me pone muy contento, valoro mucho el esfuerzo del equipo”, declaró el arquero de Cristal.

Sporting Cristal venció 1-0 a Binacional por el Torneo Apertura de la Liga 1 (Liga 1 Max).

¿Qué once pondrá el cuadro cusqueño?

Cusco FC tiene una deuda pendiente jugando de visita, pues solo han celebrado dos triunfos fuera de casa: 3-2 frente Academia Cantolao y 2-0 con ADT. Y buscará sorprender a Sporting Cristal y poder obtener su tercera victoria que le permita seguir arriba de la tabla a pesar que perdió sus chances de poder conquistar el Torneo Apertura. El recién ascendido llega con la motivación al tope después de derrotar por 1-0 a Deportivo Municipal.

El cuadro cusqueño saldría así frente los ‘cerveceros’: Daniel Ferreyra; Josué Estrada, Federico Alonso, Nelinho Quina, Anthony Gordillo; Mauro Da Luz, Gerson Barreto, Abdiel Ayarza, Jhonny Vidales, Felipe Rodríguez y José Fajardo.

“Estamos muy contentos de estar acá y sabiendo que enfrentaremos a un rival de mucha jerarquía y que tiene jugadores muy desequilibrantes, pero Cusco FC también tiene lo suyo y estamos muy bien preparados para conseguir un buen partido”, aseguró Pablo Peirano.

Cusco FC marcha en el cuarto lugar de la tabla con 26 puntos.

Canal Tv del Sporting Cristal vs Cusco FC

EL encuentro entre ‘celestes’ y ‘dorados’ será televisado por Liga 1 Max, canal oficial del torneo peruano a través de los diferentes operadores que cuenten con la autorización de la Federación Peruana de Fútbol. Otra opción de seguir el partido es por Liga 1 Play, la plataforma de streaming que puede ser vista por diferentes lugares del mundo por S/. 59.90 soles mensauales.

También cuentas con Infobae Perú, donde podrás encontrar toda previa, minuto a minuto, jugadas polémicas, palabra de los protagonistas, y mucho más.

Últimos resultados Sporting Cristal vs Cusco FC

- Fase 1 Liga 1 2021: Cusco FC 1-2 Sporting Cristal (Alfredo Ramúa - Alejandro Hohberg y Christofer Gonzáles)

- Octavos de final Copa Bicentenario 2021: Sporting Cristal 3-2 Cusco FC (Irven Ávila, Erick Rossi (en contra) y Nilson Loyola - Alfredo Castillo y Matías Abisab)

- Fase 2 Liga 1 2022: Sporting Cristal 4-1 Cusco FC (Christofer Gonzáles, Gianfranco Chávez, Percy Liza e Irven Ávila - Matías Abisab)

- Torneo Apertura 2020: Sporting Cristal 3-2 Cusco FC (Kevin Sandoval, Emanuel Herrera y Christian Ortíz - Danilo Carindo y Miguel Paniagua)

