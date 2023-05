Universitario vs Alianza Lima: Rosa Castro habló de la presión en el Monumental previo al clásico de la Liga Femenina

La defensa central, Rosa Castro, habló sobre la Liga Femenina, el clásico de esta semana y sobre los árbitros. (XiomaraTalla/InfobaePerú)

Vivir un clásico femenino se ha vuelto igual de importante que uno masculino. Al igual que en la Liga 1, se vivirá en el estadio Monumental de Ate el domingo 21 de mayo a las 15:30 horas por la Liga Femenina 2023. Previamente, Alianza Lima jugó un partido ante Sporting Cristal, en el que lograron la victoria por 3-0 y gracias a ello pudieron ubicarse como líderes de la tabla con 21 puntos. Aunque las ‘blanquiazules’ y ‘cremas’ se encuentren con el mismo puntaje, las ‘íntimas’ le sacan ventaja por diferencia de goles.

“Nosotras sabíamos que Cristal sería un rival difícil, que iría a proponer su partido, pero nosotras fuimos efectivas y pudimos llevarnos los tres puntos. Creo que a nosotras se nos dio el trabajo que habíamos hecho con respecto a la efectividad y salieron las cosas bien y pudimos ganarlo”, comentó la futbolista Rosa Castro en declaraciones a Infobae Perú respecto al triunfo de la última fecha ante el cuadro ‘cervecero’.

Asimismo, la defensa central del cuadro de La Victoria, comentó también cómo el profesor colombiano Jhon Alber Ortiz viene trabajando con el equipo previo al enfrentamiento entre Universitario y Alianza Lima. Además, el DT enfrentará a su ex asistente técnico Jhon Tierradentro, en Deportivo Cali de Colombia.

“Estamos trabajando para que el resultado sea a favor de nosotras, el profe es un capo, tácticamente estamos trabajando duro, pero estamos tranquilas, sabemos que nosotras somos capaces de muchas cosas y creo que eso es lo importante, que confiemos en nosotras mismas para que el resultado se nos dé”, agregó.

También, la zaguera central habló sobre la presión de ser visitantes en el Monumental, con hinchada en contra: “Creo que el tema pasa más para ellas que para nosotras, ya hemos jugado con estadio lleno, sabemos cómo se siente uno que busca dar lo mejor para que las cosas salgan bien, pero creo que la presión va más cuando eres local que cuando eres visita. Así que nosotras estamos tranquilas, sabemos que la ‘U’ es un rival duro, difícil, pero creo que el domingo va a ser un partido bonito y sería bonito que se llene también, claro”, comentó.

Alianza Lima disputará el domingo 21 de mayo un partido ante Universitario de Deportes en el estadio Monumental. (clubAlianzaLima)

Liga Femenina 2023 ¿De mal en peor?

El campeonato nacional femenino se consolidó en la temporada pasada cuando en el partido final entre Alianza Lima y Carlos A. Mannucci, se rompió un récord de asistencia con más de 18 mil 500 entradas vendidas. Sin embargo, esta temporada los horarios y estado de los estadios en provincia y Lima han sido un problema que se ha hablado desde el inicio del torneo, donde incluso al final del encuentro ante Sporting Cristal, la goleadora aliancista, Adriana Lúcar, habló sobre ello.

“En el tema de los horarios, muchas de nuestras compañeras tienen que estar pidiendo permiso para poder jugar, porque claro, muchas de ellas o trabajan o estudian, porque como sabes el fútbol de nosotras todavía no es profesional, no podemos vivir de fútbol femenino aún y creo que es algo que se tiene que mejorar. En relación al estado de las canchas, creo que la FPF debe trabajar un poco más. Así como en el tema de los horarios, porque a esa hora nadie nos puede ver porque están trabajando o estudiando, ahí se complica más y si queremos el crecimiento, obviamente eso no ayuda para nada, es un retroceso”, agregó la defensora ‘blanquiazul’.

También habló sobre los errores arbitrales que así como en la Liga 1, muchas veces una equivocación ha definido un encuentro. “El tema de los árbitros es algo que se tiene que mejorar definitivamente, creo que tienen que capacitarse porque un error de ellos puede cambiar totalmente el resultado, finalmente si queremos el crecimiento del fútbol femenino si hay errores arbitrales, no ayuda”.

Tanto Alianza Lima como Universitario de Deportes iniciaron ganando el torneo femenino y han tenido una buena actuación, el año pasado la goleadora de la Liga fue Luz Campoverde de Mannucci, quien ahora se encuentra en el equipo ‘merengue’, por lo que el duelo del domingo también será un encuentro entre goleadoras junto a Adriana Lúcar.

