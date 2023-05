Shirley Arica confirma su participación en ‘La Casa de los Famosos’ en México: “Voy a llegar a la final”

Shirley Arica ingresará a La casa de los Famosos 3. (Willax TV)

Shirley Arica vuelve a los realities. La modelo estuvo como invitada en el set de ‘Amor y Fuego’ y dejó a más de uno sorprendido al revelar que muy pronto ingresará a un programa de Telemundo en México. Todo sucedió cuando los conductores le preguntaban los motivos por los cuales aún no tiene una pareja oficial.

Como se recuerda, la última persona con la que fue vinculada fue un hombre trujillano; sin embargo, ya quedó en el pasado. La modelo peruana explicó que una de las razones de su soltería era porque viajaría al extranjero en las próximas semanas.

“Me voy a fin de mes (de mayo) afuera por un proyecto. Me voy a México”, dijo Shirley Arica y a lo que Rodrigo González empezó a contar sobre el trabajo de la influencer. “Has firmado contrato para Telemundo para La Casa de los Famosos: Los elegidos”, acotó el popular ‘Peluchín’. “Qué informados los veo”, respondió la exintegrante de ‘Combate’.

En ese momento, los conductores le recomendaron a Shirley Arica que no sea tan tranquila y que genere polémica para que no sea eliminada tan rápido. La influencer aseguró que dará lo mejor de ella y dejó entrever que habría dinero de por medio para que ocasione algunos escándalos en ‘La Casa de los Famosos’.

Shirley Arica. (Instagram)

“El reality es el reality, obviamente hay varios verdes bajo la mesa y entonces no voy a estar con esta cara (serena)”, acotó, para luego brindar mayor información de sus futuros compañeros. “No puedo decir quiénes; si no, me van a ahorcar, pero hay una chica que casi es la reina de los realities. Ha estado en Acapulco Shore y varias personas sonadas del mundo de los realities. De Perú, no”.

Finalmente, Shirley Arica señaló que tratará de llegar hasta los últimos capítulos. “Vamos a llegar a la final. Espero que me apoyen. Me voy el 26 de mayo hasta mediados de julio”, sentenció.

Recordemos que, la modelo peruana ha participado en ‘El Poder del Amor’ en Turquía, por lo que cuenta con experiencia en realities extranjeros. ‘La Casa de los Famosos’ junta a múltiples figuras del espectáculo como conductores, actores e influencers que compiten por llevarse el gran premio. En la primera temporada, Laura Bozzo fue una de las concursantes más polémicas del programa por sus diferentes enfrentamientos con otras mujeres.

Hasta el momento se sabe que el estreno de la cuarta entrega del reality show será el domingo 4 de junio y será producida por Televisa, quien adquirió los derechos televisivos del programa.

Shirley Arica trabajará en Telemundo. (Captura)

Shirley Arica y Sebastián Tamayo presentarán stand up en Lima

Después de haber culminado su relación en medio de peleas y lágrimas en ‘El poder del Amor’, todo parece indicar que Shirley Arica y Sebastián Tamayo han limado asperezas. Al punto de reunirse para presentar un stand up llamado ‘Juntos, pero no revueltos’, donde contará también con la participación de Mónica Cabrejos. La presentación se llevará a cabo el martes 23 de mayo en La Estación de Barranco (Av. Pedro de Osma 112).

La ‘chica realidad’ mostró su emoción por reencontrarse con Sebastián después de un año, aunque aclaró que ahora forma parte de su pasado. Por su lado, Sebastián Tamayo confesó que hay nervios por juntarse otra vez con Shirley, porque lo que vivieron fue muy intenso, pero que, aunque por el momento no hay ni amistad con ella, con profesionalismo todo saldrá bien.

“Fuimos una pareja muy querida por la gente. El cariño para ambos fue muchísimo. Definitivamente, me llenó mucho, lamentablemente a veces las relaciones no tienen finales felices y por circunstancias de la vida a veces es mejor dar un paso al costado. Yo me siento tranquila, ya es un tema superado, pues ya pasaron dos años de este idilio amoroso. Rescato el amor que generamos en muchas personas”, indicó Shirley.