¿Qué pasó con Racing de Paolo Guerrero? Partido ante Vélez de Ricardo Gareca por Liga Argentina fue suspendido

Paolo Guerrero y Ricardo Gareca se iban a enfrentar este viernes 19 de mayo por la liga argentina. (Racing/ Vélez)

Racing Club tenía previsto recibir a Vélez Sarsfield por la jornada 17 de la liga argentina en el estadio Presidente Perón, hoy, viernes 19 de mayo, desde las 19:30 horas de Perú. El choque entre la ‘academia’ y el ‘fortín’ tenía como uno de sus principales atractivos un posible reencuentro entre el delantero Paolo Guerrero y el ex director técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca. Un lamentable suceso, el mismo día del partido, forzó la suspensión del mismo.

En el encuentro preliminar entre las reservas de ambas instituciones, que se disputaba esta mañana en la Villa Olímpica de Vélez, ocurrió una tragedia que obligó a los de Liniers a pedir la reprogramación de la justa deportiva.

¿Por qué se suspendió el Racing vs Vélez?

Hernán Manrique, uno de los entrenadores de la reserva de Vélez Sarsfield, falleció durante el cotejo preliminar. ‘Palito’, como era conocido, sufrió una descompensación durante la charla técnica previa al duelo. Pese a ello, el compromiso se desarrolló con normalidad en la primera etapa. Se enteraron de la noticia durante el entretiempo, por lo que no se jugó la segunda mitad. El exfutbolista sufrió un paro cardíaco mientras era trasladado a un hospital, muriendo en dicho trayecto.

Una vez publica dicha noticia, la ‘V azulada’ informó la suspensión de todas sus actividades y procedió a solicitar formalmente el aplazamiento de su enfrentamiento con Racing Club. Los anfitriones agradecieron las facilidades brindadas por la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y la Liga de Fútbol Profesional en esta compleja situación.

Hernán Manrique, entrenador de la reserva del 'fortín', falleció a los 49 años de edad. (Vélez)

Paolo Guerrero ya está recuperado de su lesión

La última vez que Paolo Guerrero tuvo participación en un partido con Racing Club fue el jueves 4 de mayo, cuando arrancó de titular contra su exquipo Flamengo de Brasil por Copa Libertadores 2023. Desde entonces se perdió los juegos con Talleres y Platense, ambas derrotas, no por decisión de su entrenador Fernando Gago, sino por una lesión en la rodilla que le impedía entrenar con normalidad.

Para despejar cualquier especulación sobre su situación física, el director deportivo del conjunto de Avellaneda, Rúben Capria, descartó que el atacante incaico siga lesionado y comunicó que desde el martes 16 de mayo ya trabajaba a la par del resto de sus compañeros.

El ‘Mago’ Capria no solo indicó que estaría disponible para medirse ante Vélez Sarsfield del ‘Flaco’ Gareca, sino que ya se encontraba en facultades para viajar a Ecuador con el plantel y sumar minutos contra Aucas por el Grupo A de la ‘gloria eterna’. Dicha contienda está pactada para el martes 23 de mayo desde las 19:00 horas de Perú en el estadio Chillogallo.

Director deportivo de Racing Club, Rubén Capria, señaló que Paolo Guerrero ya está apto para reaparecer con la 'academia'. (ESPN)

Catriel Cabellos busca sumar su tercer partido con Racing Club

El otro peruano que milita en el ‘primer grande’ es Catriel Cabellos, a quien recientemente ‘Pintita’ Gago le brindó oportunidades de sumar minutos en la liga argentina. Debutó frente a la ‘T’ de Córdoba con una derrota 4-2 en el ‘Cilindro’ y volvió a tener presencia versus el ‘calamar’ en otra caída por goleada (3-0).

En ambos partidos ingresó desde el banquillo de suplentes y ya sumó sus primeros 30 minutos en la máxima categoría del balompié argentino.

Ricardo Gareca buscará ganar después de ocho partidos

La segunda etapa de Ricardo Gareca en Vélez Sarsfield no ha iniciado de la mejor manera y no sabe lo que es ganar desde el 21 de marzo. El ex DT de Perú reemplazó en el cargo al ‘Cacique’ Alexander Medina y de 10 partidos en liga solo venció a Central Córdoba en el José Amalfitani. Empató en seis oportunidades y cayó en las tres restantes.

Tras la suspensión del Vélez vs Racing, el siguiente cotejo de los ‘blancos’ será recibiendo a River Plate el lunes 29 de mayo desde las 19:30 horas de Perú en el José Amalfitani.