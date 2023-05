La respuesta de Camila Escribens a Magaly Mendina por llamarla ‘Miss Reciclada’: “Decir eso es un poquito grosero”

La actual 'Miss Perú 2023' contestó a Magaly Medina tras ser criticada por su victoria en el certamen.

En su primer día como ‘Miss Perú 2023′, la modelo Camila Escribens fue blanco de críticas por parte de Magaly Medina, quien la llamó “Miss Reciclada” por postular varias veces al concurso de belleza y ganar recién en el tercer intento. La reina nacional no se amilanó y respondió a la periodista de espectáculos por burlarse de sus sueños.

Luego de ganar el ‘Miss Perú’, certamen que se transmisió en ‘Esto es Guerra’, la influencer peruano-estadounidense participó de una actividad en El Callao. Allí fue recibida por la prensa, que le consultó por su victoria y también por los ácidos comentarios de Magaly Medina.

“Para mí es un honor, para mí Miss Perú es todo mi corazón, desde pequeña mi sueño siempre ha sido representar al Perú, primero en las Olimpiadas y ahora se me presentó esta oportunidad. Cuando conocí la plataforma del Miss Perú, que empodera a las mujeres, me quedé encantada, estoy agradecida con Jessica, con todos los jurados, con todo el público que ha votado por mí. No saben cómo me siento, estoy feliz, emocionada”, dijo la modelo a Trome en un principio.

Camila Escribens se convirtió en la nueva Miss Perú 2023. | América Televisión.

Camila Escribens enfrentó a Magaly Medina

Cuando le comentaron que Magaly Medina la había llamado “Miss Reciclada” en su programa de espectáculos, Camila Escribens no perdió la sonrisa y aconsejó a todos en general ser más “amigables” con los demás.

“Lo respeto, pero creo que decir ‘reciclada’ es un poquito ‘rude’ (grosero). Creo que cuando alguien tiene un sueño debe cumplirlo si realmente lo quiere y no sé, creo que debemos ser un poquito más ‘nice’ (agradables) y comprender que todos somos Perú y apoyarnos juntos para unirnos más”, dijo.

Camila Escribens fue la acreedora de la corona del 'Miss Perú 2023', diseñada por el artista orfebre venezolano Alejandro Arraiz.

Por otro lado, la reina nacional informó que el ‘Miss Universo 2023′ se realizará en diciembre y se está preparando desde ya para tener un buen desempeño. Esta segura que traerá la corona al país. “Tengo menos de un año y tengo que dar todo de mí. La verdad es que tengo al Perú en el corazón y quiero demostrárselo a todo el mundo”, añadió la modelo, quien nació en Lima, pero que emigró a Estados Unidos cuando era niña con sus padres y tíos.

¿Que más dijo Magaly Medina sobre Camila Escribens?

Durante la emisión de ‘Magaly TV La Firme’, de este jueves 18 de mayo, Magaly Medina criticó la victoria de Camila Escribens, pues considera que Jessica Newton le dio la corona porque “se la debía desde hace cuatro años”.

“La pobre estaba esperando, la han reciclado y le han dado un premio consuelo. A lo largo de los años, ‘si te portas bonito, te regalamos la corona’. Parece que ha sido así”, mencionó para luego recordarle al público que Camila Escribens estuvo involucrada en la destitución de Anyella Grados como ‘Miss Perú 2019′.

Camila Escribens ha participado tres veces en el 'Miss Perú'. En el 2023, ganó el certamen de belleza.

Más adelante, resaltó que sus favoritas para ganar el ‘Miss Perú’ eran Suheyn Cipriani, Nathaly Terrones y Nathi Quijano. “Tenían más presencia, un desempeño de personalidad más fuerte, que imponía, que destacaba”.

Finalmente, Magaly Medina lanzó un fulminante mensaje, en el que calificó a la ganadora como ‘Miss Reciclada’.

“Ahora en el 2023 le ponen la corona a la paciente chica que ha esperado por años que la reciclen, cuando habían chicas tenían más presencia. Pero le dieron a la que seguramente hace tiempo le prometieron la corona. Ahí tenemos, ‘Miss reciclada’”, sentenció la periodista, entre risas.