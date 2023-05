Unión Comercio despidió a su técnico Jaime de La Pava tras dirigir apenas 4 partidos en 35 días

Unión Comercio informó sorpresivo despido de su técnico Jaime de La Pava tras solo dirigir 4 partidos en 35 días.

El fútbol peruano vuelve a sorprender. En esta ocasión Unión Comercio despidió a un entrenador por segunda vez en lo que va de la Liga 1, no obstante, lo que causó asombro no fue ello, sino que Jaime de La Pava solo había dirigido 4 partidos y su estadía duró 35 días. Por el momento no se conoce al nuevo DT.

El estratega colombiano fue presentado el 14 de abril a través de los canales oficiales del ‘poderoso de alto mayo’ y se mostró con mucha motivación en su conferencia de prensa. “Muy agradecido de este nuevo proyecto con la expectativa de construir un equipo que juegue y compita al máximo nivel. Tenemos trazado el objetivo de llegar a un torneo internacional”.

No obstante, las metas del ‘cafetero’ y compañía no se podrán cumplir, pues el club de Tarapoto informó su salida mediante un comunicado. “El entrenador Jaime de La Pava y su comando técnico quedan desvinculados de la institución. Agradecemos al profesor por los servicios prestados y le deseamos éxitos en su futuro profesional”.

Comunicado de Unión Comercio informando la salida de su entrenador Jaime de La Pava. (Unión Comercio)

Duró poco en la selva

Jaime de La Pava hizo su debut al mando de Unión Comercio ante Alianza Lima. Ese partido significó la primera derrota de su equipo en condición de local. Los ‘íntimos’ ganaron 3-1 con doblete de Hernán Barcos y gol de Gino Peruzzi. Luego, visitó a Carlos A. Mannucci en Trujillo y también cayó. Matías Succar y Javier Núñez marcaron las ‘pepas’ para el ‘tricolor’.

Después, recibió a Melgar e igualó 1-1. Sin embargo, la gota que derramó el agua del vaso fue la dolorosa goleada (6-1) ante Sporting Cristal. Los ‘celestes’ le dieron una paliza en su casa con doblete de Alejandro Hohberg y goles de Brenner Marlos, Jostin Alarcón, Leandro Sosa y Kambou en contra.

Es así, como Jaime de La Pava, que venía de dirigir a grandes equipos de su país tales como Deportivo Cali, América de Cali, Independiente Santa Fe, Deportes Tolima y entre otros, fue destituido de su cargo a 35 días de su llegada, con 4 partidos y sin ninguna victoria.

Sporting Cristal goleó 6-1 a Unión Comercio por la fecha 2 pendiente del Torneo Apertura de la Liga 1

No es el primero

Jaime de La Pava no es el primer técnico despedido en Unión Comercio en lo que va de la temporada, lo mismo ocurrió con Jesús Oropesa. El 4 de abril, el club sacó un comunicado sobre la salida del peruano y le deseó éxito para los futuros proyectos profesionales.

Eso sí, a diferencia del colombiano, Oropesa estuvo más tiempo a cargo del ‘poderoso de alto mayo’. El estratega nacional logró el ascenso tras ganarle la revalidación a Ayacucho FC y en esta temporada dirigió 9 partidos, en los cuales obtuvo 3 victorias, 5 derrotas y 1 empate.

Unión Comercio comunicó la salida del entrenador Jesús Oropesa a inicios de abril. (Unión Comercio)

Los partidos restantes de Unión Comercio en el Torneo Apertura

Unión Comercio tuvo un inicio de temporada muy bueno, sobre todo jugando de local, superó a Universitario y UTC, no obstante, conforme fue avanzando el torneo, su rendimiento cayó, producto de ello, se ubica en la casilla 16, muy cerca del fondo de la tabla, con 14 puntos. Es por eso que deberá sumar la mayor cantidad de puntos posibles pensando en el Acumulado.

- Fecha 16: Binacional vs Unión Comercio (Lunes 22 de mayo / 15:00 horas / estadio Guillermo Briceño Rosamedina / Liga 1 Max)

- Fecha 17: Unión Comercio vs ADT (Domingo 28 de mayo / 13:00 horas / estadio Carlos Vidaurre / Liga 1 Max)

- Fecha 18: Deportivo Garcilaso vs Unión Comercio (Sábado 3 de junio / 20:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / Liga 1 Max)

- Fecha 19: Unión Comercio vs Atlético Grau (Por Confirmar)