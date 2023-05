Tepha Loza contó cómo ingresó a Combate, pese a su miedo a las cámaras de TV: “Yo era muy cohibida”

Tepha Loza contó cómo ingresó a Combate. (YouTube)

Tepha Loza estuvo como invitada en el canal de YouTube del periodista Álvaro Pérez Moral para hablar de varios aspectos de su vida personal. En medio de su conversación, la exchica reality reveló que nunca estuvo entre sus planes ingresar a la televisión, pues era algo que no le llamaba la atención por su miedo a las cámaras.

La modelo contó que a los 17 años llegó a Lima para trabajar. En aquel entonces, Melissa Loza ya tenía apariciones en la pantalla chica, pero no le llamó la atención seguirle los pasos. “Estuve como asistente de gerencia en una minera, en una inmobiliaria, también atendiendo en tiendas de ropa”, contó.

En ese momento, el reportero le preguntó cuándo fue que decidió ingresar a la televisión. Tepha Loza reveló que se negaba a entrar a un programa porque veía que su hermana no gozaba de privacidad, pues cuando salían juntas las personas le pedían fotos u autógrafos.

“Yo la acompañaba a Melissa siempre cuando estaba en Habacilar o entrevistas, pero no me gustaba, no me llamaba la atención. Veía que no podía tener privacidad. Íbamos a restaurantes y era como que ‘Melissa....’. Momentos así que decía ‘No hay forma que yo esté así'”, dijo la modelo.

Su ingreso a Combate

Tepha Loza contó que su llegada a la farándula peruana fue por la presión de sus familiares y amigos, quienes le decían que pruebe ingresando a un reality de televisión. Ella decidió escribirle a Israel Dreyfus para que le consiga una entrevista con la productora de ‘Combate’ y logró entrar en la cuarta temporada.

“Fui llegando poco a poco. Yo empecé con anfitrionaje, a (trabajar) con algunas marcas, modelaje y pasarela, hasta que me encontré con Israel Dreyfus. Le escribí y le dije que me estaban presionando a meterme (a la TV). Me hicieron el casting y pasé con facilidades, obviamente, porque era Loza”, contó.

La también empresaria recordó que no le fue bien en las competencias y que se ponía nerviosa cada vez que le tocaba hablar por el micrófono. Sin embargo, todo le sirvió de experiencia para que pueda desenvolverse frente a cámaras en los años siguientes, especialmente, en ‘Esto es Guerra’.

“Yo era muy cohibida. Me daban oportunidades para salir a flote, pero nada, no me fluía. He tenido más desenvolvimiento en Esto es Guerra. Siento que ahí agarré más confianza (...) Siempre he sido cohibida ante cámaras, Nunca me han gustado las cámaras”, agregó.