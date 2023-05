Racing vs Vélez: el día que Paolo Guerrero anotó y ganó a Ricardo Gareca, acelerando su despido de Palmeiras

La única vez que Paolo Guerrero y Ricardo Gareca se enfrentaron tuvo como ganador al delantero peruano. (Getty)

Este viernes 19 de mayo, Racing Club recibirá a Vélez Sarsfield en el estadio Presidente Perón por la fecha 17 de la Liga Argentina, en un partido que significaría el reencuentro entre el delantero incaico de la ‘academia’, Paolo Guerrero, y el ex director técnico de la selección peruana y ahora en el ‘fortín’, Ricardo Gareca.

El ‘Depredador’ y el ‘Tigre’ compartieron en la ‘blanquirroja’ por más de ocho años. El recinto del ‘Cilindro’ será el escenario de la reunión entre dos históricos del fútbol peruano. En el presente los clubes de ambos profesionales no atraviesan un buen momento deportivo y llevan rachas similares de cotejos sin ganar en el torneo local.

La ‘V azulada’ sumó ocho compromisos sin victorias en la Liga Argentina y desde que Ricardo Gareca asumió el cargo solo salió ganador en una de sus presentaciones, ante Central Córdoba. La situación de ‘Pintita’ Gago no es muy distinta a la del ‘Flaco’. Pese a que el ex Real Madrid comanda al elenco de Avellaneda desde octubre de 2021 y ganó dos títulos, su actualidad no es la ideal, ya que lleva siete duelos sin triunfos.

En estos dos últimos encuentros no contó con Paolo Guerrero debido a dolencias en la rodilla derecha, pero el veterano ariete de 39 años ya se encuentra recuperado y está disponible para medirse contra Vélez Sarsfield.

Ricardo Gareca y Fernando Gago no atraviesan un buen momento en Vélez Sarsfield y Racing Club. (Getty)

Paolo Guerrero venció a Ricardo Gareca

En el 2014, Ricardo Gareca cerraba un exitoso ciclo en Liniers y decidió emprender nuevos rumbos en su carrera, firmando por el gigante brasileño Palmeiras. Sin embargo, su cuarta experiencia como entrenador en el extranjero no fue la esperada.

Si bien debutó superando a Figueirense por el Brasileirao, tuvo una seguidilla negativa de cuatro derrotas antes de enfrentarse a Corinthians, club en el que militaba Paolo Guerrero, que ya había obtenido el Mundial de Clubes 2012 y la Recopa Sudamericana 2013.

El domingo 27 de julio del 2014, el ‘Timao’ y el ‘Verdao’ rivalizaron en el Arena de Sao Paulo y quien salió vencedor fue el atacante de la ‘bicolor’ por un marcador de 2-0. Paolo Guerrero fue el encargado de abrir el marcador a los 51 minutos con un disparo raso al primer palo que superó la resistencia del golero Fábio. El segundo tanto de los paulistas llegó por intermedio del centrocampista Petros, tras pase del volante Elías, que también había asistido al peruano.

Paolo Guerrero ya sabe lo que es anotarle a un equipo de Ricardo Gareca, lo hizo con Corinthians ante Palmeiras en 2014. (SO HD)

Con esa nueva derrota, Palmeiras sumaba cinco al hilo y el ciclo de Ricardo Gareca comenzó a tener sus últimos capítulos. Luego de seis juegos más en el cargo, registrando una victoria, un empate y cuatro caídas. El temor a un descalabro mayor llevó a la dirigencia a cesarlo de su puesto el 1 de setiembre de 2014.

El apresurado fin de su etapa en Brasil fue el comienzo de algo positivo, pues medio año después tomaría las riendas de Perú, logrando una clasificación al Mundial Rusia 2018, un subcampeonato de Copa América en 2019 y un repechaje para la Copa del Mundo Qatar 2022.

Ricardo Gareca duró poco más de tres meses dirigiendo a Palmeiras. (Getty)

Paolo Guerrero es uno de los goleadores de Racing en 2023

Pese a no tener el rótulo de titular indiscutible para Fernando Gago y solo haber iniciado en seis de los 15 partidos que compitió, Paolo Guerrero es el tercer integrante del primer equipo con más goles en 2023 con tres.

El ex Alianza Lima se hizo presente en el tanteador versus Ñublense por Copa Libertadores, Unión de Santa Fe en liga y San Martín de Formosa por Copa Argentina. Solo es superado por el volante paraguayo Matías Rojas con siete y el atacante Maximiliano Romero con cuatro.