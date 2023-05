Por qué Yahaira Plasencia quiso demandar al ‘Cuto’ Guadalupe

Yahaira Plasencia y la vez que quiso demandar a 'Cuto' Guadalupe.

Cuando el ‘Cuto’ Guadalupe era futbolista profesional, siempre cuidó su vida privada, por lo que nunca protagonizó un escándalo. Sin embargo, desde que se retiró de las canchas, se ha dedicado a dar entrevistar y promocionar los negocios que tiene.

Asimismo, hubo un tiempo en el que criticaba constantemente a Yahaira Plasencia, incluso se burlaba de ella cada vez que tenía la oportunidad de hacerlo, señalando que no tenía talento para el canto y que solo estaba con su sobrino Jefferson Farfán por conveniencia.

Incluso, cuando la salsera y la ‘Foquita’ dieron a conocer que su relación sentimental había llegado a su fin, el ‘Cuto’ Guadalupe no pudo evitar burlarse de ella, asegurando que no necesitaba ser vidente para saber que esa relación iba a tener un fin.

Jefferson Farfán al lado de Yahaira Plasencia.

“Yo no soy Nostradamus, pero el tiempo me dio la razón, ahora qué me van a decir, van a tener que aplaudirme. Uno sabe las cosas, uno tiene muchos años en esto y sabe cuándo el amor es sincero. Felicitarlo, porque logró su objetivo y que siga así adelante, muchos éxitos”, comentó durante una entrevista.

Algo que constantemente comentaba el exfutbolista era la supuesta falta de humildad que tenía la salsera, por lo que no dudaba en elogiar a Melissa Klug, la expareja de la ‘Foquita’ Farfán, y quien acusó en más de una oportunidad a la cantante de arruinar su familia.

“Ella sabe el cariño que le tengo. Es una mujer humilde, siempre ha demostrado ser una gran madre, nunca se ha olvidado de su esencia, eso es lo importante”, señaló durante una entrevista con el extinto programa ‘En Boca de Todos’.

'Cuto' Guadalupe se burló de la ruptura de Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán. | América TV.

Tanto era el malestar que causaba en Yahaira Plasencia las palabras del ‘Cuto’ Guadalupe que en una ocasión decidió responderle, asegurando que él no la conocía como para estar refiriéndose a ella cada vez que tenía una cámara delante.

En ese sentido, la salsera le mandó una advertencia al exfutbolista, asegurando que su paciencia tenía un límite, por lo que en cualquier momento le iba a enviar una carta notarial para posteriormente iniciar una demanda en su contra por difamación.

“No es la primera vez que ese señor (‘Cuto’ Guadalupe) se refiere a mí. De alguien tiene que hablar y creo que su persona favorita soy yo. Que tenga cuidado porque todo tiene un límite y a mí no me va a temblar la mano de mandar una carta notarial y demandar a alguien si está hablando a cada rato de mí”, indicó.

Finalmente, la salsera sostuvo que ella no necesitaba hablar de terceras personas para seguir vigente en la televisión peruana, pues ella tenía talento para el canto.

“Gracias a Dios tengo talento, no tengo por qué sentarme en ningún programa hablando de nadie como ese señor. No pienso contestarle nada, tiene que hablar de algo para que otra persona coma”, indicó.

¿Qué dijo Yahaira Plasencia sobre el ampay de la esposa de ‘Cuto’ Guadalupe?

‘Cuto’ Guadalupe pasó por un gran sufrimiento al enterarse que su esposa le había sido infiel, por lo que no pudieron evitar consultarle a Yahaira Plasencia su opinión al respecto, recordando que en algún momento el exfutbolista se burla de ella. La salsera lejos de quedarse callada o desearle el mal, le mandó una recomendación para que supere este mal momento.

“Yo al señor ‘Cuto’ (Guadalupe) nunca en mi vida lo he visto. Sé quién es, pero no lo conozco personalmente. Lo único que puedo decir es que en el momento en que he sentido que se me vino el mundo encima mi único respaldo fue Dios y mi familia. Ese es mi mensaje para todos los que están pasando por un mal momento. Le deseo el bien a todo el mundo, inclusive al señor ‘Cuto’”, dijo.