Pedro Castillo recibió en Barbadillo a relator de la ONU y este corrobora “buen trato” al expresidente

El exdignatario Pedro Castillo Terrones perpetró un golpe de Estado el siete de diciembre del 2022. (Captura: Congreso de la República)

El jurista y relator de la ONU Clément Nyaletsossi Voule brindó detalles sobre su visita a Pedro Castillo, expresidente recluido en Barbadillo, Ate, tras una orden de prisión preventiva por 18 meses tras el golpe de Estado de diciembre del 2022.

La visita del diplomático togolés se produce en el marco de las diligencias, ya iniciadas hace unos meses, para esclarecer la muerte de al menos 60 personas en las protestas entre diciembre del año pasado y enero del 2023.

Ubicación de la celda del expresidente Pedro Castillo, a escasos metros, también se encuentra la correspondiente al sentenciado Alberto Fujimori. (Cuarto Poder)

El funcionario togolés informó el último miércoles 17, a través de una conferencia de prensa, que pudo corroborar el buen estado en el que se encuentra detenido el otrora candidato de Perú Libre.

Esta versión contrarresta las denuncias de familiares y abogados del exmandatario. Indira Rodríguez, defensora legal del docente cajamarquino, sostuvo su patrocinado “ha perdido mucho peso”, pues este considera que pueden envenenarlo. “[Su] salud mental tocó fondo, ha empezado a sufrir ataques de pánico y pesadillas”, indicó.

Sin embargo, Nyaletsossi Voule señaló durante su alocución a la prensa que “puede asegurar que [Pedro Castillo] está en buenas condiciones, aún cuando tenga algunos reclamos que justamente los he hecho llegar al Gobierno”.

El relator de la ONU, Clément Nyaletsossi Voule (EFE)

“No he visto una persona que no está bien tratada. Claro, obviamente en la prisión uno no puede decirlo así, pero simplemente es una persona que se ve que ha recibido buen trato”, manifestó.

Durante su comunicado, además, calificó como un acto de “transparencia” que el Estado Peruano haya permitido dicha visita. “Quiero reiterar que pude verlo y conversar con él porque es importante, dentro de mi misión, y eso me asegura que el Gobierno está abierto a permitirnos a tener todo tipo de debates que queremos”, afirmó.

El relator para el derecho a la libertad de expresión y de asociación, de la ONU, también exhortó al Gobierno de la presidente Dina Boluarte, así como a otras instituciones del país, a continuar con las investigaciones tras los decesos en las manifestaciones.

“Quiero decirles que sí hubo uso excesivo de la fuerza, como ya lo mencioné, que condujo a la muerte [de manifestantes] y que también hubo [más] violencia. No solamente civiles murieron en la protesta, sino también algunos miembros de las fuerzas del orden que también resultaron heridos y fallecieron”, sostuvo,

Posteriormente, puntualizó que “se necesita saber qué pasó y bajo qué circunstancia se dio el uso excesivo de la fuerza”. El último 10 de mayo, además, el diplomático se reunió con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para dialogar sobre las acciones fiscales frente a estos crímenes.

La presidente de la república, Dina Boluarte, enfrenta diversos cuestionamientos a su gestión.

Informe de la CIDH

Distintas críticas enfrenta la gestión de Dina Boluarte tras la publicación,el miércoles 7 de abril, del informe la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las protestas ocurridas en el Perú.

La institución concluyó, “en términos generales, [que] la respuesta [del Estado] no fue uniforme en todo el territorio y que hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos”, que entre el 7 de diciembre del 2022 y el 23 de enero del 2023, el Gobierno se caracterizó “por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza”.

Esta asegura, además, que en Ayacucho se suscitaron “graves violaciones a los derechos humanos” (DD.HH.) y que en Juliaca (Puno) estos pudieron haberse producido. Frente a ello, Boluarte Zegarra solo ha atinado a responder que el informe se dirige a la ciudadanía “en términos condicionales”.

El documento, sin embargo, destaca por denuncias de posibles “masacres”, “ejecuciones extrajudiciales”, entre otras severas imputaciones, ante la cuestionada constitucionalidad de su gestión.

Distintos congresistas, así como otros sectores políticos, calificaron el texto como “sesgado”. Resaltaron que no se ahondó en el marco de las protestas tras el golpe de Estado de Pedro Castillo: situación descrita escuetamente por la CIDH como un “rompimiento del orden constitucional”.