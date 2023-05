Patricio Suárez Vértiz y la difícil etapa que pasó en Estados Unidos: “Viví en una van”

Patricio Suárez Vértiz contó momentos difíciles en su vida cuando vivía en EEUU. Arriba Mi Gente

Patricio Suárez Vértiz visitó el set de ‘Arriba Mi Gente’ y contó la difícil etapa que vivió en Estados Unidos. El cantante hoy en día es uno de los integrantes de ‘El Gran Chef Famosos’, donde cada día hace gala de su aprendizaje culinario.,

En esta oportunidad, Patricio Suárez Vértiz asistió al set de Fernando Díaz, Maju Matilla, Santi Lesmes y Karina Borrero para abrir su corazón y contar sobre la época más complicada que le tocó vivir en Estados Unidos, donde pasó terribles situaciones a causa de su falta de dinero.

“Creo que era necesario. Uno tiene que pasar por eso para poder saborear, dicen que si tú no tienes hambre, no saboreas bien la comida, y no perder la fe”, comentó el artista, refiriéndose a ese duro momento.

El cantante tuvo que pasar esta penosa situación después de haber disfrutado de la fama en nuestro país, tras hacerse conocido por ser integrante de la banda Arena Hash.

Todo empezó cuando se emitió una nota realizada por Fernando Díaz, donde cuenta un poco de esa etapa de la vida del cantante. “Me llamo la atención eso, que no tenías nada y la pasaste mal económicamente”, indicó Maju Mantilla tras ver el informe.

Patricio Suárez Vértiz contó los momentos difíciles que pasó en Estados Unidos.

“Si echas un vistazo atrás, ¿cambiarías algo?”, le preguntó Santi Lesmes, a modo de reflexión.

Bastante sereno y relajado, Patricio contestó que no, pues de estos momentos aprendió a valorar más lo que tiene. “No, no cambio nada porque yo creo que todo tiene un propósito. ¿Ustedes cambiarían algo? Si hubieran cambiado no estarían acá, de repente, todo lo bueno y hasta lo malo que les pasó sirvió para que estén en este programa increíble”, aseguró.

Los actores coincidieron con las palabras del artista, e indicaron que personajes “más importantes” también han pasado por momentos complicado.

“Antes de una subida debe haber una caída para que sepas que es una subida”, resaltó el cantante..

Asimismo, recordó cuando tuvo que vivir una van y tenía que prestarse una ducha para su aseo personal. “Viví en una Van, yo me estacionaba frente a una iglesia para que el padrecito me presté la ducha, al otro día estaba frente de un McDonalds para poder tomar desayuno”, contó el artista. Además, agregó que siempre sintió “la mano de Dios”, pues siempre encontraba soluciones en su vida.

“Nunca me faltó un sitio donde dormir y un plato de comida, que es lo básico, y salud. Pero sobre todo, salud mental porque te puedes volver loco”, acotó Suárez Vértiz, quien tras contar su experiencia fue invitado a cantar sus mejores canciones, haciendo vibrar el set y poniendo a bailar a todos los presentes.

Patricio Suárez Vértiz estuvo en 'Arriba Mi Gente'.

Patricio Suárez Vértiz y la vez que casi le disparan

Patricio Suárez Vértiz contó la vez que un empresario tacneño estuvo a punto de dispararle tras enterarse de que el músico se involucró íntimamente con su pareja, quien era gran fanática de Arena Hash.

El cantante evitó dar el nombre del reconocido productor musical, pero sí dio los detalles de ese momento. Según contó, este hombre recogió a los integrantes de Arena Hash del aeropuerto de Tacna y los llevó al hotel.

Una vez se instalaron en el hotel, Patricio Suárez Vértiz recuerda haber conocido a la simpática asistente del productor, quien le llamó la atención de inmediato. “Ella parece que también me echó el ojo”. Entablaron conversación, pero no pasó nada más esa noche.

Al día siguiente, luego del concierto de Arena Hash, el hermano de Pedro Suárez Vértiz señaló que no se quedó de brazos cruzados y fue en búsqueda de la asistente. Una cosa llevó a otra y terminaron manteniendo relaciones sexuales en el cuarto donde se hospedaba el músico.

Patricio Suárez Vértiz desconocía que dicha chica era nada más ni nada menos que la pareja sentimental del productor tacneño, quien se enteró de alguna forma de la traición de su amada.

“El hombre llegó al lobby gritó ‘¿dónde está este con***?’. Sacó una pistola y Christian (Meier) corrió por todo el hotel, mientras que Arturo y Pedro lo agarraban. Me tocó la puerta, me decía ‘¡Permiso, vida o muerte!’. La cosa es que al hombre nunca más lo vimos, pero sí nos pagó”, relató.