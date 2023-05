Melissa Klug respalda el perdón de ‘Cuto’ Guadalupe a Charlene Castro: “Merece mis respetos”

Melissa Klug respalda a 'Cuto' Guadalupe.

Melissa Klug fue consultada por el ampay de Charlene Castro, pareja del ‘Cuto’ Guadalupe, donde fue captada saliendo de un hotel con un hombre que no era el futbolista. Este caso de infidelidad ha sorprendido a más de uno, pues la pareja parecía estar muy sólida en su relación y tan solo dos días antes de mostrar las imágenes, el exfutbolista felicitaba a su esposa por el día de la madre.

Tras el ampay, ‘Cuto’ Guadalupe dio una conferencia de prensa en la que se refirió al tema antes de volar a Miami para cumplir con sus proyectos pendientes. En sus declaraciones, el empresario señaló que había perdonado a su esposa, pero que la relación no iba a continuar. Además, acusó a Magaly Medina de haber hecho llorar a su familia con las imágenes.

En medio de todo esto, Melissa Klug fue consultada sobre lo sucedido. Como se conoce, la ‘Blanca de Chucuito’ y el exfutbolista tienen una cercana relación, debido a que Jefferson Farfán es sobrino de Guadalupe. Por ello, Klug mantiene comunicación con él porque es tío de sus menores hijos. En más de una ocasión, ‘Cuto’ ha salido en favor de Melissa cuando su sobrino inició una relación con Yahaira Plasencia.

Melissa Klug habló del ampay de la esposa de Cuto Guadalupe. (Instagram)

Por eso, la pareja de Jesús Barco se refirió a lo sucedido y, en un inicio, señaló que no quería opinar porque lo que tenía que decir lo iba a hacer en privado.

“Muy aparte de tener un vínculo de amistad de hace muchísimos años, yo tengo un vínculo familiar. Por el respeto que tengo a su familia, hijos, a él, no voy a opinar, porque se lo voy a decir en privado”, comentó para Trome.

Seguido, comentó que no ha tenido oportunidad de hablar con el ‘Cuto’ porque todo sucedió de un momento a otro y por el momento el exfutbolista de Universitario de Deportes no se encuentra en el Perú, por lo que espera verlo pronto.

“No he tenido la oportunidad de hablar con él, todo ha sido muy rápido, se ha ido a trabajar y ya habrá oportunidad porque nos tenemos que ver”, comentó la empresaria. Recalcó que es un tema delicado por el que no le corresponde decir nada más. “Es su familia, prefiero no opinar, es un tema delicado, de pareja”, sentenció al respecto.

Melissa Klug apoya a 'Cuto' Guadalupe.

Respaldó el perdón del ‘Cuto’ a Charlene

En su rueda de prensa, ‘Cuto’ Guadalupe se pronunció sobre la infidelidad de su pareja. Aseguró que no tenía por qué juzgarla y, por el contrario, había decidido perdonarla. Además, señaló que lo que tenían que conversar lo harían en privado.

“Yo no soy quien para juzgar, yo también tengo mis anticuchos, también cargó mi cruz, nadie es perfecto. Ella es la madre de mi hijo con la que lo que vivido más de diez. Lo que tenga que hablar con ella, lo hablaré y ya está”, dijo en un inicio.

'Cuto' Guadalupe está listo para iniciar un juicio contra Magaly Medina. (Paula Elizalde Díaz/Infobae)

Seguido, comentó que no le guardaba rencor. “Lógico es parte de la mi vida, estoy en un momento de mi vida, no tengo espacio (para rencores), si fuera el de antes voy y tumbo ese edificio. Me ha pasado esto por algo y hay un propósito de por medio, no voy a victimizarme”, sentenció.

Ante esta situación, Melissa Klug respaldó la decisión de Guadalupe y lo tildó de caballero. “Es un hombre caballero, merece mis respetos. Lo conozco, sé los valores que tiene. Yo creo que ha sido el momento (por hablar de Magaly), no sé qué le pudo pasar por la cabeza, no soy quién para decirle lo que tiene que hacer. Cada quien es consecuente de sus acciones y toda acción tiene consecuencias”, precisó.