Manolo Rojas no renunciará a ‘El reventonazo de la Chola’ para ir a ‘JB en ATV’: “Tengo contrato todo el año”

Manolo Rojas no renunciará a ‘El reventonazo de la Chola’ para ir ‘JB en ATV’: “Tengo contrato todo el año”. | América TV.

Manolo Rojas aclaró cuál es su actual situación en ‘El reventonazo de la Chola’. Durante una entrevista para ‘La Banda del Chino’, el actor cómico habló sobre los rumores que aseguran que renunciará al elenco que formó Ernesto Pimentel para irse a la competencia.

Aunque Jorge Benavides dejó entrever que se encontraba en negociaciones con el comediante, él salió a desmentirlo, señalando que se encuentra firme en este programa de América Televisión y que tiene contrato por todo el 2023, por lo que no es una opción alejarse.

“Todo tranquilo, seguimos bien, seguimos trabajando. Tenemos contrato y estoy feliz en América, espero que todo esto sea solución y que sea parte del show en el que estamos, que no sea nada serio”, comentó.

Manolo Rojas ingresaría a 'JB en ATV'.

Asimismo, cuando conversó con el diario El Popular, Manolo Rojas precisó que Jorge Benavides lo mencionó porque era parte de su guion, pero sabe perfectamente que no lo puede tener porque él se encuentra feliz en su actual centro de labores.

“A mí me vacila que haya dicho eso. Muchos me han llamado diciendo que me iré con Jorge, pero es un vacilón, es parte del guion de su programa. Me encantó que me tomen en cuenta, pero yo tengo contrato con Canal 4 por todo el año. Estoy contento y firme con ‘El reventonazo de la Chola’”, indicó.

El humorista también dio a conocer que no le gustó hacer la imitación de Dayanita, pero que tuvo que cumplirlo porque así se lo ordenó la producción del programa, además que este personaje se encuentra de moda hoy en día por su enfrentamiento con la figura de ATV.

“Ernesto (Pimentel) me dijo que la imite y ¿Qué tengo que hacer?, imitar. Fernando Armas tuvo que imitar a la ‘Uchulu’, imagínate. No estábamos tan felices, pero teníamos que hacerlo porque son personajes que están de moda. Trabajamos de acuerdo a lo que nos dice la producción”, indicó.

Exige que Alfredo Benavides le pague

Luego de descartar alguna posibilidad de ingresar a ‘JB en ATV’, Manolo Rojas aseguró que no tienen ningún problema con los integrantes de este programa, pero recordó que Alfredo Benavides le debe un dinero que le prestó hace un tiempo atrás, por lo que le pidió que le pague, pues hasta la fecha no le ha reconocido ni un céntimo.

“Yo no tengo ningún problema con él (Alfredo Benavides) ni con nadie, simplemente el señor me debe dinero hace varios años. Ahora que está trabajando debería cumplir y pagarme lo que alguna vez le preste de buena fe, aunque sea en partes, pero al parecer no tiene esa intención. Lo dejo en su conciencia, yo siempre desearé lo mejor a todos”, señaló.

Alfredo Benavides no quiere ver a Manolo Rojas

Alfredo Benavides regresó al elenco de ‘JB en ATV’ tras la salida de Carlos Víchez; sin embargo, no toleraría que ciertos personajes ingresen, pues cuando supo que existía la posibilidad de que Manolo Rojas llegue, él de inmediato señaló que iba a buscar trabajo, dando a entender que podría renunciar.

“Perfecto, perfecto, me dejas en shock, comenzaré a buscar trabajo”, fue lo que dijo cuando escuchó las confesiones de su hermano Jorge Benavides en pleno programa de ATV.