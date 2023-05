La respuesta del presidente de Sporting Cristal entorno a la permanencia de Brenner Marlos para el Torneo Clausura

Joel Raffo hizo "mea culpa" por la contratación de Brenner Marlos en Sporting Cristal.

Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, se refirió al rendimiento de Brenner Marlos, actual delantero ‘celeste’ que lleva 4 goles en 19 partidos, y tuvo tajante respuesta sobre su continuidad de cara al Torneo Clausura de la Liga 1.

“Ni bien llegó, sobre todo los primeros meses, se adaptó muy rápido al grupo, hizo muy buenos partidos y demostró lo que habíamos visto. Tuvo una adaptación cuando inició el campeonato, nos tocó partidos difíciles, en plazas complicadas, entramos en un momento deportivo no muy bueno que afectó el rendimiento individual de los jugadores”, inició en diálogo con RPP.

Luego, Raffo aceptó que Marlos presentó un mal rendimiento y que eso cambió en los fechas recientes. “Ha tenido un bajón, pero en los últimos partidos ha venido rindiendo, estuvo bien ante Unión Comercio el sábado pasado y ayer los 45 minutos que tuvo lo hizo muy bien en una plaza muy complicada”.

Asimismo, el mandamás del elenco ‘bajopontino’ hizo un “mea culpa” por la mala contratación de delanteros. “Necesitamos más eficacia y ahora que se abre un período de registro, el 16 de junio, tenemos una oportunidad para reforzar el equipo porque tenemos la consigna de ganar el campeonato nacional”.

En seguida, le realizaron la consulta si Brenner Marlos se irá de Sporting Cristal . “No, no, no estoy diciendo eso. Ahí viene la planificación con los cupos de extranjeros y reforzar el equipo porque la competencia, a comparación del año pasado, ha incrementado”.

Los números de Brenner Marlos en Sporting Cristal

El atacante de 29 años llegó a Perú esta temporada procedente de Ituano de la Serie B, segunda división de Brasil. Hasta el momento registra 19 partidos disputados, 14 como titular, entre la Liga 1 y Copa Libertadores. Y su cuota goleadora es muy baja para su posición, debido a que solo ha marcado en cuatro ocasiones.

Todos sus goles fueron en el campeonato local. Le hizo ante Atlético Grau, Academia Cantolao, Sport Boys y Unión Comercio. Probablemente, el compromiso ante el ‘poderoso de alto mayo’ haya sido su mejor participación, pues no solo anotó, también asistió.

Brenner Marlos celebrando junto a Alejandro Hohberg el gol de este último en Sporting Cristal vs Unión Comercio por Liga 1. (Sporting Cristal)

¿En qué puestos se reforzará Sporting Cristal para el Clausura?

Joel Raffo también dio detalles de los puestos que buscará reforzarse. “Principalmente lateral izquierdo, las posiciones ofensivas, hay que considerar los cupos de extranjeros, tenemos 2 cupos, podemos reemplazar uno y utilizar uno porque hasta el momento solo usamos cuatro porque a Juan Sánchez (ecuatoriano) no lo hemos inscrito en la Liga 1″.

Sin duda alguna, la posición que necesita nuevos elementos con urgencia es marcador por izquierda. ¿Por qué? Ante el bajo nivel de su titular Nilson Loyola, el técnico Tiago Nunes probó e improvisó con jugadores que son naturalmente centrales tales como Rafael Lutiger, Leonardo Díaz y otros en dicho sector, no obstante no le dieron soluciones.

El presidente de Sporting Cristal dio detalles de las posiciones que buscará refuerzos de cara al Torneo Clausura.

Los partidos restantes de Sporting Cristal en Torneo Apertura

El equipo de Tiago Nunes se encuentra muy lejos de la lucha por el Torneo Apertura, pues actualmente se ubica en la quinta posición con 25 puntos, a once del líder, Alianza Lima, a falta de cuatro fechas para que finalice el certamen. En ese sentido, deberá sumar la mayor cantidad de puntos posibles en sus partidos restantes pensando en la tabla acumulada.

- Sporting Cristal vs Cusco FC (Sábado 20 de mayo / 20:30 horas / estadio Nacional / Liga 1 Max)

- Sport Huancayo vs Sporting Cristal (Domingo 28 de mayo / 18:00 horas / estadio IPD de Huancayo / Liga 1 Max)

- Sporting Cristal vs Cienciano (Jueves 1 de junio / 20:00 horas / estadio Nacional / Liga 1 Max)

- Alianza Atlético vs Sporting Cristal (Por Confirmar)