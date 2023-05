Josué Gutiérrez: el viaje a Rusia del nuevo Defensor, la investigación que enfrentó y cuando bailó ‘Moscú’ en TV

Fuente: La Noticia Rebelde/Latina

En julio del 2011, el recién electo Defensor del Pueblo, José Gutiérrez, voló a Rusia junto con Alexis, el hermano menor del expresidente Ollanta Humala (2011-2016). Fue un viaje inconsulto que decantó en una denuncia y posterior investigación en la Comisión de Ética del Congreso, donde obtuvo una curul con Gana Perú, y por el que fue apodado ‘El Ruso’.

Te puede interesar: Nuevo Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez: “Reconsideración de elección no puede verse porque acta está cerrada”

Según un expediente de aquel año, la dupla controversial se reunió con el canciller Serguéi Lavrov para abordar la presunta venta de armas al Perú, la exploración y explotación de gas y petróleo, y la reanudación de contratos pesqueros, “lesivos” para el país.

Aunque el exlegislador adujo que su salida fue por turismo y “nunca tuvo carácter oficial” —según declaró, costó dos mil dólares―, estuvo implicado en una acusación de usurpación de funciones por asumir la representación peruana ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Moscú.

Gutiérrez debió distanciarse de Alexis Humala, el ingeniero que llevó estudios de posgrado en Rusia ―país natal de su esposa, Tatiana Murashova— y, según el expediente, entregó un escrito falso a la embajada de ese país en Lima. Posteriormente, dimitió a la Comisión de Fiscalización y dijo que le faltó “tacto político” para evaluar las consecuencias del viaje.

Te puede interesar: Josué Gutiérrez, el perfil y hoja de vida del nuevo defensor del Pueblo

El hermano del exmandatario, en tanto, fue suspendido de la militancia durante medio año por transgredir el reglamento interno del partido, y el pleno aprobó un informe de la Comisión de Fiscalización, que solicitó a Fiscalía investigarlo por usurpación de funciones y falsificación de documentos.

Gazprom, empresa que monopoliza la industria del gas natural en Rusia, había confirmado por esos días que fue Humala fue recibido como “representante especial” del Ejecutivo peruano y discutió “posibles formas de cooperación en el sector del gas”, señaló la firma en un comunicado.

Ese viaje a Rusia marcó la biografía política de Gutiérrez, quien lo recordó de forma particular cuatro años después, cuando acudió como invitado a un programa piloto de Latina TV. Entonces, bailó la danza rusa de los cosacos al ritmo de ‘Moscú', marcó un vals con una bailarina y hasta habló mínimamente en ruso.

El nuevo titular de la Defensoría del Pueblo, Josué Gutiérrez, fue congresista de la República, entre el 2011 y 2016.

El abogado fue elegido este miércoles por el Congreso como nuevo Defensor del Pueblo, con el apoyo decisivo de Fuerza Popular. Su candidatura, que llegó a la votación final en el pleno junto con el también abogado Jorge Rioja, recibió 88 votos a favor, 23 de ellos del fujimorismo, que sorprendió al pronunciarse en bloque a pesar de que había anunciado que dejaba a sus integrantes en libertad de apoyar a su candidato favorito.

Gutiérrez también contó con el voto mayoritario de las bancadas de Acción Popular, Alianza Para el Progreso, Somos Perú y Podemos. Sin embargo, dos integrantes de la bancada de Perú Libre, que propuso su elección, votaron en contra, al igual que miembros de otras agrupaciones de izquierda e independientes.

El letrado superó por un voto los 87 mínimos que exige la ley para ocupar durante cinco años uno de los cargos institucionales de mayor prestigio en el país. Vladimir Cerrón, su expatrocinado, lo felicitó en nombre de Perú Libre y le deseó “éxitos en su labor y que la misma reivindique su verdadera función”.

Te puede interesar: Exdefensores del Pueblo cuestionan la designación de Josué Gutiérrez porque no cuenta con el perfil ni la experiencia para el cargo

“Me he atrevido a hacer algo que quizá nadie: venir propuesto por Perú Libre y buscar que Alianza para el Progreso, Renovación, Avanza País, Bloque Magisterial y otras bancadas me brinden su apoyo. No es nada fácil, y hay que agradecer a cada uno por el espacio que nos han dado para conversar”, dijo a Canal N en su primera entrevista en el cargo.

También hizo mención a sus cuestionamientos: “Me obligan a ser más transparente, más predictivo y a no ejercer la función como a mí me da la gana, sino como debe ser dentro del marco constitucional”, remarcó.