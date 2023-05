Jefferson Farfán evitó comentar sobre infidelidad hacia ‘Cuto’ Guadalupe

Jefferson Farfán no quiso hablar sobre infidelidad de esposa de 'Cuto' Guadalupe.

Jefferson Farfán comentó el ‘ampay’ de Magaly Medina a la esposa de Luis ‘Cuto’ Guadalupe, que reveló que le era infiel con otro hombre. En las imágenes se observa a Charlene Castro saliendo de un hotel ubicado en Barranco con otra persona.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la ‘Foquita’ Farfán permitió que sus seguidores le envíen preguntas, las que fue respondiendo mediante historias. Una de esas preguntas fue “¿Qué opinas de lo que le pasó a tu tío Cuto?”.

Ante esto, el futbolista dijo que no opinaría porque tiene valores y porque Luis Guadalupe es su familiar.

“No opino nada. Tengo valores, mi madre me enseñó que sangre es sangre”, contestó el exjugador de fútbol de Alianza Lima.

'Cuto' Guadalupe y la vez que se reía de Jefferson Farfán por la infidelidad en su contra.

‘Cuto’ Guadalupe: primera respuesta tras ‘ampay’

Tras la difusión del ‘ampay’ en “Magaly TV: La Firme”, ‘Cuto’ Guadalupe dio sus primeras declaraciones en el medio de comunicación Trome, donde labora.

Reveló que ya no vivía con la mamá de su hijo. Por decisión de ambos, él compró un departamento para Charlene Castro y su hijo en el distrito de San Miguel, mientras que él residía con su mamá en el Callao.

“Es que en mi relación, yo he comprado un departamento. Yo vivo con mi mamá (en el Callao) y ella (Charlene) vive con mi hijo (en San Miguel)”, aseguró.

El origen de la frase de 'Cuto' Guadalupe.

Luego, aclaró que él no puede separarse de su mamá y comentó que es posible que otras personas no comprendan esta decisión.

“Porque yo de mi madre no me separo. Algunas personas me entenderán, otras no”, afirmó.

El exfutbolista de Universitario de Deportes contó que adquirió el departamento para su aún esposa y su hijo porque así lo soñaba ella. El acuerdo consistía en que él la visitaría allí, pero no vivirían bajo el mismo techo.

“Si ella vive allá es porque yo pude cumplir uno de sus sueños, comprarle un departamento. Yo vivo acá con mi mamá, pero yo voy y vengo. Mi entorno familiar sabe eso. Nunca ha habido inconveniente (entre los dos)”, dijo.

‘Cuto’ Guadalupe viajó tras difusión de ‘ampay’

El programa de televisión ‘Amor y Fuego’ difundió una nota en el que se ve a Luis ‘Cuto’ Guadalupe en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Las imágenes emitidas el miércoles 17 de mayo revelaron que el exfutbolista viajaba a Miami porque tenía responsabilidades que cumplir allí.

Luis 'Cuto' Guadalupe viajó lejos de Lima. Amor y Fuego.

Las personas que se encontraban en el aeropuerto lo reconocieron y se acercaron a él para pedirle fotos, además de darle besos y abrazos. También le dedicaron palabras de aliento por la situación que vive con su esposa.

Respondió que no estaba huyendo del Perú por el ‘ampay’ y explicó que este viaje estaba planificado. También agradeció a sus seguidores por el apoyo que le mostraron.