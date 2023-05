Jazmín Pinedo entrevistó a Antonio Banderas en Madrid: “Todo un honor para mí”. | Instagram.

Jazmín Pinedo se encuentra atravesando uno de los mejores momentos de su carrera televisiva. Y es que la modelo fue invitada al lanzamiento de ‘The Icon’, fragancia para mujeres que acaba de lanzar el famoso actor Antonio Banderas.

Asimismo, la popular ‘Chinita’ tuvo la oportunidad de estar cara a cara con el artista internacional, por lo que se mostró visiblemente emocionada en la publicación que realizó a través de su cuenta de Instagram.

Durante su paso por este evento, Jazmín Pinedo también pudo tener la oportunidad de entrevistar a Antonio Banderas, quien accedió a responderle con total tranquilidad.

El fondo de la entrevista tuvo como objetivo el empoderamiento de la mujer, por lo que el actor español resaltó que todas las compañías privadas deben tener una responsabilidad con el rol de las mujeres. “Nosotros lo hemos entendido así desde un principio”, dijo.

Jazmín Pinedo.

En ese sentido, Antonio Banderas le recomendó a todos los varones que apoyen los emprendimientos de las mujeres, pues en los últimos años han obtenido méritos en todas las áreas en las que se han desarrollado.

“El reconocimiento de todos esos caminos que la mujer ha ido ganando por su propio esfuerzo, entonces, cualquier persona que se considere inteligente tiene que reconocerlo y apoyarlo, pero se siguen dando comportamientos terribles de crueldad y violencia psicológica y física”, comentó.

Por su parte, Jazmín Pinedo resaltó que en temas de igualdad, todavía hay mucho que mejorar en el Perú, pues solo basta con prender la televisión para ver a una mujer atacando a otra, en clara alusión a Magaly Medina.

Por eso, la modelo consideró que debe existir la sororidad, que se basa en la solidaridad entre mujeres, especialmente ante situaciones de discriminación sexual y comportamientos machistas.

Jazmín Pinedo recibe críticas por su cuestionado comentario.

Tras compartir un momento muy agradable con Antonio Banderas, Jazmín escribió en su cuenta de Instagram cómo fue esa experiencia que vivió en Madrid, España.

“Uno de los propósitos principales en mi trabajo ha sido difundir por las distintas plataformas en las que puedo acercarme a ustedes, mensajes tan potentes como el que hoy les deja esta entrevista, donde a través de marcas responsables continuamos con este movimiento social a favor de los derechos de la mujer y su reconocimiento”, escribió en su red social.

También señaló que trabajar con marcas como Banderas que se alinean a este importante propósito “es todo un honor para mí, en esta presentación mundial de #THEICON no solo conversamos de lo exitoso que fue el lanzamiento o de lo deliciosa que es esta nueva fragancia, sino de todo el poder que contiene”.

Jazmín Pinedo.

“Poder que está dentro de cada una de nosotras, porque el verdadero éxito es una cuestión de actitud, de confiar en nosotras mismas, de no dejar de luchar por nuestros sueños con la pasión que nos caracteriza y por supuesto en sentirnos SEGURAS y LIBRES”, añadió.

Jazmín Pinedo se refirió al ampay del ‘Cuto’

Jazmín Pinedo no fue ajena a la situación que atravesó el popular ‘Cuto’ Guadalupe, quien descubrió por las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ que su esposa le estaba siendo infiel con otro hombre. Ella desatacó el comportamiento que tuvo el exfutbolista, quien no criticó a su ahora expareja y señaló que ya la perdonó por este hecho.

“Nadie está libre de pasar por una situación como esta, ni de una parte ni de la otra. Los seremos humanos no somos perfectos y estamos propensos a equivocarnos. Me parece bastante sabio de parte de él decidir perdonar a su pareja. Hay una parte que me llama mucho la atención cuando la gente lo presiona: ‘¿Y a hora qué vas a hacer con ella? ¿Crucificarla?’. Los hombres y las mujeres somos seres humanos, y tenemos derecho a equivocarnos y a aprender de estos errores para no volver a cometerlos”, fueron las palabras de la popular ‘Chinita’.