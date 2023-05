Gianfranco Chávez y su tremenda salvada de gol sobre la línea para Sporting Cristal ante Binacional por Liga 1

Sporting Cristal enfrenta a Binacional por la fecha 6 reprogramada del Torneo Apertura de la Liga 1

Sporting Cristal se enfrentaba en condición de visitante contra Deportivo Binacional en un cotejo correspondiente a la jornada pendiente (6) del Torneo Apertura de la Liga 1 2023. Los dueños de casa se mostraron superiores en el juego desde el primer momento, aunque no supieron transformar en ocasiones de gol las llegadas que tuvieron. Por su parte, los ‘celestes’, conscientes de la altura, no se apuraron y esperaron pacientes sus oportunidades. Sin embargo, los de La Florida estuvieron cerca de ver vencida su valla de no ser porque Gianfranco Chávez realizó una tremenda salvada de gol sobre la línea.

Esta acción se llevó a cabo a los 77 minutos de la contienda. Apenas un corto tiempo antes, los jugadores del ‘Poderoso del Sur’ habían reclamado que el balón impactó en el brazo de Leandro Sosa en área de los ‘cerveceros’, aunque en la repetición se pudo apreciar que el uruguayo contaba con sus extremidades superiores pegadas al cuerpo, por lo que no habría lugar a reclamo.

De pronto, el arquero Alejandro Duarte ejecutó un saque de meta que no fue bien recepcionado por Irven Ávila. Yonatan Murillo cobró el saque lateral para su portero, Diego Enríquez, quien jugó con Stiwar Mena. El colombiano abrió por la derecha con Ángel Romero y este metió un aéreo pase largo que fue contenido por la defensa del elenco ‘rimense’.

Justamente, la visita trató salir jugando al ras del césped, pero no estuvieron precisos y perdieron el balón. Los puneños tampoco evidenciaron mucha claridad. No obstante, Edson Aubert tuvo una salida limpia, descargó con Jack Durán, que superó a un rival y dio un pase que Héctor Zeta dejó pasar para que aparezca Brandon Palacios, quien sacó un remate de derecha que se pasó apenas debajo del brazo de Duarte, hasta que apareció Gianfranco Chavez para barrerse y, en colaboración con Jhilmar Lora, alejar el peligro de su área.

Gianfranco Chávez y el momento en que evitó el gol de Binacional ante Sporting Cristal. (Liga 1 MAX)

Defensa de la cantera de Sporting Cristal

Sin duda, esta fue una gran acción individual del defensa de 24 años, que ha sido el de más experiencia en la retaguardia de Sporting Cristal en este partido. Y es que el técnico Tiago Nunes había mandado una línea de cuatro en el fondo con Flavio Alcedo de lateral derecho, la pareja de centrales conformada por Gianfranco Chávez y Rafael Lutiger, sumada a la presencia de Leonardo Díaz como lateral izquierdo. De hecho, los cuatro jugadores son de la cantera del combinado ‘bajopontino’ y hacen un promedio de 21 años.

Gianfranco Chávez en Sporting Cristal

Como se mencionó líneas arriba, Gianfranco Chávez es uno de los jugadores que más tiempo lleva en Sporting Cristal. Con 24 años, afronta su sexta temporada en el primer equipo, aparte de una cesión a Deportivo Coopsol de la Liga 2 el 2018.

Las salidas de Omar Merlo y Horacio Calcaterra el año pasado hicieron que ‘Chaveta’ sea uno de los referentes del equipo de cara a la actual campaña. Quitando al capitán Yoshimar Yotún, junto a Irven Ávila y Alejandro Hohberg son los encargados de sacar adelante el barco ‘rimense’, acompañado de los más jóvenes. Incluso, el mismo Gianfranco ha portado la cinta de capitán en cuatro partidos este año (ante Nacional de Paraguay, Academia Cantolao, Deportivo Municipal y River Plate).

Gianfranco Chávez ha sido capitán de Sporting Cristal esta temporada cuando Yoshimar Yotún ha estado ausente. (Sporting Cristal)

Sporting Cristal en Torneo Apertura

Sporting Cristal dejó escapar la opción de luchar por el Torneo Apertura en dos encuentros cruciales: la derrota ante Universitario en el estadio Monumental y el empate en casa contra Universidad César Vallejo. En total, acumula 25 puntos y se ubica en la quinta casilla, a 11 unidades del líder Alianza Lima.

Si bien los del Rímac empezaron el año con victorias importantes en la Copa Libertadores (superaron dos fases para acceder a los grupos), después, sufrieron un bajón que los llevó a dejar puntos en el camino. No obstante, pensando en el Torneo Clausura, la directiva tiene en mente reforzar al plantel, siempre con la consigna de buscar salir campeón nacional.