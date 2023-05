Fiscalía pide extradición de Eliane Karp: ¿Cuánto tiempo tardaría su posible deportación al Perú?

Sobre Eliane Karp recae una orden de prisión preventiva, en el Perú, por un plazo de 18 meses.

El último miércoles 18, la Novena Sala Penal Liquidadora recibió una solicitud del Equipo Especial Lava Jato, presidido por el fiscal Rafael Vela, para iniciar el pedido de extradición de la ex primera dama Eliane Karp.

La aún esposa del expresidente Alejandro Toledo, que también se encontraba en Estados Unidos (EE.UU.) —desde hacía seis años— y fue finalmente extraditado a fines de abril, viajó del territorio norteamericano a Tel Aviv, Israel, a pesar de contar con un proceso de extradición en curso en EE.UU.

“El Departamento de Justicia de los EE.UU. ha informado que la señora Eliane Karp ha tomado un vuelo con destino a Israel, utilizando su pasaporte israelí. El Gobierno del Perú está haciendo todas las indagaciones y otras coordinaciones del caso”, informó el titular del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, en la misma fecha.

Karp Fernenbug no contaba con ningún impedimento de salida del país. El juez Thomas S. Hixson, de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de California, le había entregado sus tres pasaportes (peruano, israelí y belga) y devuelto el monto de la fianza que esta había pagado, años atrás, en beneficio de Toledo Manrique.

En estas condiciones, la antropóloga evadió nuevamente a la justicia peruana que la procesa por el caso Ecoteva, junto a su madre Eva Fernenbug, por el presunto delito de lavado de activos. Madre e hija enfrenta una solicitud fiscal de 10 años; y 16 años y 8 meses de pena privativa de la libertad, respectivamente.

Tanto Bélgica como Israel, se alertó en su momento, son países conocidos por no incurrir en la extradición de sus connacionales. De hecho, Karp ya había expresado hace unos meses su deseo de viajar al primero de estos destinos, según su versión, por presuntos problemas de salud de su madre.

Diligencias

La titular de la Novena Sala, Araceli Baca, recibió “1557 folios del requirimiento de extradición contra Eliane Karp, ello en el marco del proceso seguido contra Alejandro Toledo y otros”, de parte del fiscal Rafael Vela, de acuerdo a RPP. Sobre Karp, pesar una orden de prisión preventiva en el Perú por un plazod e 18 meses.

Este documento aún debe ser elevado a la Corte Suprema para su aprobación y, eventualmente, ser ratificado por el Gobierno de la presidente Dina Boluarte. Solo a través de este procedimiento, la Cancillería enviará el pedido de extradición a Israel y se iniciarán las diligencias del caso.

El abogado penalista Andy Carrión comentó a Infobae Perú que es sumamente complejo estimar plazos, para esta deportación, cuando Perú no cuenta con un tratado de extradición con Israel.

La madre de Eliane Karp, Eva Fernenbug, también está incluida en el caso Ecoteva. La tesis fiscal sostiene que Alejandro Toledo usó una empresa off shore, denominada al igual que el caso, para lavar presunto dinero ilícito de Odebrecht.

“Lo que debió haber hecho la fiscalía es prever esta situación desde que se empezó a hacer los trámites para la extradición de Toledo [2017], poder implementar algún tipo de medida que impida, por ejemplo, la entrega del pasaporte o afianzar, entre otras opciones, la extradición en el caso Ecoteva”, señaló.

En este contexto, asfirmó que esta solicitud, “desde ahora, podemos adelantar que no va a proceder.” Agregó, además, que existen países donde, a pesar de no tener un convenio de extradición, se suelen extraditar a connacionales o extranjeros, que cometieron algún delito, “por un tema de cooperación o retribución”. Sin embargo, precisó que en este caso “la política de Israel [no] puede proceder a este tipo de medidas internacionales”.

“No hay otra medida [la extradición] que pueda tomar la Fiscalía. Salvo ella decida, por ejemplo, viajar a un tercer Estado que no sea Israel y ahí, a través de la Interpol, se consigue su detención para un proceso de extradición. Pero ella también debe saber eso!, puntualizó a este medio.