El gran elogio de Jefferson Farfán a Pablo Sabbag por su presente en Alianza Lima 2023

Una de las figuras de Alianza Lima es, sin lugar a dudas, Pablo Sabbag. Llegó a sumar a los ‘blanquiazules’ y poco a poco se convirtió en el goleador del equipo con 7 goles. Todos lo elogian por el nivel que demuestra en cada partido e incluso logró ganarle el puesto a Hernán Barcos, quien era fijo en el equipo de Guillermo Salas. Y Jefferson Farfán también se sumó a la aplausos y calificó de la mejor forma al delantero colombiano.

La ‘Foquita’ hizo el juego de preguntas y respuestas por Instagram con sus seguidores, y uno de ellos le realizó la interrogante sobre el ‘Jeque’, a lo que el exfutbolista de la selección peruana respondió: “goleador” y etiquetó al ‘colocho’. Ese gesto se hizo tendencia en redes sociales porque fue lo más comentado.

Sabbag no tardó en responder el halago de Farfán, y reposteó su historia devolviendo el mensaje con la palabra “crack” con emojis de brazos arriba, aplausos y puños.

El elogio de Jefferson Farfán a Pablo Sabbag en sus redes sociales.

Récord desbloqueado

Pablo Sabbag superó la marca que había obtenido Jefferson Farfán con Alianza Lima: anotar tres goles consecutivos con la camiseta ‘blanquiazul’. Ese récord lo logró la ‘Foquita’ en la temporada 2003, cuando celebró un gol a Universitario de Deportes (fecha 2), Unión Huaral (fecha 3) y Sport Boys (fecha 4). Y el ‘Jeque’ lo alcanzó cuando le marcó a los ‘rosados’ (fecha 4), ‘cremas’ (fecha 5) y UTC (fecha 6).

Apuesta por Alianza Lima en la Copa Libertadores

Los ‘blanquiazules’ enfrentarán a Libertad por la cuarta fecha de la fase de grupos en el torneo internacional el próximo 23 de mayo a las 21:00 horas en el estadio Alejandro Villanueva. Los ‘grones’ están obligados a ganar para dar un paso más a la clasificación a octavos de final. Tendrán que aprovechar su localía para recuperar el primer lugar del grupo G.

Jefferson Farfán está convencido que los ‘íntimos’ lograrán vencer al cuadro paraguayo, así lo demostró en una de sus historias de Instagram. “Ganamos sí o sí. Arriba Alianza”, respondió acompañado con dos corazones: uno azul y el otro blanco.

Fecha 4: Alianza Lima vs Libertad

Martes 23 de mayo / 21:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / ESPN-Star+

Fecha 5: Alianza Lima vs Atlético Mineiro

Martes 6 de junio / 19:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / ESPN-Star+

Fecha 6: Alianza Lima vs Atlético Paranaense

Martes 27 de junio / 17:00 horas / estadio Joaquim Américo Guimaraes / ESPN-Star+

Jefferson Farfán le tiene fe a Alianza Lima frente Libertad por la Copa Libertadores.

¿Luis Advíncula defenderá la ‘blanquiazul’?

Hace unas semanas atrás, Carlos Zambrano confesó que Luis Advíncula era hincha de Alianza Lima, remeciendo todas las redes sociales y más a los seguidores de Sporting Cristal, quienes se indignaron por esa afirmación porque el ‘Rayo’ está identificado con los ‘celestes’. Luego Christian Cueva reforzó esa afirmación y también compartió el deseo de verlo con la camiseta ‘blanquiazul’ muy pronto.

“Él es hincha ‘aliancista’. No sé si lo habrá dicho, pero cuando hablo con él, incluso hasta el día de hoy que somos compañeros de selección, hemos compartido tres años ahí, peruanos, compatriotas... Me extraña, se hace el fuerte pero me extraña (risas), al igual que muchos compañeros y yo a ellos. A él le gustaría venir también, en algún momento. A mí me encantaría tenerlo como marcador derecho. Es un tremendo jugador, de selección y con el que me entiendo muy bien. Por algo no campeonamos cinco títulos y aún así nos mataban (risas)”, comentó el ‘León’ en entrevista para ESPN Perú.

A ellos se le sumó Jefferson Farfán, también se refirió a la posibilidad de que Advíncula llegue a Matute en algún momento de su carrera: “me encantaría”, publicó la ‘Foquita’ en su historia de Instagram ante la pregunta sobre ese tema.