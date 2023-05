Que convoque a nuevas elecciones: Ruth Luque cuestiona intento de Dina Boluarte de gobernar desde el extranjero

La presidenta Dina Boluarte espera gobernar de manera remota, pero congresistas se han mostrado en contra.

El Poder Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley para permitir que la jefa de Estado continúe cumpliendo sus funciones como presidenta aún cuando se encuentre fuera del territorio nacional. La iniciativa ha sido duramente criticada por congresistas de diversas bancadas entre las que se encuentra Ruth Luque. Para la representante de izquierda la salida al problema es la convocatoria de nuevas elecciones.

“Si no tenemos más vicepresidentes (para gobernar),por lo menos yo soy de la postura que debemos ir un adelanto de elecciones”, señaló la integrante de la bancada de Juntos por el Perú-Cambio Democrático. Esta recalcó que no se puede ir “parchando estos vacíos” generando gobierno en remoto o presidencias por internet. Además, recalcó que debe haber alguien in situ que atiendas las ocurrencias dentro del país.

Luque mencionó el caso en que la presidenta Boluarte se encuentre fuera del país atendiendo temas administrativos cuando un hecho que supere esta característica suceda. “¿Quién asume la responsabilidad política?¿Será el premier o estamos hablando de una responsabilidad compartida’”, indicó en conversación con la prensa. La parlamentaria denunció un intento de desnaturalización del artículo 115 de la Constitución.

Ruth Luque ha sido crítica del gobierno de Dina Boluarte desde el golpe de Estado de Pedro Castillo

“Cuando el presidente de la República sale del territorio nacional, el primer vicepresidente se encarga del despacho. En su defecto, lo hace el segundo vicepresidente”, se lee en el mencionado artículo de la Carta Magna. Sin embargo, líneas anteriores cuando se describe la sucesión presidencial se menciona que en caso de impedimento de los dos vicepresidentes será el presidente del Congreso quien asuma el cargo.

Rechazo desde la derecha

Desde que asumió la presidencia, Dina Boluarte no ha salido del país ya que no hay quien asuma el cargo de presidente de la República en su ausencia. Es así que ha presentado una iniciativa legislativa para se le permita continuar con sus labores en caso se encuentre fuera del territorio nacional. Sin embargo, la noticia no ha sido recibida con los mejores ánimos por parte de la representación nacional entre los que se encuentra Jorge Montoya.

El representante de Renovación Popular calificó de inapropiado el pedido de la jefa de Estado que no cuenta con quien la reemplace en el cargo. Cabe recordar que durante las elecciones generales del 2021, la plancha presidencial de Perú Libre solo contó con Pedro Castillo en la presidencia y Dina Boluarte en la primera vicepresidencia. Vladimir Cerrón, quien intentó ser segundo vicepresidente, fue retirado de carrera.

El congresista Jorge Montoya, de Renovación Popular, propone que sea la Canciller quien represente al Perú en el extranjero

“Me parece inapropiado. Salvo que quiera viajar y este desesperada por hacerlo. Si no tiene quien la releve, entonces que permanezca acá y no viaje”, dijo Montoya a los medios de comunicación. Este considera que no existe nada importante más allá de las fronteras peruanas, “más allá de lo que necesitamos nosotros los peruanos”. En caso de algún evento protocolar, podría ir la Canciller en representación del Perú.

El premier Alberto Otárola ha negado que se trate de un proyecto que atente contra la Constitución y recordó que varios congresistas durante la pandemia del covid-19 se conectaban al pleno desde sus computadoras. El jefe del gabinete instó al resto de la representación nacional a dar prioridad al proyecto de ley presentado recientemente. Este espera que la jefa de Estado pueda representar al Perú en los próximos eventos internacionales.