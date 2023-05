Mauro Cantoro y el terrible presente de la Liga 1: “El torneo es un lío, la ‘U’ jugó fútbol 7 el otro día″

El exfutbolista se refirió a la problemática del torneo local tras las expulsiones de jugadores 'cremas'. (Video: GOLPERU)

Universitario de Deportes dejó pasar una gran oportunidad de seguir en la lucha por el Torneo Apertura luego de caer por 3-1 en condición de visitante contra Alianza Atlético. Este encuentro desató una ola de comentarios negativos hacia el arbitraje, ya que hubo cinco expulsados en total, tres para los ‘cremas’ y dos del lado de los ‘churres’. De hecho, lo que más se ha hablado es sobre la labor de los jueces principales, que por el juego de cada equipo, sumando un suceso más a lo que vive la Liga 1. En ese sentido, Mauro Cantoro criticó la organización del campeonato local y expresó una curiosa frase.

Te puede interesar: Mauro Cantoro reveló que exdelantero de AC Milan podría llegar a Sporting Cristal: “Si dan el ok, firma mañana”

“El torneo es un lío, no es solo el arbitraje. Se empezó mal con partidos que no se jugaron, campeonatos con equipos impares, se equivocan los árbitros. Recaerles es lo más fácil”, fueron sus primeras palabras en diálogo con GOLPERU.

De la misma manera, el exfutbolista se mostró sorprendido porque el foco de la actual temporada ha estado lejos del análisis futbolístico, agregando que el elenco ‘merengue’ disputó un partido de fútbol 7 con el ‘Vendaval’. “No se ha hablado de táctica, de fútbol, sino de los líos de televisión, después de los árbitros, la ‘U’ terminó jugando un fútbol 7. Una pena que se juegue así”, indicó.

Te puede interesar: Gol de Guillermo Larios para cumplir con ley del ex y poner el 1-0 en Universitario vs Alianza Atlético por Liga 1

Asimismo, se refirió a la expulsión de Nelson Cabanillas ante Alianza Atlético, además de mencionar otro tema que involucra a la decaída de la Liga 1. “Para mí, la de Cabanillas no era roja. Me gustaría que haya un torneo más claro, limpio, profesional, aprovechar los jugadores de élite como Zambrano, Ureña, Herrera. No puede ser que Zambrano diga que no había mal olor en los vestuarios. Después es fácil decir que un equipo no gana en Libertadores ni Sudamericana”, sostuvo.

Partido con cinco expulsados. El local se quedó con los tres puntos. (Video: Liga 1 Max).

Y es que las primeras dos jornadas del Torneo Apertura fueron suspendidas por los problemas políticos que afrontaba el Perú. La tercera fecha se disputó a medias por el conflicto televisivo entre un grupo de clubes y la Federación Peruana de Fútbol (FPF), un asunto que se trasladó en las siguientes semanas, jugándose fechas incompletas.

Te puede interesar: Alianza Lima publicó polémico mensaje luego de dura derrota de Universitario en Sullana por Liga 1

Luego, Alianza Lima elevó reclamos porque en algunos de sus duelos en provincia no contó con agua en los baños y el espacio para calentar no era el adecuado. Así, entre otros temas que no dejan una buena imagen del campeonato nacional.

Universitario en Torneo Apertura

Por otro lado, Mauro Cantoro habló sobre las chances de Universitario en el Torneo Apertura, reconociendo que las derrotas en las primeras jornadas bajo el mando de Carlos Compagnucci pasaron factura para la recta final.

“Matemáticamente se puede. Hay una diferencia muy grande y difícil que Alianza lo pierda porque depende de ellos. Me imagino que en la interna de Universitario lo saben, pero lo importante es lo hecho. Hoy le está pasando factura los tres partidos que perdieron con Compagnucci, así que pensando más que positivo para lo que es la era Fossati, por cómo están los jugadores, por lo que ha creado. Se vienen cosas buenas para el Clausura”, precisó.

Jorge Fossati es el artífice del buen momento de Universitario en el primer semestre del 2023. (Universitario)

De todos modos, con el cambio de entrenador y la presencia de Jorge Fossati, el equipo ha mejorado notablemente, no solo a nivel de resultados, sino también en el juego. Esto se ha visto reflejado en el plano local e internacional, con marcadores importantes para pelear incluso una posible clasificación a la siguiente fase de la Copa Sudamericana.

“Ilusiona por lo que hace, porque juega, porque ha pasado por diferentes momentos difíciles y ha salido adelante. Es un equipo que tiene alternativas, que no se da por vencido. Por ejemplo, contra Goiás en el Monumental, perdiendo 2-0, lo empató al final. Igual con Gimnasia en Argentina. Entonces, la ‘U’ tiene un cuerpo técnico que tiene una espalda importante. Ha caído muy bien no solo en el grupo, sino también en el hincha”, concluyó.