Magaly Medina se refirió a las declaraciones del ‘Cuto’ Guadalupe en su contra: “Se ha portado como un patán”

Magaly Medina tilda al Cuto Guadalupe de patán | Magaly TV La Firme

Magaly Medina se mostró en contra de las declaraciones de ‘Cuto’ Guadalupe durante la mañana en su conferencia de prensa tras el ampay de su esposa Charlene Castro, quien fue captada saliendo de un hotel en Barranco con un desconocido sujeto.

Durante sus declaraciones, el futbolista acusó en más de una ocasión a la ‘Urraca’ como la culpable de este escándalo mediático, sin embargo, fue su esposa la protagonista del suceso. Incluso, amenazó con demandar a la ‘Urraca’ por un informe que emitió hace cuatro años donde su expareja lo acusaba de violencia.

Además, en otro momento de sus declaraciones, aseguró que Magaly Medina iba a pagar todo el daño que le estaba causando a su familia, incluso reveló que su madre se había quebrado por el dolor de su hijo. También tildó de mujer de ‘pobre corazón’ a la figura de ATV.

“Eres una mujer pobre. Como dijo mi compadre la ‘Foca’ Farfán, es una mujer pobre. Yo le dije: ‘Pero hermano, ella es millonaria’. Pero es de corazón. Lo que se hace acá, acá se paga”, mencionó en su conferencia.

‘Cuto’ Guadalupe se quebró, habló del ampay de Charlene Castro y arremetió contra Magaly Medina. Infobae Perú: Paula Elizalde.

Ante esta situación, Magaly Medina no se quedó callada y aseguró que toleraría ataques injustificados como estos y, enfurecida, tildó al ‘Cuto’ Guadalupe como un patán por culparla cuando la responsabilidad la tiene Charlene Castro.

“Lo que sí me parece que es algo no voy a tolerar es el ataque injustificado porque yo creo que los hombres se caracterizan por ser hombres, caballerosos, no es cuestión de decir que es una buena persona. Tu comportamiento no demuestra eso, hoy el ‘Cuto’ Guadalupe se ha portado como un patán esa es mi opinión”, expresó en un inicio bastante enérgica.

Seguido, le recomendó que enfrente a la madre de su hijo por haberle sido infiel y remarcó que ella no le debe respeto al exfutbolista porque no nadie que la merezca. “En lugar de ir a enfrentar a quien lo humilló públicamente, a quien le ha faltado el respeto, no he sido yo, yo no le debo respeto, al único que le debo fidelidad es a mi marido. Con quien tengo un compromiso de respeto, ha sido la esposa quien se fue a un hotel con otro hombre”, sentenció Medina Vela.

Tras ello, le recomendó que no hubiera salido a hablar tan pronto porque considera que no se encontraba bien y le pareció una decisión equivocada. “Tal parecía en la mañana que la que traicionó al ‘Cuto’ Guadalupe he sido yo y no es así. No hay que hacer cosas equivocadas, yo le hubiera aconsejado que se tome una manzanilla, que vaya al médico que le den una pastilla que lo calmen”, remarcó.

Magaly TV La Firme.

Además, señaló que por ser un futbolista, era muy probable que haber sido víctima de una infidelidad a nivel nacional habría sido un golpe fuerte para su ego como hombre. “Un jugador de futbol se siente el macho alfa del grupo y que su mujer lo ‘adorne’ no debe ser sencillo ni fácil de superar. Eso de venir a la conferencia diciendo que la perdono, pero insultó, ofendió, se portó agresivamente y de manera violenta”, agregó.

No deja que la amenacen

En otro momento, Magaly Medina se refirió a las declaraciones del ‘Cuto’ Guadalupe y señaló que no se va a dejar amenazar por nadie porque nadie tiene derecho a callar sus opiniones y no se considera una mujer débil.

“Supongo que él ha dicho que si me encuentra no sabe que es lo que va a hacer, que me parece una amenaza física intolerable en los tiempos que corren. No lo pienso tolerar ni de él ni de nadie, a mí ningún hombre me puede venir a cuadrar o a decir algo por mis opiniones, por mis pensamientos. No soy una muñeca de trapo, soy una mujer inteligente no como la que estos hombres están acostumbrados a tratar. Soy una periodista, entretenedora y por eso nadie tiene derecho insultarme y menos al más débil”, finalizó.