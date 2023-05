Liga 1: Presidenta de Conar reconoció malas actuaciones de árbitros y anunció medidas correctivas

Carmen Retuerto, presidenta de la Comisión Nacional de Árbitros brindó extenso descargo tras cuestionamientos a réferis. (Conar)

Tras los recientes cuestionamientos al desempeño de los jueces designados por la Comisión Nacional de Árbitros (Conar) en la Liga 1 2023, la presidenta del organismo, Carmen Retuerto, reconoció el bajo nivel mostrado por los colegiados durante la aplazada fecha 2 del Torneo Apertura, pero negó que haya sido orquestado con la intención de beneficiar o perjudicar a determinados clubes.

“Como presidenta de la Conar he sido muy enérgica en conversar con los árbitros para generar una reacción y que su rendimiento mejore. Somos conscientes de que se han dado actuaciones que no corresponden con la preparación que tienen nuestros árbitros semanalmente”, inicia el descargo difundido en las propias redes sociales de la institución.

Entre los juegos donde se presentaron mayores inconvenientes fueron el Sporting Cristal versus Unión Comercio, Universitario contra Alianza Atlético, Binacional ante ADT y Alianza Lima frente Deportivo Municipal. Los árbitros elegidos para dichos encuentros fueron Jesús Cartagena, Augusto Menéndez, Joel Alarcón y Edwin Ordóñez, respectivamente. La máxima representante de la Conar negó conductas antirreglamentarias por parte de los profesionales.

“Sabemos que, en el fútbol, las decisiones adoptadas por los árbitros suelen causar controversias y, en algunos casos, reclamos y molestias, pero no existe ninguna mala voluntad ni deshonestidad. Por el contrario; soy la primera interesada en que el arbitraje sea de mayor calidad”.

Edwin Ordóñez, árbitro del Alianza Lima vs Deportivo Municipal tuvo polémico desempeño en el estadio Alejandro Villanueva. (Conar)

Malos arbitrajes tendrán sanciones, asegura Conar

Si bien Carmen Retuerto se negó a brindar nombres, informó que los réferis con malas actuaciones ya han empezado a recibir llamados de atención que incluso llegarán al ámbito internacional.

“En esta coyuntura difícil prefiero no individualizar rendimientos, pero debo afirmar que ya existen árbitros que han recibido llamados de atención sujetos al reglamento de la Conar, en algunos casos bastantes severos y que van a llegar a instancias internacionales”.

La ex árbitro de primera división peruana hizo énfasis en que no existe direccionamiento con la finalidad de dañar a uno de los 19 equipos de la máxima categoría. Mostró confianza en que en los cotejos venideros no se repetirán errores similares.

“Eso debo descartarlo rotundamente. No es el espíritu con el que trabajamos en la Conar. Reitero que nuestra misión es elevar el nivel del arbitraje nacional y para eso traemos buenos instructores, organizamos cursos y contamos con apoyo de la FPF, Conmebol y FIFA. Somos optimistas de que en las siguientes fechas el rendimiento va a mejorar”.

VAR va a “mejorar la justicia” en la Liga 1

Finalmente, la también integrante del staff académico de la FPF se refirió a la presencia del videoarbitraje (VAR) en la Liga 1, que ya se encuentra en fase de prueba en el Perú e iniciaría a funcionar desde el Torneo Clausura 2023. Retuerto se mostró a favor, pero advirtió que su correcta implementación y uso tardará en dar resultados.

“El VAR ha ayudado a mejorar la justicia en el fútbol, aunque sea una herramienta que también genera discusión. Pero también hay que tener en claro que el VAR y todo su aprendizaje, desde futbolistas, entrenadores, dirigentes, periodistas y los mismos árbitros, pasa por un proceso y demanda tiempo. En el fútbol profesional peruano el momento del videoarbitraje ha llegado y la capacitación de los árbitros se viene dando desde hace meses, con instructores FIFA y de la Conar. Estoy seguro de lo que se viene haciendo representa un trabajo serio, coordinado y que traerá, con el paso de tiempo, muchos beneficios”.