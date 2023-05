La propuesta de Dina Boluarte de trabajar de forma remota: esta es la postura de las bancadas del Congreso

Cinco bancadas se encuentran en contra del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo para autorizar a Dina Boluarte hacer trabajo remoto cuando deba cumplir con compromisos internacionales. (Composición: Infobae)

El Poder Ejecutivo presentó proyecto de ley que propone que la presidenta de la República, Dina Boluarte, pueda continuar con sus funciones gubernamentales de forma remota cuando se encuentre de viaje en el exterior. Sin embargo, esta iniciativa no tendría gran aceptación en el Parlamento.

De acuerdo a un informe de El Comercio, al menos cinco bancadas se han pronunciado en contra de este proyecto de ley, dos a favor y dos aún no mantienen una postura fija sobre esta medida.

Uno de los principales cuestionamientos a esta ley es que, a nivel constitucional, ya existen normas que regulan la labor de la presidenta de la República cuando se encuentre fuera de territorio peruano. El artículo 115 de la Constitución Política indica que cuando el titular del Poder Ejecutivo sale del país, el Despacho Presidencial es asumido por el primer vicepresidente. Sin embargo, Boluarte Zegarra no cuenta con esta opción.

Bancadas rechazan iniciativa

Nieves Limachi, de Cambio Democrático, aseguró que su bancada no apoyará el proyecto de la mandataria, pues considera que se trata de una ley fugaz cuando en realidad se requiere una “reforma constitucional” para tratar este asunto. Además, enfatizó que el rol de Boluarte en el país es tan importante, sobre todo en una crisis como la que atraviesa el país, que no se puede considerar el trabajo remoto para la funcionaria.

Por su parte, señaló que “si pensamos mal” podría considerarse la opción de que la titular está “pensando en fugar a raíz de los últimos informes de la CIDH”.

Dina Boluarte junto a la bancada de Juntos por el Perú-Cambio Democrático.

En el caso de Perú Libre, su vocero, Flavio Cruz, comunicó que no se encuentra de acuerdo con la salida de la presidenta en estos momentos. Según informó, actualmente el Estado pasa por muchos problemas y los compromisos internacionales pueden ser atentidos por la canciller Ana Gervasi.

Podemos Perú también se pronunció al respecto. Carlos Zeballos, portavoz del grupo parlamentario, afirmó que aún no se ha conversado este tema con sus colegas, pero resaltó que no está a favor de esta reforma porque considera “inviable” tratar este tema con un proyecto de ley cuando en realidad consiste en una reforma constitucional.

“Un mandato remoto no está contemplado en la Constitución”, dijo el legislador. Por ello, opinó que la aprobación de esta norma puede generar un vacío legal.

El parlamentario Carlos Zeballos dijo que Héctor Valer ayudará en la presidencia a Pedro Castillo. Foto: Congreso de la República

Por su parte, Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, reiteró que no está de acuerdo con esta medida, pues la Carta Magna ya señala que ante la ausencia de la jefa de Estado debe considerarse al vicepresidente para reemplazar en las funciones internas a la titular del Poder Ejecutivo. Asimismo, detalló que ante la ausencia de esta figura, quien debe asumir el cargo es el presidente del Congreso.

En el caso de Guido Belido, de Perú Bicentenario, no brindó más detalle a El Comercio sobre su postura ante este proyecto de ley y solo atinó a contestar con un “no” cuando fue consultado sobre si su bancada apoyará la iniciativa del gobierno de Boluarte.

Se muestran a favor

José Jerí, de Somos Perú, dijo que comprende la situación de Dina Boluarte al no tener vicepresidente que la reemplace cuando viaje al exterior, por lo que considera oportuno aprobar el proyecto de ley. “Ello no puede ser una limitación para que ella pueda representar a nuestro país. En ese sentido, estoy de acuerdo, haciendo algunos ajustes”, puntualizó.

De igual manera, el derechista Alejandro Cavero, de la bancada de Avanza País, refirió que es una “buena alternativa”, pues las nuevas tecnologías pueden ayudar a las autoridades a cumplir con sus labores desde el exterior. “La presidenta puede estar plenamente en control del Estado incluso fuera del territorio nacional”, sostuvo.

En lo que concierne a la posibilidad de que sea el presidente del Congreso quien asuma el Despacho Presidencial, Cavero indicó que ello no sería posible porque “no es propiamente una sucesión constitucional”.

Alejandro Cavero anunció que la bancada de Avanza País podría apoyar el proyecto de ley que permite a Dina Boluarte trabajar de forma remota. (Congreso)

Aún no definen postura

La bancada fujimorista parece aún no saber si apoyarán o no este proyecto de ley. El vocero alterno de la agrupación, César Revilla, comunicó que aún la bancada de Fuerza Popular aún no ha determinado un voto en específico. Sin embargo, sí adelantó que considera que es necesario que Dina Boluarte pueda viajar para cumplir con reuniones en el extranjero.

Con respecto a la participación de la canciller Gervasi en reemplazo de la presidenta, informó que “no es lo mismo” que esta se vincule con mandatarios de otros países. “El análisis ténico debe primar, hay que ver lo que es constitucional”, puntualizó.

En el caso de Acción Popular, Ilich López explicó que su grupo parlamentario aún debe evaluar esta iniciativa. “¿Cuando uno está en una comisión o hablando en una conferencia o ceremonia o hace una ponencia va a también poder despachar? Considero que el Ejecutivo debe tener cuidado en argumentar los proyectos”, comunicó a El Comercio.