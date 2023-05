Iquitos: Padre de bebé asesinado habría planeado su muerte para no pagar pensión, afirmó testigo

Nuevo testimonio sumarían para saber qué sucedió con el bebé de 11 meses en Iquitos|VIDEO: 24 Horas.

Mientras pasan los días se conocen más detalles del cruel asesinato del bebé de 11 meses. Un giro dio este caso desde que los padres entren en contradicciones. Sin embargo, un nuevo testigo da una versión que tendría que ser investigada por la Fiscalía de la Nación para recabar información de esta tragedia.

Te puede interesar: Caso de bebé asesinado en Iquitos: padres pasaron por pericias psicológicas ante contradicciones

Segundo Cárdenas aseguró que el padre de familia se habría contactado con hijastro Jhon Panduro Flores para que atente contra la vida del pequeño. Ante ello, mencionó que incluso le iba a pagar por hacer este “trabajo”, pero su familiar se negó.

“Este señor ya tenía planeado cuando el bebé tenía siete meses de nacido. Este señor había buscado a mi entenado para que haga el trabajo, pero como era soldadito le dijo que no. ‘No puedo hacer ese trabajo mi suboficial, yo no soy un asesino’”, dijo a Latina.

Testigo aseguró que padre de bebé de 11 meses tenía planificado asesinar a su hijo para no otorgar pensión. Foto: Loreto Iquitos Noticias

Una grave acusación que se tendrá que comprobar por esta persona. Asimismo, su hijastro se encuentra recluido en el penal por el presunto delito de hurto agravado. El acusado se comunicó con su madre para recodarle que el caso que le mencionó una vez era de Jesús Bautista.

Te puede interesar: "Tú mataste a mi hijo": la confesión de una madre que culpa a su pareja de asesinar a su bebé de 11 meses en Iquitos

“Tú me haces la chamba y vas a ganar entre 2500 y 3000 soles. Para que tengas plata, lo único que tenía que hacer era matar al bebe, a su propio hijo. Cuando el soldadito le preguntó si no le quería a su hijo el hombre respondió que no”, mencionó Cárdenas a Loreto Iquitos Noticias.

Por su parte, el Ministerio Publico estaría solicitando una visita al penal para recoger el testimonio.

Padres pasan pericias

Jesús Bautista y Vanessa Cachique pasaron pericias psicológicas el último 15 de mayo en la sede del Ministerio Público. La diligencia duró aproximadamente seis horas. La defensa legal de ambos padres, Juan Carlos Criollo, indicó que están como “agraviados”, pero aún no como investigados.

Iquitos: el misterio que envuelve el caso del bebé apuñalado

“Hay una sola declaración de lo que dice la señora, ella en la reconstrucción de los hechos manifestó a las autoridades de manera indistinta de que después que le acuchillan al menor le reclama al papá de su hijo”, mencionó el letrado.

Te puede interesar: El misterio que envuelve el caso del bebé apuñalado en Iquitos y los hechos que no encajan

Esta investigación se encuentra a cargo de la Quinta Fiscalía Penal Provincial Corporativa de Maynas, por lo cual en los próximos días se conocerá los testimonios de ambos padres y si existe algún cambio de los padres.

Por otro lado, los familiares de la madre del bebé pedía a su sobrina que diga lo que sabe, puesto que se mencionó que habían sufrido un presunto robo. Es así como delincuentes habían apuñalado al menor de edad.

“Estamos conmovidos, queremos justicia, por favor hijita habla. Di la verdad [...] estoy destrozada ahorita, es un bebé que murió. Yo no puedo creer, cómo habrá sufrido ese niño”, pidió a su sobrina.

¿Qué dijo la madre?

Vanesa confesó que el padre de su hijo le pidió en varias oportunidades que aborte y todo sería porque tenía una familia en Lima. Además, uno de los principales problemas que tenía era la pensión por alimentos, debido a que muchas veces se había negado en aportar.

Versión cambió radicalmente tras contradicciones de los padres. Bebé de once meses murió acuchillado el pasado seis de mayo.

“Él me dijo que no quería hacerse cargo de mi bebé, incluso me dijo para abortarlo. Pero me negué. Por eso, ese día le dije: Tú has planeado todo esto para no pagarme la pensión de tu hijo (1600 soles)”, declaró.

No obstante, para las autoridades los testimonios de ambos padres no coinciden, por lo que esta semana ha recopilado información del caso. “Si querías matarme, me hubieses matado, pero no a mi hijo. Yo sé que tienes la culpa. Yo sé que lo has matado para que no me des la pensión”, dice la madre.