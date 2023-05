Gobierno peruano apoya la disolución constitucional del Congreso ecuatoriano: “Respaldamos el proceso democrático”

El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, testifica ante la Asamblea Nacional en el marco del juicio político que se sigue en su contra por supuesta corrupción en Quito, Ecuador. 16 mayo 2023. REUTERS/Karen Toro

El Gobierno de la presidente de la república, Dina Boluarte, emitió un comunicado sobre la actual situación política de Ecuador. El dignatario de dicho país, Guillermo Lasso, anunció la disolución del Parlamento ecuatoriano, este miércoles 17 de mayo, y la convocatoria a nuevas elecciones generales.

“El Gobierno del Perú reitera su respaldo al proceso democrático en la hermana República del Ecuador”, se lee en el pronunciamiento del Ejecutivo, a través de la Cancillería, que también compartida en redes sociales.

El mandatario ecuatoriano adoptó dicha decisión en medio del juicio político que se desarrollaba en su contra. El decreto 741, que lleva su rúbrica, fue divulgado en horas de la mañana. El recurso constitucional aplicado, comprendido en el artículo 148 de la Carta Magna del territorio vecino, se conoce usualmente como ‘muerte cruzada’.

“Disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, de conformidad con el artículo 148 de la Constitución de la República del Ecuador. Notifíquese al Consejo Nacional Electoral para que se convoque a elecciones dentro del plazo de 7 días, de conformidad con lo establecido en el inciso tercero [del referido artículo]”, se lee en el documento”, se lee en el documento.

La referida Constitución también indica que la disolución del Parlamento puede producirse si se obstruye, de forma reiterada e injustificada, “la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo o por grave crisis política y conmoción interna”.

“Salir de la grave crisis política (...) debemos avanzar hacia una solución que ofrezca esperanza a las familias ecuatorianas. Una solución que responda a la aspiración mayoritaria que ponga fin a una confrontación irracional e inútil”, manifestó Lasso durante un mensaje a la nación.

La ministra Ana Cecilia Gervasi Díaz lidera la Cancillería.

De acuerdo a la medida constitucional adoptada por Lasso, tanto las funciones del Congreso como las del Ejecutivo cesarán a la par, por ello, el mandatario continuará ejerciendo el cargo hasta que la ciudadanía vote por una nueva plancha presidencial y una nueva Asamblea Nacional.

“[El Gobierno peruano] hace votos para que las elecciones generales, que resultarán de la decisión que ha adoptado el Presidente Guillermo Lasso en ejercicio de sus facultades constitucionales, permitan al pueblo ecuatoriano asegurar el mantenimiento de la gobernabilidad política y la paz social”, puntualizó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

A diferencia de Ecuador, donde esta disolución puede suscitarse una sola vez durante los 3 primeros años de gestión, en el Perú, el cierre del Legislativo está condicionado a una cuestión de confianza, que debe ser negado 3 veces por la representación nacional, y no puede darse durante el último año de un mandato.

(Congreso de la República)

Titular del Congreso se pronuncia

El presidente del Parlamento peruano, José Williams Zapata, se pronunció sobre el tema en las instalaciones del Palacio Legislativo. A su salida de su despacho, en declaraciones a los medios de comunicación, respaldó la postura del Gobierno peruano.

Williams, que pertenece a la bancada de Avanza País, también cuestionó las constantes injerencias en el Perú del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y, a diferencia de este, no brindó mayores comentarios sobre lo ocurrido en Ecuador.

“Esto está establecido dentro de la Constitución de la República ecuatoriana y es legal. (…) Sobre ese asunto yo no me voy a manifestar, es un tema que le corresponde a Ecuador, no es competencia mía involucrarme en asuntos de otro Estado. Sí puedo decir es que [este recurso] está comprendido en su Constitución y esto es público”, manifestó.

“Creo que si eso está establecido en su Carta Magna, los procedimientos se hacen como corresponde y las cosas deben solucionarse lo antes posible. Si todo camina bien, dentro de ese escenario, todo debe encaminarse hacia un buen objetivo”, agregó.