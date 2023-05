Magaly Medina llamó “alcahueta” a Gisela Valcárcel por apoyar a ‘Cuto’ Guadalupe: “Lo quiere en su reality”

Las duras palabras de Magaly Medina en contra de Gisela Valcárcel por caso 'Cuto' Guadalupe. Magaly TV La Firme / ATV

“Ubícate, mamita”, le pidió Magaly Medina a Gisela Valcárcel, luego que esta se pronunciara sobre la situación que atraviesa ‘Cuto’ Guadalupe, cuya pareja fue ampayada en un hotel de Barranco con otro hombre. Para la periodista de espectáculos, la ‘Señito’ no es nadie para juzgar los casos de infidelidad que se destapan en su programa, pues ella termina invitando a los involucrados a ‘El Gran Show’ o ‘América Hoy’.

Después de criticar duramente al exfutbolista, quien arremetió contra la ‘Urraca’ y anunció una demanda en su contra por difamación, Magaly Medina cuestionó a la conductora de América TV por publicar un polémico tuit en su contra.

“¿Gisela qué tenía que meterse en esto? Pero claro pues, es su pata. Lo ha llevado a bailar a todos lados, a hacer el ridículo y seguramente que piensa hacer reality en unos meses más, quiere tener al ‘Cuto’. Lo sobonea, es su pata. La pobre tonta también me culpabiliza a mí”, mencionó en su programa ‘Magaly TV La Firme’, este último martes 16 de mayo.

'Cuto' Guadalupe ha participado varias veces en el programa de Gisela Valcárcel, siendo siempre uno de los favoritos. (GV Producciones)

Tras ello, llamó a Gisela Valcárcel “una de las más grandes alcahuetas de la mayoría de cachos de la farándula”, ya que los infieles o los que víctima de una infidelidad suelen aparecer en los programas que la ‘Señito’ produce. “¿Por qué se mete?”, señaló.

Magaly Medina negó haberse burlado de ‘Cuto’ Guadalupe, como así lo señaló Gisela en redes sociales. Indicó que tocó el tema de la infidelidad de Charlene Castro con la “seriedad” debida, por lo que no entiende el enojo del exjugador de Universitario de Deportes.

“¿Quién se ha burlado de él? Aquí hemos sido de los más propios, de lo más sobrios, equilibrados y tranquilos. No me he burlado. Solo hemos dicho que se le acabó la fe a ‘Cuto’. La que se ha burlado es su esposa. Gisela, entiende, ¡su esposa, no yo! Yo no estoy casada con ‘Cuto’ Guadalupe, jamás lo estaría. Esos gustos jamás los he tenido”, precisó.

Magaly Medina cuestionó a 'Cuto' Guadalupe por responsabilizarla por el duro momento que atraviesa. (ATV)

Antes de cambiar de tema, le envió un consejo a Gisela Valcárcel a fin que deje de referirse a ella. “Sal a correr, haz ejercicio, haz yoga, no sé, pero que tu mente se ventile un poco. Ya deja de atacar por atacar, así no es la cosa. Todo porque todos los días le doy de alma al programa feo que produces de las mañanas y que nadie lo ve”, sentenció sin dejar de reír.

Gisela Valcárcel criticó a Magaly Medina

Gisela Valcárcel citó las palabras de ‘Cuto’ Guadalupe para arremeter contra la periodista de espectáculos. Recordemos que, durante una conferencia de prensa, el exfutbolista indicó que Magaly era una “pobre mujer” no por cuestiones económicas, sino por el vacío que, según él, hay en su corazón.

“Una pobre mujer, así define ‘Cuto’ Guadalupe a quien se ha burlado de él. Vamos con fe, ‘Cuto’ querido Ya verás todo lo bueno que viene para ti. Mi cariño, respeto y solidaridad”, fue el mensaje solidario que dejó en su cuenta de Twitter y que rápidamente se volvió tendencia.

Gisela Valcárcel se solidarizó con Cuto Guadalupe. (Twitter)

Esta no es la primera vez que Gisela Valcárcel condena los ampays que Magaly Medina emite en su programa de espectáculos. Sin embargo, la ‘Urraca’, fiel a su estilo, no se ha quedado callada y suele recordarle el caso Christian Domínguez, acusado de ser infiel por sus exparejas y que terminó como estrella en una temporada de ‘El Gran Show’ y siendo co-conductor de ‘América Hoy’.