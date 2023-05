Alcalde de La Victoria pide resguardo en Gamarra|VIDEO: Latina

Desde el pasado lunes 15 de mayo se declaró zona restringida para el ingreso de ambulantes en el Mercado Central y Mesa Redonda, por lo que miles comerciantes informales aún no han sido reubicados, pese a que se les ha prometido. Ante ello, el alcalde de La Victoria, Rubén Cano, mostró su temor por la presencia de los ciudadanos dedicados a la venta ambulatoria en el Emporio Comercial de Gamarra,

Te puede interesar: Ambulantes protestan por prohibición de comercio en las calles de Mesa Redonda establecida por Rafael López Aliaga

“Está limpio Gamarra [...] yo tengo mucho miedo que se haya intervenido Mesa Redonda en el centro de Lima y los ambulantes puedan venir acá con esa fuerza”, señaló el burgomaestre a Latina.

El alcalde también pidió apoyo con mayor presencia de efectivos policiales en la zona, por lo que ha solicitado 300 agentes para que puedan liberar los espacios. En tanto, se precisó que los más de 2.000 ambulantes que se han empadronado, al menos 400 están ocupando los últimos pisos de las galerías.

Te puede interesar: Comercio ambulatorio y estacionamiento de vehículos estarán prohibidos en el Mercado Central y Mesa Redonda

De acuerdo con el citado medio, estos comerciantes que se han formalizado pagan hasta S/200 mensuales o S/5 diarios. No obstante, no todos estarían de acuerdo con estas nuevas condiciones y han preferido continuar con la venta ambulatoria.

Alcalde de La Victoria tiene “miedo” que ambulantes de Mesa Redonda se trasladen a Gamarra. Foto: Latina

“Hay gente que se está resistiendo, porque están acostumbrados al comercio informal ocupando los espacios públicos”, declaró un representante del municipio.

Te puede interesar: Mesa Redonda y Mercado Central sin ambulantes desde hoy: MML puso en marcha plan operativo para prohibir esta actividad

En la mañana, se visualizó que las calles de este centro comercial se encuentran vacías de ambulantes. La Policía Nacional del Perú, serenos y fiscalizadores llegaron hasta la zona para resguardarla

Como se recuerda, los comerciantes formales reclamaban a las autoridades por no haber orden en la zona y se veían invadidas. Además, indicaban que son una competencia, debido de que los asistentes adquirían sus productos en las calles y no, precisamente, en sus locales que pagaban fuertes cantidades.

De acuerdo a otros testimonios recogidos esto solo se reportó en las mañanas, pero luego los ambulantes ingresarían para vender sus productos.

Mesa Redonda y el Mercado Central lucen irreconocibles

Reclaman ser reubicados

Por otro lado, comerciantes informales se encuentran a la espera de la reubicación, según lo manifestado por la Municipalidad de Lima. Sin embargo, algunas madres se encuentran en la incertidumbre de no saber qué fecha recibirán respuestas.

Muchas personas mencionaron que les dieron una hoja para que llenen sus datos personales, pero hasta la fecha ninguna autoridad se ha comunicado con ellos. Ante ello, han calificado como “un engaño” las promesas que le hicieron.

“Hemos hecho colas inmensas y nos dijeron que nos van a llamar para la reubicación. Dijeron que hay 800 puestos para nosotros, pero no hay”, se escucha.

“Sí me han empadronado, pero me han sacado así. ¿Qué voy a comer durante dos a tres días o una semana a 15 días? No nos dan dicho. Solo nos hizo firmar una hoja, nosotros queremos trabajar”, manifestó una ambulante entre lágrimas.

PNP resguardará calles de Mesa Redonda y Mercado Central.

La necesidad de cientos de ciudadanos los lleva a posicionar en la vía pública, pero ante un ordenamiento se muestran preocupados por no contar con información si tendrán un apoyo para continuar vendiendo, pero esta vez de manera formal.

Por otro lado, la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Lima manifestó que los ambulantes se han negado a mantener un diálogo con los representantes. En conversación con RPP, Elia Urmeneta dijo que solicitó sus documentos a los comerciantes informales, pero no le habrían querido brindar.

“No se han querido acreditar con nosotros como tal. Insistiremos. Hemos llamado por teléfono”, agregó y los invitó a que enseñen sus documentos.

Entre las zonas declaradas intangibles están los jirones Junín, Paruro, Andahuaylas, Ayacucho, Huallaga, Ucayali, Santa Rosa, Puno, Inanmbari; así como también las avenidas Abancay y Nicolás de Piérola.

Ante la necesidad, se evidenció que algunos comerciantes se han posicionado en los extremos para continuar con la venta.