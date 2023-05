Dina Boluarte a profesores que ideologizan: “Estaremos firmes fiscalizando la educación que le den a nuestros alumnos”

Dina Boluarte se pronunció sobre casos donde los profesores ideologizan a sus alumnos. (AP Foto/Martín Mejía, Archivo)

La presidenta de la República Dina Boluarte señaló que tomarán serias medidas ante los profesores en las escuelas a nivel nacional que usen sus horas de clases para ideologizar a sus alumnos.

“Queremos que los colegios, las escuelas, los centros educativos, tengan los salones adecuados, tengan la cantidad de profesores que ellos [merecen], [que los profesores] tengan la capacidad pedagógica y no política o ideologizada en la que tengan que confundir la mente de nuestros niños”, indicó la mandataria este lunes 15 de mayo durante un evento en San Borja.

Siguiendo esta línea, Dina Boluarte comentó que estarán fiscalizando de manera permanente la labor que vienen realizando los docentes en el país a fin de prevenir casos donde se esté ideologizando a los colegiales.

“A los profesores se les paga por enseñar pedagógicamente sus materias. No políticamente sus materias. Estaremos muy firmes, a nivel nacional, verificando y fiscalizando la calidad educativa que den nuestros maestros a nuestros alumnos”, apuntó.

La mandataria agregó que, de identificar casos donde esté ocurriendo, tomarán serias cartas en el asunto, empezando por separar a los profesores de sus labores.

“Aquel maestro, maestra, que use sus horas de enseñanza en generarles ideologías o política o politizar a nuestros niños, estarán entrando en un proceso administrativo para que se les pueda retirar de las aulas de clases. En los salones queremos profesores que vayan con esa calidad de enseñanza, con la pedagogía por delante”, añadió la presidenta.

Precedente

Como se recuerda, la semana pasada, se difundieron imágenes de un evento escolar en Puno donde alumnos de segundo y cuarto de primaria entonaban polémicas frases contra la presidenta de la República Dina Boluarte.

Precisamente, esto ocurrió en un desfile escolar de la Institución Educativa 7205 de Azángaro, provincia de Puno, región Puno.

“Dina asesina, el pueblo te repudia; Dina asesina, el pueblo te repudia”, fueron las frases entonadas por los alumnos.

Escolares en Puno lanzan polémicas frases contra Dina Boluarte. "24 Horas"

En el vídeo difundido, también se identificaba la voz de un adulto que guiaba los cantos de los niños menores de 10 años mediante un micrófono. “Recordando la lucha del pueblo, en la capital Lima”, se escucha.

Al respecto, la titular del Ministerio de Educación (Minedu), Magnet Márquez, había señalado que procederían a denunciar a quienes resulten responsables de fomentar los cánticos entonados por estos escolares.

“No podemos permitir que los niños sean manipulados. Sobre eso, ya hemos tomado acciones. Hemos pedido a la Procuraduría que presente las denuncias correspondientes contra los que resulten responsable y también estamos pidiendo la intervención de la Defensoría del Pueblo. Tenemos que velar por la integridad de los alumnos, no solo física, sino también emocional y no se puede permitir la utilización de niños en marchas ajenas al quehacer escolar”, subrayó la ministra. Sin embargo, a la fecha, no se conoció información sobre mayores acciones concretas.

A su turno, Juan Carlos Liendo, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), comentó que estos cánticos habrían sido motivados por personas relacionadas a la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep).

“Desde el punto de vista sociológico, estas acciones que son de impregnación psicológica sobre niños, nos demuestran que detrás hay una ideología que promueve el odio. Porque las canciones que entonan los niños, las marchas por las cuales desfilan los colegios del interior del país, sobre la zona sur del país, regiones como Puno, Cusco, Apurímac, Huancavelica, Ayacucho, tienen un sentido de impregnación psicológica y es crear generaciones de odio al Gobierno desde niños”, precisó.