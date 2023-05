Gonzalo Núñez aseguró que ‘Cuto’ Guadalupe estaba separado de Charlene Castro antes de ampay

Gonzalo Núñez, Erick Osores y Erick Delgado se refirieron a las imágenes de la pareja de 'Cuto' Guadalupe con otro hombre.

Gonzalo Núñez se refirió al sonado ampay a Charlene Castro, pareja de ‘Cuto’ Guadalupe, quien fue captada por las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ saliendo de un hotel con un misterioso hombre. Según el periodista deportivo, el exfutbolista y la madre de su hijo están separados, por lo que no se habría cometido una infidelidad.

El tema salió a relucir durante la transmisión en vivo de ‘Erick y Gonzalo’, horas después de emitido el ampay en el programa de Magaly Medina, la noche del lunes 15 de mayo. Un usuario comentó “la fe no se mancha”, en clara referencia a la popular frase del exdeportista: “La fe es lo más lindo de la vida”.

A Gonzalo Núñez no le gustó para nada que se tomara con humor el supuesto escándalo de infidelidad, por lo que dejó en claro que el ‘Cuto’ Guadalupe estaba soltero cuando salieron las imágenes.

“Dejen de jod*** al Cuto, aparte que él ya está separado. Para quitarle un poco a la gente, está separado (...) Claro, la sangre vende. La desgracia ajena vende”, comentó el conductor.

De acuerdo con Gonzalo Núñez, el 'Cuto' Guadalupe estaba soltero antes de las imágenes de 'Magaly TV La Firme'.

Sin embargo, minutos más tarde, Paco Bazán acompañó a los comentaristas deportivos y cuestionó que ‘Cuto’ Guadalupe y Charlene Castro hayan estado separados antes del destape, puesto que el exfutbolista le dedicó un tierno mensaje por el Día de la Madre.

“Ya están separados y después de esto, está recontra separado”, acotó Gonzalo Núñez. No dijo más porque acordaron entre todos no tocar más el tema, ya que el exfutbolista se pronunciará este martes 16 de mayo. “Hay que ser responsables, hay que ver qué tiene que decir. Desde acá nuestro respeto y solidaridad, pero la debe estar pasando mal, muy mal”, expresó Paco.

En 'Erick y Gonzalo', los conductores hablaron sobre el ampay emitido por Magaly Medina.

‘Cuto’ Guadaulupe confirmó separación

Durante una rueda de prensa, ‘Cuto’ Guadalupe informó que perdonó a su pareja Charlene Castro por la infidelidad cometida. “Yo no soy quien, para juzgar, yo también tengo mis anticuchos, yo también cargo mi cruz. Quien es perfecto que tire la primera piedra”, señaló bastante tranquilo.

Cuando los reporteros le preguntaron si se reconcilió con su pareja tras lo sucedido, Luis Guadalupe dijo: ”Ya no, es lógico que es una situación clara, para qué le voy a decir, saquen sus conclusiones”. Se retiró del lugar y se sabe que saldrá del Perú por motivos laborales.

El exjugador de la 'U' habló sobre su actual situación tras el ampay a su pareja Charlene Castro saliendo de un hotel con otro hombre. (Video: Paula Elizalde Díaz/Infobae)

El ampay de Charlene Castro

El lunes 15 de mayo, Magaly Medina reveló que la pareja del conductor de ‘La Fe de Cuto’ es la protagonista de su último ampay. Charlene Castro, madre del hijo de Luis Guadalupe, fue captada ingresando a un hostal de Barranco con un hombre que no es el exfutbolista. Allí permanecieron durante una hora. Ella salió sola y caminó varias cuadras para recién abordar su taxi con dirección a su casa.

Un día antes, la mujer había pasado una romántica tarde con el popular ‘Cuto’ Guadalupe. Se fueron al gimnasio juntos y luego de compras, por lo que se presume que seguían en una relación sentimental para esa fecha.

Ampay a la pareja del Cuto Guadalupe muestra a Charlene con otro hombre en un hotel. ATV

Según la conductora de ‘Magaly TV La Firme’, su equipo de investigación iba tras los pasos de Charlene Castro desde hace algún tiempo.

“Este ampay tomó su tiempo. Nuestros datos venían desde hace algún tiempo. Hemos estado tras esta noticia con paciencia y buen humor hasta que logramos captar lo que nos habían contado porque nos pueden contar muchas cosas, pero de que sea cierto se necesita corroborar la información. Aquí están las pruebas de nuestra paciencia”, mencionó la ‘Urraca’ antes de emitir el ampay.

Magaly Medina también informó al público que hay más imágenes del encuentro clandestino de Charlene Castro con el supuesto tercero en discordia, las cuales no puede transmitir. “Tengo otras tomas que no utilizo por ciertas consideraciones de orden legal, no las usaré, pero las tengo”, señaló.

Pareja de 'Cuto' Guadalupe caminó varias cuadras antes de ingresar al hotel, a fin de no levantar sospechas. Usó la misma estrategia al salir.

Una vez acabó el programa de espectáculos, Cuto Guadalupe emitió un comunicado para indicar que se pronunciará sobre el tema en su restaurante.

“A los medios de comunicación: Ante los últimos hechos públicos que me relacionan, estaré pronunciándome, por única vez, el día de mañana martes 16 a las 9:00. Lugar: Restaurante Cuto 16 (Calle Lizardo Montero 282, La Perla, Callao). Gracias por su atención”, firmó Luis Guadalupe en la misiva.