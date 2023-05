Rafael López Aliaga defiende la “playa artificial” de SJL: “Se pueden hacer castillitos de arena”

Rafael López Aliaga propuso que la construcción de la Línea 3 y 4 del Metro de Lima se realice como un proyecto gobierno a gobierno.

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha sido blanco de burlas tras la inauguración de la mal llamada playa artificial ubicada en San Juan de Lurigancho. Desde que se abrió sus puertas se ha dado cuenta de la baja afluencia de ciudadanos y problemas con la arena trasladada hasta esa zona de la capital. Sin embargo, la autoridad edil no ha dudado en defender uno de sus más polémicas promesas de campaña.

“Se puede hacer castillitos de arena. Hay fútbol playa y fútbol arena”, dijo en conversación con Panorama para luego señalar que quedan cinco mil metros cuadrados por trabajar aún. El alcalde dijo haberse valido de sus conocimientos de ingeniería para asegurarse del buen funcionamiento del proyecto. “Yo estudié ingeniería civil. No terminé, pero hice mis diez ciclos. Si algo soy es ingeniero”, agregó en conversación con el medio citado.

En medio de las celebraciones por el Día de la madre y aprovechando el día soleado, algunas familias visitaron la llamada “playa artificial”; sin embargo, las imágenes captadas por la Municipalidad de Lima confirman que no fue un gran número de familias las que asistieron al atractivo. Aún así, el líder de Renovación Popular ha continuado haciendo promesas en torno al polémico proyecto inaugurado a puertas del invierno.

Rafael López Aliaga propuso la idea de llevar delfines a la "playa artificial" de San Juan de Lurigancho

“He visto modelos (de máquinas a motor) para crear olas. Vamos a estudiarlo para que no sea tan caro, pero sí estoy buscando experiencias internacionales para producir olas artificiales”, dijo la última semana. “Este es un año caliente, por si acaso. Octubre y noviembre van a sentir el calorcito (...) Es playa popular, pues, que vengan con su ceviche en bolsa, su sopa en botellón, para eso está, para el pueblo”, agregó.

Desconoce la ATU

Rafael López Aliaga no considera una error haber promovido el empadronamiento de los taxis colectivos. Sin embargo, reconoció que no se trata de una competencia de la Municipalidad de Lima. Este recalcó que el fenómeno existe dado que “el corredor amarillo no funciona. El corredor azul pasa cada diez minutos” y defendió que la Policía Nacional del Perú empadrone a los choferes de este tipo de transporte colectivo.

Sobre la Autoridad del Transporte Urbano (ATU) dijo desconocer lo que dice su estatuto. “Es un tema más para abogados. Tiene que verse si es autónomo o no”, dijo en conversación con Panamericana. En ese sentido, defendió que sea este ente el que se encargue de los trabajos de las líneas 3 y 4 del Metro de Lima en lugar del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Para el alcalde de Lima se debe proponer un trabajo gobierno a gobierno para garantizar la entrega a tiempo de los proyectos y la menor cantidad de inconvenientes con el producto final. “Esa es la única manera de trabajar en el Perú con las mega obras”, agregó. Este instó a que sea la ATU la encargada de integrar el transporte público en Lima y Callao y evitar que se den pasos cortos en el proyecto como ha sucedido con la línea 2 del metro.

Mientras se proponen salidas a los avances de las construcciones de las líneas de metro, los ciudadanos deberán enfrentarse a desvíos a propósito de la construcción de la línea 3. Los vehículos de transporte pública deberán transitar por las vías auxiliares que serán Calle Pucará, Avenida Cusco, Calles 2 y 3 paralelas a la avenida Néstor Gambetta y la avenida Canadá. En cambio, los vehículos de carga pesada podrán trasladarse por el sentido de oeste a este con dirección a Lima y tendrán que continuar su desvío por la avenida Néstor Gambetta hasta Morales Duárez.