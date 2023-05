Natalie Vértiz, Yaco Eskenazi e Ignacio Baladán sorprenden a niños hospitalizados con un nutritivo postre. | TikTok.

Natalie Vértiz, Yaco Eskenazi e Ignacio Baladán decidieron hacer una colaboración por una buena causa, ellos partieron desde la idea de que no se debe desperdiciar la comida, por lo que al ver cómo un tiktoker botaba diferentes frutas, ellos se animaron a darle una lección de vida.

Te puede interesar: Yaco Eskenazi niega crisis en su matrimonio con Natalie Vértiz: “Estamos más felices que nunca”

Para llevar a cabo esta idea, ellos prepararon varias docenas de ‘hot cakes’ y lo empaquetaron en una caja con el logo de la pastelería del modelo uruguayo. Una vez que tuvieron todo listo, fueron de inmediato al hospital para darle la sorpresa a los pequeños.

Como se puede observar en el video, Natalie Vértiz, Yaco Eskenazi e Ignacio Baladán ingresan con todos los implementos de bioseguridad a la sala en la que se encuentran hospitalizados los niños. Los pequeños solo atinan a sonreír a estas figuras de la televisión, quienes empezaron a repartir la sorpresa que tenían.

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi.

Asimismo, las enfermeras que se encontraban en ese momento de turno, también recibieron un presente por parte de estos influencers. En todo momento, ellos se mostraban con una sonrisa en el rostro para poder alegrarle sus días a estos pequeños que se encuentran atravesando un difícil momento.

Te puede interesar: Yaco Eskenazi hizo llorar a Natalie Vértiz con emotivo saludo por el Día de la Madre

Como era de esperarse, esta publicación tuvo la atención de los seguidores de Natalie Vértiz, Yaco Eskenazi e Ignacio Baladán. Las figuras recibieron las felicitaciones de parte de sus fans, destacando la buena iniciativa que tuvieron al darle una sorpresa a los niños.

“Que lindo que los buenos actos se contagien”, “Qué buena forma de crear conciencia”, “Gran mensaje, un acto de bondad y empatía le dan al mundo. Bendiciones y abrazos”, “Que el universo te lo multiplique, a ti a tu equipo”, son algunos de los comentarios que se pueden encontrar en la publicación.

Natalie Vértiz también se animó a comentar este video, destacando la buena labor que hizo al lado de su esposo y el buen corazón del uruguayo. “Que maravilla llamarte amigo. Ignacio Baladán, misión lograda. Yaco Eskenazi, el mejor equipo por siempre”, comentó.

Ignacio Baladán no va a regresar a EEG

Ignacio Baladán fue durante mucho tiempo uno de los personajes más querido de ‘Esto es Guerra’, pero desde el 2022 que se retiró de la competencia. A raíz de una fuerte lesión, el modelo uruguayo decidió abandonar el reality, pues no podía cumplir con las exigencias del programa.

Te puede interesar: ‘Ric La Torre’ recordó la vez que le pidió una foto a Natalie Vértiz y ella le puso ‘cara de pocos amigos’

A través de sus redes sociales, el exchico reality se animó a responder las preguntas de sus seguidores. Como era de esperarse, muchos le preguntaron por EEG, a lo que respondió que no estaba en sus planes volver, pues estaba enfocado en su recuperación.

Ignacio Baladán es eliminado de Esto es Guerra. (Foto: Captura de América Tv)

Además, Ignacio Baladán señaló que de momento se encuentra viajando libremente con su actual pareja, esto mientras espera que le llegue alguna buena propuesta para la televisión, pero de momento no desea estar atada a un horario fijo de lunes a viernes.

“Por ahora no quiero volver al programa porque me estoy recuperando, saben que tuve un problemita en la espalda. Este año recibí propuestas de televisión, pero no concreté ninguna y prefiero estar este 2023 sin tele. Estoy viajando, teniendo una vida un poco más libre, sin estar atado a un lunes a viernes, de tal hora a tal hora”, indicó.